Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) ha annunciato un programma pilota per accelerare lo sviluppo e la sperimentazione di reattori nucleari avanzati, aprendo le porte a finanziamenti privati e a un iter semplificato per le licenze commerciali.

Questo progetto, in linea con l’ordine esecutivo del Presidente Donald Trump “Reforming Nuclear Reactor Testing at the DOE”, mira a superare gli ostacoli burocratici che hanno rallentato l’innovazione nucleare negli Stati Uniti, favorendo la competitività economica e la sicurezza nazionale.

Un nuovo percorso per i reattori avanzati

Il programma consente alle aziende statunitensi qualificate di costruire e testare reattori fuori dai laboratori nazionali sotto l’autorità del DOE. L’obiettivo è ambizioso: almeno tre reattori dovranno raggiungere la criticità entro il 4 luglio 2026. Le aziende interessate possono presentare domanda entro il 21 luglio 2025, come indicato nel Request for Application (RFA) del DOE link.

I candidati saranno selezionati in base a criteri come la prontezza tecnologica, la fattibilità finanziaria, le valutazioni del sito e un piano dettagliato per raggiungere la criticità. Le aziende dovranno coprire interamente i costi di progettazione, costruzione, gestione e smantellamento dei reattori. Questo approccio punta a sbloccare capitali privati, accelerando l’innovazione e favorendo la transizione verso la commercializzazione. Al centro dell’interesse sono i nuovi SMR; piccoli reattori modulari, da costruire rapidamente e in serie.

Secondo il Segretario all’Energia Chris Wright, “per troppo tempo il governo federale ha ostacolato lo sviluppo di reattori nucleari civili avanzati. Grazie alla leadership del Presidente Trump, stiamo dando agli innovatori americani un nuovo percorso per promuovere le loro tecnologie, rafforzando la nostra prosperità economica e la sicurezza nazionale”

Un contesto globale competitivo

Il programma statunitense arriva in un momento di intensa competizione globale nel settore nucleare. La Cina sta rapidamente emergendo come leader mondiale, con 102 reattori operativi, in costruzione o approvati, per una capacità totale di 113 milioni di kilowatt, secondo il China Nuclear Energy Development Report 2025 . Tra i progressi cinesi spiccano il primo reattore al mondo a prova di fusione (105 MW) e il Linglong-1, il primo reattore modulare piccolo (SMR) terrestre ad avviare la costruzione, cruciale per ridurre le emissioni di carbonio.

In confronto, gli Stati Uniti contano 94 reattori operativi, seguiti dalla Cina con 58 e dalla Francia con 57 . Tuttavia, la Cina prevede di espandere rapidamente la propria capacità, con l’obiettivo di diventare il leader globale entro il 2030.

Sfide e opportunità per gli Stati Uniti

Il programma pilota del DOE si inserisce in un contesto di sforzi più ampi, come i test di microreattori e progetti guidati dal Dipartimento della Difesa e dall’industria privata. L’autorizzazione del DOE, prevista dall’Atomic Energy Act, mira a semplificare i processi normativi, rendendo gli Stati Uniti più competitivi nel settore nucleare globale.

Tuttavia, la sfida rimane significativa. La Cina, con una strategia aggressiva e investimenti massicci, sta riducendo il divario tecnologico e operativo. Gli Stati Uniti dovranno sfruttare al meglio questo programma per mantenere la propria leadership tecnologica, garantendo al contempo sicurezza e sostenibilità.

In conclusione, il programma del DOE rappresenta un passo avanti per revitalizzare il settore nucleare statunitense, ma il tempo stringe. La corsa globale per l’energia nucleare è in pieno svolgimento, e il successo di questa iniziativa dipenderà dalla capacità delle aziende di rispettare scadenze ambiziose e di attrarre investimenti significativi.