Scacco a Washington: falliscono i colloqui con l’Iran. Il paradosso della superpotenza e il rebus di Trump

La diplomazia si ferma, e i motori dei cacciabombardieri, forse, tornano a scaldarsi. Dopo ventuno ore di estenuanti negoziati all’Hotel Serena di Islamabad, in Pakistan, i colloqui tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi con un nulla di fatto. Il vicepresidente americano JD Vance, inviato dall’amministrazione Trump per cercare una via d’uscita alla crisi che da sei settimane infiamma il Medio Oriente, ha dovuto ammettere il fallimento. Il nodo gordiano? Il programma nucleare di Teheran.

Washington pretendeva un impegno chiaro e vincolante: l’Iran non deve sviluppare un’arma atomica, né cercare gli strumenti per farlo. Una “linea rossa” considerata l’obiettivo primario dell’Operazione Epic Fury lanciata dagli USA lo scorso 28 febbraio. Eppure, la delegazione iraniana, guidata dal Ministro degli Esteri Abbas Araghchi e dal Presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, ha risposto con un secco “no”.

Il paradosso militare e l’umiliazione storica

Ci troviamo di fronte a una situazione che ha del paradossale. La più grande potenza militare ed economica del pianeta sembra uscita sconfitta dal tavolo delle trattative, bloccata da una potenza regionale che, seppur sotto sanzioni da decenni, si sente oggi in una posizione di netta forza. JD Vance, considerato l’ala più prudente e “pacifista” dell’attuale amministrazione, non è riuscito a scalfire il muro di Teheran.

🇺🇸❌🇮🇷 Vance: “We have not reached an agreement, and I think it's bad news for Iran, much more than for the US” This appears to be the predictable result of dispatching a negotiating team composed primarily of two pro-Israel assets (Kushner + Witkoff) and a novelist (Hillbilly… pic.twitter.com/6h72t46aEV — MCDC25 (@25_mcdc) April 12, 2026

Gli iraniani non solo non hanno ceduto sul nucleare, ma hanno rilanciato, chiedendo la sovranità sullo Stretto di Hormuz, la fine delle sanzioni e persino le riparazioni per i danni di guerra. Se la situazione dovesse congelarsi in questo stato, per Washington si tratterebbe di un’umiliazione storica: aver iniziato un’operazione militare su larga scala senza riuscire a conseguire l’obiettivo strategico principale che l’aveva motivata.

Il dilemma di Trump: Escalation o “TACO”?

Ora la palla passa a Donald Trump. Il Presidente si trova di fronte a un bivio drammatico. Da un lato c’è l’opzione militare: riprendere i bombardamenti, con il rischio di innescare una guerra regionale dalle conseguenze incalcolabili, che potrebbe coinvolgere attori come Russia e Cina (già attive nel respingere risoluzioni ONU a favore dei pPeasi del Golfo e della riapetura di Hormuz). Dall’altro c’è il rischio di confermare quello che i suoi critici più feroci chiamano il teorema del “TACO” (Trump Always Chickens Out – Trump alla fine si tira sempre indietro). Cedere ora, o accettare un accordo al ribasso, minerebbe irrimediabilmente la credibilità della deterrenza americana a livello globale.

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Le ricadute macroeconomiche: tra inflazione e spesa pubblica

Dal punto di vista economico, il fallimento dei colloqui è una doccia fredda che i mercati non tarderanno a prezzare. Le ricadute possono essere lette su più livelli:

Lo shock energetico: L’incertezza sullo Stretto di Hormuz, snodo vitale per circa il 20% del petrolio mondiale, garantisce un premio di rischio strutturale sui prezzi del greggio. Un petrolio stabilmente alto significa inflazione importata, specialmente per l’Europa, che fatica già a riprendersi.

L’incertezza sullo Stretto di Hormuz, snodo vitale per circa il 20% del petrolio mondiale, garantisce un premio di rischio strutturale sui prezzi del greggio. Un petrolio stabilmente alto significa inflazione importata, specialmente per l’Europa, che fatica già a riprendersi. La trappola dei tassi: Con l’inflazione energetica in rialzo, le Banche Centrali (FED e BCE in primis) avranno le mani legate. Scordiamoci tagli dei tassi d’interesse aggressivi; il costo del denaro resterà elevato per raffreddare i prezzi, deprimendo gli investimenti privati.

Con l’inflazione energetica in rialzo, le Banche Centrali (FED e BCE in primis) avranno le mani legate. Scordiamoci tagli dei tassi d’interesse aggressivi; il costo del denaro resterà elevato per raffreddare i prezzi, deprimendo gli investimenti privati. Il keynesismo di guerra: L’unica spesa che vedrà un boom sarà quella pubblica legata al settore della difesa. L’amministrazione USA sarà costretta a un deficit spending massiccio per sostenere le operazioni militari e rimpinguare gli arsenali. Un impulso keynesiano classico, ma diretto quasi esclusivamente al complesso militare-industriale, che creerà debito senza generare vero benessere diffuso o aumento della produttività civile.

L’unica spesa che vedrà un boom sarà quella pubblica legata al settore della difesa. L’amministrazione USA sarà costretta a un deficit spending massiccio per sostenere le operazioni militari e rimpinguare gli arsenali. Un impulso keynesiano classico, ma diretto quasi esclusivamente al complesso militare-industriale, che creerà debito senza generare vero benessere diffuso o aumento della produttività civile. Colli di bottiglia globali: Le rotte commerciali del Medio Oriente restano a rischio. L’aumento dei costi di nolo e delle assicurazioni marittime si scaricherà sul consumatore finale.

La diplomazia ha fallito. L’economia globale, ora, trattiene il respiro, in attesa del prossimo tweet dalla Casa Bianca o del prossimo missile nel Golfo Persico. Le ali dure, sia a Teheran, sia a Washington, saranno soddisfatte, magari i cittadini un po’ di meno, sia quelli che subiranno i prezzi del carburante alle stelle.