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Scontro totale tra USA e Canada: Carney vara dazi al 50%, ma per Ottawa rischia di essere un suicidio economico

Rappresaglia di Ottawa contro Washington: dazi al 50% su acciaio, alluminio ed elettrodomestici USA. Ma con un surplus commerciale e la manifattura alle strette, il Canada rischia un drammatico autogol economico.

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1 ora fa

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La guerra commerciale nel Nord America è ufficialmente fuori controllo. Il governo canadese guidato da Mark Carney ha rotto gli indugi e ha varato una massiccia rappresaglia doganale contro gli Stati Uniti: dazi punitivi fino al 50% su un valore di 20 miliardi di dollari di beni americani a partire dall’8 settembre.

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Una mossa di puro orgoglio politico che promette di rispondere “dollaro per dollaro” all’offensiva di Washington, ma che nei fatti rischia di trasformarsi in una trappola devastante per l’industria e i consumatori canadesi.

La lista nera di Ottawa: stangata su metalli e consumi

Il provvedimento colpisce circa 700 categorie di prodotti d’importazione a stelle e strisce. La misura più pesante è il raddoppio immediato delle tariffe su acciaio e alluminio americani, che schizzano dal 25% al 50%.

Nel mirino del governo canadese finiscono anche:

  • Attrezzi industriali, abbigliamento e prodotti forestali.
  • Elettrodomestici di uso quotidiano e beni di largo consumo.
  • Il comparto automobilistico, su cui resta confermato il dazio del 25% con un meccanismo a quote per non affossare del tutto le fabbriche integrate oltreconfine.

Lo stesso premier Carney, con il consueto realismo da ex banchiere centrale, è stato costretto ad ammettere l’amara verità: la rappresaglia farà salire i prezzi e ridurrà la scelta sugli scaffali per i cittadini canadesi.

La trappola delle forniture: dove troverà l’acciaio il Canada?

Colpire l’acciaio e l’alluminio statunitensi significa tagliare i ponti con il fornitore naturale e più vicino. Per le imprese manifatturiere canadesi si apre ora un rebus logistico drammatico.

L’Europa, fiaccata dai costi energetici e dalla deindustrializzazione, non è minimamente competitiva sui prezzi. Le rotte marittime dal Golfo Persico e dal Medio Oriente rimangono parzialmente compromesse da tensioni e colli di bottiglia logistici. A Ottawa non resta che rivolgersi alla Cina o ai paesi del Sud-Est asiatico. Una soluzione scomoda, lontana, costosa in termini di noli navali e politicamente paradossale per un governo occidentale che dichiara di voler difendere la sicurezza nazionale.

I numeri del commercio: Davide contro Golia (ma senza fionda)

La sproporzione economica tra i due paesi rende questa prova di forza quasi donchisciottesca. L’economia canadese è circa un dodicesimo di quella americana.

Soprattutto, il Canada gode di un consistente surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti. I dati ufficiali per il 2025 (espressi tutti in dollari USA) mostrano con chiarezza la bilancia degli scambi:

Fonte / AmbitoImport USA dal CanadaExport USA verso CanadaSaldo per gli USA
USTR (Solo merci)383,0 miliardi $336,5 miliardi ì Deficit 46,4 mld
Statistics Canada (Merci)425,0 miliardi $365,4 miliardi Deficit 59,6 mild
USAFacts / BEA (Merci + Servizi)453,6 miliardi $426,3 miliardi Defcit 27,3 mld

A seconda dei metodi di calcolo e dell’inclusione dei servizi, il disavanzo statunitense oscilla tra i 27,3 e i 59,6 miliardi di dollari. Comunque gli USA, sulle merci sono in deficit, e forte.

Questo significa una cosa precisa: il Canada esporta negli USA molto più di quanto importa. Chi è in surplus commerciale ha tutto da perdere in una guerra tariffaria frontale.

Un conto salatissimo per il bilancio pubblico

Il paradosso finale è contabile. Il governo canadese prevede già di spendere per sostenere le proprie aziende esportatrici danneggiate dai dazi americani molto più di quanto riuscirà a incassare dalle nuove tariffe doganali.

Ottawa rischia di trovarsi con entrate tariffarie limitate, una spesa pubblica alle stelle per i sussidi industriali e un’inflazione interna importata. Come ha ironizzato la stampa d’oltreoceano, presentarsi a uno scontro a fuoco con una scacciacani non è una strategia vincente.  Difficilmente Trump lascerà correre la risposta di Carney e lo scontro è destinato a decollare a livelli superiori, soprattutto nel breve periodo. Che farà a quel punto Carney? Sovvenzionerà tutta l’industria?

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