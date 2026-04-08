Scorte USA: il paradosso dei barili invisibili mentre il Brent punta alle stelle

L’American Petroleum Institute (API) ha stimato che le scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti siano aumentate di 3,719 milioni di barili nella settimana terminata il 3 aprile. Nella settimana precedente, le scorte statunitensi di petrolio greggio erano aumentate di 10,263 milioni di barili. Gli analisti si aspettavano un calo di 1,598 milioni di barili.

Le scorte della Riserva strategica di petrolio degli Stati Uniti (SPR) sono diminuite per la seconda settimana consecutiva dopo un lungo e costante afflusso di barili nelle scorte nazionali che si è protratto per oltre un anno. Nella settimana terminata il 3 aprile, 1,8 milioni di barili hanno lasciato la SPR, portando il nuovo totale a 413,3 milioni di barili . Si tratta di 312,2 milioni di barili in meno rispetto alla capacità massima. Ecco un grafico che l’andamento degli inventari API:

La produzione statunitense è rimasta invariata a 13,657 milioni di barili al giorno per la settimana terminata il 27 marzo, dopo essere scesa di 78.000 barili nelle cinque settimane precedenti, secondo gli ultimi dati dell’EIA. Si tratta di 77.000 barili al giorno in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Alle 16:24 ET, pochi istanti prima della pubblicazione dei dati, il greggio Brent era in calo nella giornata a 105,50 dollari . Si tratta comunque di un prezzo simile a quello della settimana precedente, con il perdurare delle interruzioni del traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, le perdite di produzione petrolifera in Iraq, negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, e i prezzi fisici del barile che raggiungono un massimo storico. Anche il WTI era in calo nella giornata, di 0,29 dollari al barile (-0,26%) a 112,10 dollari, sebbene in rialzo di 10 dollari al barile rispetto alla settimana precedente.

Mentre le scorte di greggio sono aumentate, quelle di prodotti petroliferi hanno registrato un calo.

Le scorte di benzina sono diminuite questa settimana di 4 milioni di barili nella settimana terminata il 3 aprile. Nella settimana precedente, le scorte di benzina erano diminuite di 3,209 milioni di barili. Secondo gli ultimi dati EIA , alla fine della scorsa settimana le scorte di benzina erano superiori del 4% alla media quinquennale per questo periodo dell’anno.

Anche le scorte di distillati sono diminuite, di 600.000 barili, dopo aver perso 1,04 milioni di barili nella settimana precedente. Le scorte di distillati erano inferiori del 3% alla media quinquennale alla settimana terminata il 27 marzo, come mostrano gli ultimi dati dell’EIA.

Le scorte di Cushing — le scorte conservate presso l’hub di consegna per il contratto futures sul greggio WTI — sono scese di 600.000 barili, dopo aver registrato un aumento di 784.000 barili nella settimana precedente.

Quindi in teoria aumentano le scorte di petrolio greggio negli USA, ma questo non va in raffineria. Evidentemente qualcuno si aspetta prezzi più elevati e tesaurizza il petrolio grezzo. Oppure questi barili sono virtuali. Qual è la verità dei fatti ?