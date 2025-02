Shein duramente colpita dal cambiamento delle norme USA sul De Minimis

Con un modello di vendita diretta al consumatore che punta su prezzi accessibili, design di tendenza e cicli di produzione rapidi, Shein ha conquistato una quota significativa del mercato statunitense. Un fattore chiave dietro l’ascesa vertiginosa di Shein è stata la sua capacità di aggirare i costi tradizionali della vendita al dettaglio spedendo i prodotti direttamente dalla Cina ai clienti in base all’esenzione commerciale “de minimis”, valida soprattutto negli USA. Questa politica statunitense ha permesso alle merci di valore inferiore a 800 dollari di entrare nel paese senza dazi all’importazione, dando a Shein un notevole vantaggio di prezzo rispetto ai concorrenti nazionali.

Il fatturato del gruppo è cresciuto in modo quaasi iperbolico (dati backlinko):

e il mercato che ha spinto maggiormente questa crescita è stato quello Statunitense:

Tuttavia, un importante cambiamento nella politica commerciale minaccia di sconvolgere questo modello di business. Il governo degli Stati Uniti ha recentemente revocato l’esenzione dai dazi “de minimis” per le importazioni cinesi, assoggettandole a una tariffa flat del 10%.

Questa mossa, che fa parte di sforzi più ampi per proteggere le industrie nazionali e affrontare gli squilibri commerciali, avrà un impatto significativo sulla struttura dei costi di Shein, costringendo l’azienda a rivalutare la sua strategia di prezzo e la sua catena di fornitura.

L’impatto della stretta commerciale statunitense sul modello di business di Shein

L’eliminazione della regola “de minimis” pone Shein di fronte a sfide finanziarie e operative immediate. Senza questa esenzione, tutte le merci spedite dalla Cina saranno ora soggette a dazi all’importazione, con un aumento dei costi sia per l’azienda che per i suoi clienti.

Il settore del fast fashion si basa su margini ridottissimi e anche un piccolo aumento dei costi può influire sull’intera catena di fornitura. Con queste nuove tariffe, Shein potrebbe dover aumentare i prezzi, indebolendo potenzialmente il suo appeal tra i consumatori attenti al budget.

La logistica diventerà più costosa, costringendo l’azienda a esplorare strategie di distribuzione alternative. I vantaggi competitivi di cui godevano in precedenza i rivenditori cinesi di fast fashion potrebbero diminuire, livellando il campo di gioco per i marchi con sede negli Stati Uniti.

Oltre a Shein, queste nuove normative interessano una gamma più ampia di rivenditori cinesi che hanno fatto affidamento su strategie di importazione simili per risparmiare sui costi. Di conseguenza, il settore della moda fast fashion potrebbe assistere a cambiamenti nell’approvvigionamento, nella produzione e nei prezzi, man mano che le aziende si adattano al panorama commerciale in evoluzione.

L’azienda può adattarsi alle nuove restrizioni commerciali?

Shein deve affrontare sfide significative, ma ha diverse opzioni per mitigarne l’impatto. Una strategia è quella di diversificare la propria catena di fornitura al di fuori della Cina. Spostando parte della produzione in paesi con accordi commerciali più favorevoli, come il Vietnam o il Bangladesh, Shein potrebbe ridurre la sua dipendenza dalla produzione cinese.

Sempre che questi paesi non vengano poi anch’essi colpiti dai dazi: soprattutto il Vietnam ha una bilancia commerciale talmente squilibrata con gli USA che difficilmente questi non considereranno qualche forma di riduzione dell’import.

Un’altra potenziale soluzione è l’espansione dei centri di distribuzione regionali. Shein ha già iniziato a costruire magazzini in Nord America e in Europa per accelerare i tempi di consegna. L’aumento della capacità di stoccaggio e di evasione degli ordini a livello nazionale potrebbe ridurre la sua dipendenza dalle importazioni dirette, ma questo cambiamento richiede investimenti e ristrutturazioni sostanziali.

L’azienda potrebbe anche modificare le strategie di prezzo e di marketing per assorbire alcuni dei costi aggiuntivi. Sconti a tempo limitato, prezzi forfettari e programmi fedeltà potrebbero aiutare Shein a mantenere il suo vantaggio competitivo adattandosi gradualmente alla nuova struttura dei costi.

Nonostante queste potenziali soluzioni, qualsiasi cambiamento nella catena di fornitura di Shein richiederà tempo ed avràò delle ricadute economiche. Durante questa transizione, i concorrenti potrebbero approfittare delle difficoltà temporanee di Shein e guadagnare quote di mercato.

Le preoccupazioni degli investitori e l’incertezza che circonda l’IPO di Shein

La capacità di Shein di gestire questi cambiamenti normativi sta influenzando la sua valutazione e i piani di IPO. Inizialmente puntando a un’offerta pubblica nel 2024, Shein ora deve affrontare la pressione degli investitori per abbassare le sue proiezioni finanziarie a causa dell’aumento dei costi operativi.

I rapporti indicano che la società potrebbe dover ridurre la sua valutazione IPO a circa 30 miliardi di dollari, un calo significativo rispetto alle stime precedenti. Intanto però c’è una grande incertezza proprio sulla possibile data dell’IPO, la cui previsione è passata dalla prima metà alla seconda metà del 2025.

Una delle principali preoccupazioni degli investitori è se Shein sarà in grado di sostenere la rapida crescita dei ricavi nelle nuove condizioni economiche. L’azienda deve dimostrare di poter adattarsi alle normative statunitensi sulle importazioni senza compromettere gravemente la redditività. In caso contrario, la sua IPO potrebbe subire ulteriori ritardi o, nel peggiore dei casi, potrebbe essere costretta a rivalutare la propria redditività a lungo termine come società per azioni.

Come si sta evolvendo il settore della moda veloce in seguito ai cambiamenti normativi

Shein non è l’unico rivenditore a dover affrontare le sfide poste dai cambiamenti della politica commerciale statunitense. Anche altre piattaforme di e-commerce cinesi, come Temu e Alibaba, hanno sfruttato la regola “de minimis” per vendere direttamente ai consumatori statunitensi a prezzi estremamente bassi. La rimozione di questa esenzione costringe tutti i principali rivenditori cinesi a ripensare le proprie strategie commerciali, con il potenziale di rimodellare il panorama globale del fast fashion.

I rivenditori statunitensi che hanno a lungo gareggiato contro i prezzi aggressivi di Shein potrebbero trarre vantaggio da questi cambiamenti. Marchi come Forever 21, Fashion Nova e i tradizionali rivenditori nei centri commerciali potrebbero vedere un’opportunità per riconquistare quote di mercato. Nel frattempo, i giganti europei del fast fashion come Zara e H&M, che operano con prezzi più alti e reti logistiche più consolidate, potrebbero essere meno colpiti.

A livello più generale, le catene di fornitura dell’industria della moda potrebbero subire uno spostamento geografico. Con le tariffe che rendono più costose le importazioni dirette dalla Cina, le aziende potrebbero cercare centri di produzione alternativi, come l’Asia meridionale o l’America Latina. Queste regioni potrebbero diventare nuovi centri di produzione man mano che i rivenditori diversificano le loro strategie di approvvigionamento.

Inoltre, queste restrizioni commerciali potrebbero accelerare il passaggio dell’industria verso la sostenibilità e la produzione etica. Poiché i consumatori e i governi chiedono maggiore trasparenza nelle pratiche di approvvigionamento e di lavoro, i marchi che riescono a bilanciare l’accessibilità economica con una produzione responsabile possono ottenere un vantaggio competitivo. Meno moda pronta, di scarsa durata, più moda durevole e di qualità.

Ora bisogna vedere quale sarà la reazione di Shein alle politiche statunitensi, una mossa che non potrà ignorare anche le politiche del governo cinese, soprattutto con riguardo all’evoluzione delle politiche bilaterali generali.