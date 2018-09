Seminario Homo Globalis – Roma 18 – 20 ottobre.

L’Associazione culturale Spaziottagoni

in collaborazione con Mameli 7 onlus

presenta il

SEMINARIO

HOMO GLOBALIS

Giovedì 18, venerdì 19, sabato 20 ottobre 2018

Spaziottagoni live

Via Goffredo Mameli 7

00153 Roma (Trastevere)

Giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 ottobre 2018 si svolgerà a Roma, a Spaziottagoni live (via Goffredo Mameli 7, Trastevere), un seminario dal titolo “HOMO GLOBALIS”. Il seminario sarà tenuto da professori quali Antonio De Bonis, Paolo Ercolani Diego Fusaro, Claudio Tuozzolo, Antonio Maria Rinaldi, Benedetto Ippolito, Girolamo Santucci e dal dott. Giuseppe Salerno.

La globalizzazione odierna è un fenomeno eterogeneo che occorre affrontare secondo un’ottica multidisciplinare. Spaziottagoni è un’associazione eclettica dalla vocazione poliedrica, e per la terza volta consecutiva è lieta di presentare un corso seminariale, quest’anno dal titolo “Homo globalis”. Il seminario è la prosecuzione di un piano programmatico volto al rinnovamento e alla diffusione della cultura. Insigni docenti provenienti da tutta Italia interverranno per analizzare le sfuggenti dinamiche del globale, coglierne le anomalie e le opportunità. L’evento vuole essere, dunque, un’occasione di dialogo e confronto con professionisti altamente specializzati nell’ambito della filosofia, dell’economia e della geopolitica.

È importante, inoltre, sottolineare l’aspetto polidisciplinare che anima da anni le iniziative dell’associazione. “Siamo convinti” ribadisce Alfonso Fabio Larena, presidente di Spaziottagoni, “che questo sia l’approccio più fruttuoso per esplorare la complessità del nostro mondo e comprendere tutte le sfide culturali dell’attualità”.

L’associazione culturale Spaziottagoni di Roma segue la propria vocazione nell’intercettare i bisogni della società e delle singole persone, mettendo a disposizione la propria conoscenza e le esperienze nel settore artistico e sociale, attraverso l’organizzazione di eventi di varia natura, sia informativa che formativa.

Saranno tre giorni intensivi di totale interazione con i docenti, con lo scopo di acquisire nozioni e informazioni per poter interpretare e analizzare la complessità attuale a livello economico, sociale e politico, con un approccio accademico, storico, filosofico e criminologico.

I RELATORI

ANTONIO DE BONIS

Forte di un’esperienza più che trentennale nella lotta al terrorismo e alle organizzazioni criminali di tipo mafioso, da anni ha intrapreso un percorso d’analisi di questi fenomeni criminali elaborando differenti modelli evolutivi replicabili e replicati ovunque. Si definisce Criminalista più che criminologo e in qualità di pratictioner e ricercatore collabora con organizzazioni governative e private, con università e testate giornalistiche internazionali, diffondendo il prodotto dei propri studi finalizzati all’acquisizione di nuove chiavi interpretative circa la nascita, lo sviluppo e i montanti effetti negativi prodotti sulla vita quotidiana dal legame, oramai evidente e consolidato che lega i fenomeni di terrorismo, insorgenti e criminali nelle diverse aree mondiali.

È autore di libri e pubblicazioni scientifiche sulla materia, nonché blogger e fondatore dell’associazione per la formazione Geocrime Education Association.

PAOLO ERCOLANI (Roma, 1972) insegna materie filosofiche e sociologiche all’Università di Urbino «Carlo Bo», dove ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia. E’ iscritto all’ordine nazionale dei giornalisti ed autore, in questa veste, di numerosi articoli per testate nazionali. Ha collaborato all’inserto culturale del Corriere della sera («La Lettura»), scrive per le pagine culturali de «Il Manifesto» (dove è anche titolare del Blog «L’urto del pensiero») e «Micromega» (gruppo editoriale L’Espresso-La Repubblica). Collabora con il canale filosofia di Rai educational. E’ fondatore, membro del Comitato scientifico e Presidente dell’Osservatorio filosofico (www.filosofiainmovimento.it). E’ inoltre membro del comitato scientifico della collana «Relazioni pericolose» per la casa editrice Mimesis di Milano. Fra i suoi libri, che più volte hanno suscitato un dibattito acceso sui media nazionali: Il Novecento negato. Hayek filosofo politico (Perugia 2006), Tocqueville: un ateo liberale (Bari 2008), La storia infinita. Marx, il liberalismo e la maledizione di Nietzsche, presentazione di Luciano Canfora (Napoli 2011) e L’ultimo Dio. Internet, il mercato e la religione stanno costruendo una società post-umana, prefazione di Umberto Galimberti (Bari 2012). Il suo ultimo libro, «Qualcuno era italiano. Dal disastro politico all’utopia della rete», con un’intervista a Carlo Freccero (Milano 2013), ha suscitato un’ampia discussione che, fra le altre cose, lo ha condotto a essere ospite della trasmissione televisiva «Omnibus» su La7.

DIEGO FUSARO (Torino, 1983) insegna “Storia della filosofia” presso l’Università San Raffaele di Milano. È studioso della filosofia della storia e delle strutture della temporalità storica, con particolare attenzione per il pensiero di Fichte, Hegel, Marx e per la “storia dei concetti” tedesca. Dirige la collana filosofica “I Cento Talleri” dell’editrice Il Prato ed è il curatore del progetto internet “La filosofia e i suoi eroi” (www.filosofico.net). Tra i suoi libri più recenti: Bentornato Marx! (Bompiani, 2009), Essere senza tempo. Accelerazione della storia e della vita (Bompiani, 2010), Coraggio (Cortina, 2012), Minima mercatalia. Filosofia e capitalismo (Bompiani, 2012), Idealismo e prassi. Fichte, Marx e Gentile (Il Melangolo, Genova 2013), Il futuro è nostro (Bompiani, Milano 2014), e Fichte e l’anarchia del commercio (Il Melangolo, Genova 2014), Antonio Gramsci (Feltrinelli, Milano 2015). È editorialista de “La Stampa” e de “Il Fatto Quotidiano”. Si definisce “allievo indipendente di Hegel e di Marx”. È membro del Consiglio direttivo e docente dello IASSP di Milano (Istituto di Alti Studi Strategici e Politici per la Leadership).

BENEDETTO IPPOLITO

Saggista, opinionista e collaboratore di molte testate giornalistiche (Il Foglio, Il Tempo, Formiche, Italia Oggi, Riformista, Avvenire, Rainews24, Skytg24), Benedetto Ippolito è docente di Storia della Filosofia Medievale all’Università degli Studi Roma Tre e alla Pontificia Università della Santa Croce. Studioso delle radici cristiane della filosofia moderna e della genesi storica delle categorie politiche contemporanee, Ippolito è stato Consigliere d’Amministrazione e Direttore del Comitato Scientifico della “Fondazione Telecom Italia” dal 2008 al 2011. È stato, inoltre, Consigliere Strategico dell’IPALMO (Istituto per le relazioni internazionali tra l’Italia e i Paesi dell’Africa, America Latina, Medio ed Estremo Oriente), Consigliere Direttivo del CISEM (Centro Interdipartimentale di Studi sull’Etica in ambito Militare).

ANTONIO MARIA RINALDI

Laureato in Economia alla fine degli anni ’70 alla LUISS ha svolto funzioni nell’ambito del mercato mobiliare con incarichi in primarie banche e fondi italiani per poi passare al Servizio Borsa della CONSOB. Dalla metà degli anni ’80 è stato prima Direttore, poi Vice Direttore Generale ed in fine Direttore Generale della Capogruppo Finanziaria dell’ENI (SOFID) portando in quotazione le società e i prestiti obbligazionari del Gruppo. Attualmente è docente di Politica Economica presso la Link Campus University di Roma e direttore scientifico del Master in Economia delle Criptovalute e Blockchain dopo essere stato dal 2012 docente di Finanza Aziendale presso l’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara. Ha scritto nel 2011 “Il Fallimento nell’Euro?”, nel 2013 “Europa Kaputt, (s)venduti all’euro” e nel 2018 “La Sovranità appartiene al Popolo o allo spread?” insieme agli autori del Blog Scenari Economici di cui è animatore. Convinto Keynesiano è fra i più accesi eurocritici dell’attuale costruzione dell’Unione Europea e dell’euro.

GIUSEPPE SALERNO

Laureato in Scienze Politiche, si specializza in pubblicistica e diviene assistente a Roma presso la cattedra di Sociologia Rurale. Lavora nel campo del marketing e della comunicazione per aziende del settore telecomunicazioni. Si dedica alla società post-industriale e alla tecnocultura con particolare riguardo al rapporto tra arte e scienza. Crea un’associazione “per la valorizzazione degli antichi borghi” e promuove la rinascita del Borgo di Calcata da dove lancia nel 1986 “Il Borgo Cablato”, laboratorio di sperimentazione artistica sui nuovi strumenti di telecomunicazione. Tra il 1986 ed 1991 sostiene il gruppo di ricerca “Tempo Reale” e cura la sezione “Arte Telematica” nel Festival dell’Arte Elettronica di Camerino. Ha curato oltre 400 eventi d’arte. Ha collaborato con Spaziottagoni (2008/2010). Negli anni 2007-2012 edita “The Best in Art, la prima rivista al mondo che non esiste”. Pubblica “L’Arte Senza Barriere” (1991) e “Diario di Borgo” (2005).

GIROLAMO SANTUCCI

Esperienza ventennale di operatore finanziario, esperto di movimentazione e accrescimento di liquidità presso organizzazioni internazionali.

CLAUDIO TUOZZOLO è professore ordinario di Storia della Filosofia, presidente del corso di laurea in ‘Sociologia e Criminologia’ e membro della Giunta della Scuola di Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche dell’Università di Chieti-Pescara, dove insegna Storia della filosofia contemporanea, Teorie dell’interpretazione e Filosofia dell’economia. Ha svolto ricerche sul ‘secondo Schelling’ e la storia dello hegelismo, indagini su idealismo e neoidealismo, analisi riguardanti le correnti fenomenologiche ed ermeneutiche del Novecento, la filosofia neokantiana, il marxismo e i problemi della globalizzazione capitalistico-finanziaria. Ha pubblicato, fra l’altro, i volumi: Schelling e il “cominciamento“ hegeliano (Prefazione di X. Tilliette, Napoli, 1995); H.-G. Gadamer e l’interpretazione come accadere dell’essere (Milano, 1996); Dialettica e norma razionale. Bertrando Spaventa interprete di Hegel (Milano, 1999); Emil Lask e la logica della storia (Milano, 2004); Marx ‘possibile’. Benedetto Croce teorico marxista 1896-1897 (Milano, 2008). Ha curato, fra l’altro, il fascicolo Fare, prassi, produzione. Valore-produzione e lavoro nella società globalizzata (‘Paradigmi’, 2014, n. 1) e la recente raccolta di scritti Benedetto Croce. Riflessioni a 150 anni dalla nascita (Aracne, 2016).

PROGRAMMA

HOMO GLOBALIS

Giovedì 18, venerdì 19, sabato 20 ottobre 2018

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE

Mattina

10 – 11: Girolamo SANTUCCI: “A monte delle migrazioni: politiche di controllo e indebolimento delle nazioni”

11 – 12: Prof. Antonio DE BONIS: “Le mafie al servizio del capitale”

12 – 13: Prof. Antonio DE BONIS e Girolamo SANTUCCI: “La fine della democrazia”

Pomeriggio

15 – 16: Prof. Claudio TUOZZOLO: “Idee liberali, nazionalismi, socialismi e globalizzazioni capitalistiche”

16 – 17: Prof. Antonio Maria RINALDI: “Europa o Unione Europea?”

17 – 18: Prof. Benedetto IPPOLITO: “Potere umano e ordine comunitario nel mondo globale”

VENERDÌ 19 OTTOBRE

Mattina

10 – 11: Girolamo SANTUCCI: “A monte delle migrazioni: politiche di controllo e indebolimento delle nazioni”

11 – 12: Prof. Antonio DE BONIS: “L’immigrazione e le diaspore criminali”

12 – 13: Prof. Paolo ERCOLANI: “Il Dio Mercato. Fondamenti e distorsioni della teologia economica”

Pomeriggio

15 – 16: Prof. Claudio TUOZZOLO: “Idee liberali, nazionalismi, socialismi e globalizzazioni capitalistiche”

16 – 17: Prof. Antonio Maria RINALDI: “Europa o Unione Europea?”

17 – 18: Dott. Giuseppe SALERNO: “Per un cambio di rotta”

SABATO 20 OTTOBRE

Mattina

10 – 11: Girolamo SANTUCCI: “A monte delle migrazioni: politiche di controllo e indebolimento delle nazioni”

11 – 12: Prof. Antonio DE BONIS: “La fine dello Stato”

12 – 13: Prof. Paolo ERCOLANI: “L’uomo nella Rete. Gli effetti disumanizzanti di Internet”

Pomeriggio

14 – 15: Prof. Claudio TUOZZOLO: “Idee liberali, nazionalismi, socialismi e globalizzazioni capitalistiche”

15 – 16: Prof. Diego FUSARO: “Glebalizzazione. I drammi del mondialismo”

16 – 17: Prof. Antonio Maria RINALDI: “Europa o Unione Europea?”

A seguire dalle 17 TAVOLA ROTONDA CON TUTTI I RELATORI

COSTI seminario:

€ 250,00 per l’intero corso

€ 220,00 per chi si iscrive entro il 30 Settembre 2018

€ 190,00 Studenti universitari

€ 90,00 per una singola giornata

In questi costi è compresa la tessera associativa.

INFORMAZIONI:

Spaziottagoni

Via Goffredo Mameli 7, 00153 Roma

Internet: www.spaziottagoni.com

FB: Spaziottagoni live – FB: Mameli 7

Direzione:

Alfonso Fabio Larena

E-mail: alfonsofabio.larena@hotmail.it – Cell. 335.6158199

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Per informazioni contattare:

Francesca Francia

E-mail: spaziottagoni.segreteria@gmail.com

Cell. 348.6509067

PROGETTO GRAFICO:

Paola Proietti

E-mail: fightwind@gmail.com

Cell. 335.7575175

UFFICIO STAMPA

Caterina Falomo

E-mail: caterina@pennarossapresslab.it

Cell. 346.8513723



