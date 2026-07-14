Sanzioni UE: la Bulgaria salva il Patriarca Kirill e il colosso Lukoil. Tutti i dietrofront di Bruxelles

L’Unione Europea non imporrà sanzioni al capo della Chiesa ortodossa russa e al direttore della più grande compagnia petrolifera privata russa, dopo che la Bulgaria ha posto il veto sulla proposta.

Il patriarca Kirill, fervente sostenitore del presidente Vladimir Putin e apertamente a favore della guerra in Ucraina, avrebbe dovuto essere incluso nell’ultima serie di sanzioni finanziarie che il blocco dei 27 Stati membri stava valutando.

Kirill «ha costantemente giustificato e sostenuto la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina», definendola «sacra».

Tuttavia, secondo funzionari dell’UE a conoscenza diretta dei negoziati, l’ultima bozza, che dovrebbe essere approvata nei prossimi giorni, rimuove Kirill dall’elenco di 42 persone sanzionate.

Un’altra figura di spicco russa il cui nome è stato rimosso dalla bozza finale è Vagit Alekperov, capo della Lukoil, la più grande compagnia petrolifera privata russa.

Bruxelles ha a lungo insistito per includere Kirill nelle sanzioni che ha iniziato a imporre alla Russia nelle settimane successive all’inizio della guerra totale di Mosca contro l’Ucraina nel febbraio 2022.

Tale tentativo, però, è stato costantemente ostacolato dal precedente governo ungherese guidato dal primo ministro Viktor Orbán, con la motivazione che l’UE non dovrebbe prendere di mira figure religiose.

Orbán e il suo partito sono stati estromessi dal governo all’inizio di quest’anno, eliminando così una delle principali spine nel fianco dell’UE per quanto riguarda la sua politica nei confronti della Russia.

Secondo funzionari dell’UE a cui è stato concesso l’anonimato per poter parlare liberamente dell’argomento, la Bulgaria ha ora espresso preoccupazioni simili a quelle di Orban. Come Orban, anche il primo ministro bulgaro Rumen Radev, insediatosi dopo le elezioni di maggio, è considerato favorevole alla Russia, anche se opporti a sanzioni personali non è esattamente essere filorusso.

La notizia dell’esclusione di Kirill dalla bozza finale delle sanzioni è stata riportata per la prima volta da Ukrainskaya Pravda. L’esclusione di Alekperov dall’elenco è stata motivata in parte dalla notevole presenza di Lukoil sul mercato bulgaro, hanno riferito funzionari dell’UE a RFE/RL.

I ministri degli Esteri dell’UE discuteranno il pacchetto di sanzioni dell’Unione quando si riuniranno a Bruxelles il 13 luglio, con l’obiettivo di fornire istruzioni agli ambasciatori dell’UE affinché raggiungano un accordo in merito entro la fine della settimana.

Tra gli altri funzionari russi di spicco che dovrebbero rimanere nell’elenco definitivo delle persone soggette a sanzioni figurano Arkady Dvorkovich, ex vice primo ministro per le politiche sociali e attuale presidente della Federazione Internazionale degli Scacchi, e il ministro dello Sport russo, Mikhail Degtyarev.

Le sanzioni sono state indebolite rispetto alle proposte della Commissione, come sempre estremista sul tema, e includono le restrizioni sulle importazioni di pesce russo, che paesi come Germania, Polonia e Portogallo continuano a utilizzare nella lavorazione alimentare.

È stato rimosso il divieto automatico di ingresso per tutti gli ex combattenti russi che richiedono un visto per entrare nell’Unione, mentre il tetto massimo del prezzo del greggio russo sarà congelato a 44 dollari al barile solo per tre mesi, anziché per i sei proposti.

La Grecia ha inoltre chiesto una deroga per poter continuare a esportare gas naturale liquefatto russo verso paesi extra-UE, mentre l’Austria continua a voler rimuovere alcune sanzioni relative alla Raiffeisen Bank.