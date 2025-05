La Commissione europea non poteva rifiutare la pubblicazione dei messaggi di testo di Ursula von der Leyen con l’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla all’apice della pandemia di Covid-19, secondo quanto stabilito da un tribunale dell’UE.

I giornalisti avevano chiesto di vedere i messaggi segreti tra il presidente della Commissione e il capo dell’azienda farmaceutica , che si erano scambiati prima di un accordo multimiliardario sui vaccini concordato tra Pfizer e l’UE.

La sentenza avrà probabilmente enormi ripercussioni sulla trasparenza e sulla responsabilità nell’UE e sferra un duro colpo alla reputazione della von der Leyen.

La decisione è una “Vittoria per la trasparenza”, ha dichiarato l’europarlamentare olandese Raquel García Hermida-van der Walle, che sta co-negoziando le modifiche alla legge che regola l’accesso ai documenti per conto del gruppo liberale Renew Europe. “I cittadini vogliono e possono sapere come vengono prese le decisioni, è essenziale in una democrazia. Anche se è stato fatto tramite un messaggio di testo”.

Ricordiamo che già ne 2022 i deputati della Lega Marco Campomenosi, Angelo Ciocca, Simona Baldassarre, Elena Lizzi , Anna Bonfrisco, Alessandra Basso, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Silvia Sardone, Gianna Gancia (, Alessandro Panza) Isabella Tovaglieri, Susanna Ceccardi , Antonio Maria Rinaldi , Paolo Borchia e Marco Zanni avevano presentato un’interrogazione che metteva in dubbio il diritto della Presidente della Commissione a mantenere segrete l trattative.

In una dichiarazione, il Tribunale dell’UE ha affermato che la Commissione “non ha spiegato in modo plausibile perché ha ritenuto che i messaggi di testo scambiati nel contesto dell’acquisto dei vaccini Covid-19 non contenessero informazioni importanti… la cui conservazione deve essere garantita”.

Il nocciolo della questione è se i messaggi di testo debbano essere classificati come documenti e quindi possano essere pubblicati in nome della trasparenza. Mentre gli attivisti e molti osservatori esterni sostengono che dovrebbero essere trattati alla stregua di qualsiasi altro mezzo di comunicazione ufficiale quando sono legati alla definizione delle politiche, la Commissione ha affermato che non dovrebbero esserlo.

“La trasparenza è sempre stata di fondamentale importanza per la Commissione e per la Presidente von der Leyen”, ha dichiarato la Commissione in un comunicato dopo la sentenza. “Continueremo a rispettare rigorosamente il solido quadro giuridico in vigore per far rispettare i nostri obblighi”. Ha detto che “deciderà i prossimi passi”.

Spiegazioni credibili

L’esistenza dei testi – che inizialmente la Commissione non aveva confermato – è stata rivelata in un’intervista rilasciata dalla von der Leyen al New York Times nel 2021.

Ma l’esecutivo dell’UE ha detto al tribunale di Lussemburgo, durante un’udienza preliminare dello scorso anno, che il loro contenuto non era abbastanza significativo da essere classificato come documento – e quindi non erano registrati e disponibili per essere rilasciati ai giornalisti.