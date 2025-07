L’amministrazione Trump ha aumentato la pressione sul regime iraniano, poche settimane dopo aver colpito gli impianti nucleari di Teheran.

Le cosiddette sanzioni di “massima pressione” di Trump sono state inasprite, con Washington che ha annunciato nuove designazioni che riguardano più di 30 petroliere, entità e individui. Ancora una volta, la flotta ombra dell’Iran è nel mirino delle sanzioni statunitensi, senza alcuna tregua in vista per il regime di Teheran.

Come indicato da Trump e dai suoi consiglieri, l’Iran deve tornare al tavolo dei negoziati per discutere del suo futuro, altrimenti, come hanno affermato Trump e Steve Witkoff, non si parlerà di alleggerire le sanzioni. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha dichiarato: “Come ha chiarito il presidente Trump, il comportamento dell’Iran lo ha lasciato decimato”. Ha aggiunto che “il Tesoro continuerà a prendere di mira le fonti di reddito di Teheran e a intensificare la pressione economica per interrompere l’accesso del regime alle risorse finanziarie che alimentano le sue attività destabilizzanti”. Giovedì, l’Ufficio di controllo dei beni stranieri degli Stati Uniti (OFAC) ha affermato che le reti prese di mira movimentano “miliardi di dollari” di petrolio iraniano.

Le designazioni dell’OFAC includono un elenco di società legate al cittadino britannico e iracheno Salim Ahmed Said, accusato di “vendere petrolio iraniano falsamente dichiarato come petrolio iracheno almeno dal 2020”. Le designazioni riguardano operazioni con sede in Iraq che mescolano petrolio iraniano con petrolio iracheno e lo vendono come greggio iracheno o emiratino. Uno degli obiettivi è il VS Oil Terminal nel porto iracheno di Khor Al Zubair , di proprietà di Said e dotato di sei serbatoi di petrolio.

L’OFAC ha anche segnalato trasferimenti da nave a nave avvenuti nei pressi di questo terminal. Lloyd’s List ha già riferito in precedenza che documenti falsificati e dati manipolati vengono regolarmente utilizzati per camuffare il petrolio iraniano. Tra le altre designazioni figurano la VS Tankers FZE con sede negli Emirati Arabi Uniti, la VLCC Dijilah battente bandiera delle Isole Marshall e altre 11 petroliere utilizzate per il trasporto di petrolio iraniano e GPL. Alcune navi sono state coinvolte in vendite per conto del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche – Forza Quds.

Sono stati citati anche il gestore navale Sai Saburi Consulting Services con sede in India (collegato al trader Alliance Energy con sede in Pakistan, soggetto a sanzioni) e la Trans Arctic Global Marine Services di Singapore.

Queste sanzioni si basano sull’Ordine Esecutivo (E.O.) 13902, che prende di mira il settore energetico iraniano, e sull’E.O. 13224 (come modificato), che riguarda il sostegno al terrorismo.

Per l’Iraq, le implicazioni sono significative. Mentre Baghdad cerca maggiori investimenti e cooperazione con l’Occidente, le sanzioni statunitensi che coinvolgono operatori legati all’Iraq potrebbero scoraggiare gli investimenti internazionali nel settore petrolifero, del gas e portuale. Baghdad ha anche bisogno di più gas naturale. Il più ampio conflitto tra Stati Uniti e Israele con l’Iran e il tentativo di Washington di ridurre l’influenza iraniana in Iraq stanno aumentando l’instabilità politica ed economica.

La presa dell’Iran sull’Iraq si è indebolita, ma le milizie sciite filo-iraniane rimangono attive. Sul fronte interno, Baghdad è anche in conflitto con il Governo regionale curdo (KRG) per i contratti petroliferi e la ripartizione delle entrate. I media curdi riferiscono di una crescente instabilità, con attacchi di droni che colpiscono città e aeroporti curdi a Garminyan, Duhok, Erbil e Kirkuk, molti dei quali avvenuti dopo gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran. Le forze curde hanno confermato gli attacchi con droni dall’inizio di giugno.

Il coinvolgimento di Washington nelle dinamiche tra Iran e Iraq si sta intensificando. La strategia di Trump sembra essere duplice: esercitare pressioni su Teheran affinché negozi e avvicini l’Iraq all’orbita occidentale, contrastando il crescente ruolo regionale di Cina e Russia.

Tuttavia, l’efficacia di queste sanzioni rimane incerta. L’Iran ha aumentato la produzione di petrolio greggio e gas, e le esportazioni di petrolio verso l’Asia continuano. L’approccio contraddittorio di Trump, che impone sanzioni ma consente alle importazioni cinesi e indiane di petrolio greggio iraniano, indebolisce il messaggio.

Misure più severe che prendano di mira gli acquirenti, piuttosto che solo le reti di Teheran, sarebbero probabilmente più efficaci per fermare il commercio di petrolio iraniano. Per ora, la flotta fantasma continua a navigare.