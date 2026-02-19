Sanzioni e petrolio: l’asse Mosca-Teheran si consolida. La Russia svilupperà i giacimenti iraniani

In questo particolare momento delicato, l’Iran e la Russia stanno rafforzando la loro cooperazione economica ed energetica e stanno valutando lo sviluppo congiunto di un altro giacimento petrolifero iraniano, hanno dichiarato mercoledì alti funzionari dei due paesi.

Il ministro dell’Energia russo Sergei Tsivilev ha guidato una delegazione russa di alto livello in visita a Teheran questa settimana, durante la quale Tsivilev e il ministro del Petrolio iraniano Mohsen Paknejad hanno discusso dell’approfondimento della cooperazione economica ed energetica.

Di fronte alla crescente pressione delle sanzioni statunitensi, l’Iran e la Russia hanno rafforzato le loro relazioni bilaterali fino a raggiungere una cooperazione strategica e le aziende russe aiutano a sviluppare i giacimenti petroliferi in Iran.

“Nell’ambito di quattro contratti e nel campo dello sviluppo di giacimenti di petrolio e gas, stiamo realizzando congiuntamente lo sviluppo di sette giacimenti petroliferi con aziende russe e, fortunatamente, alcuni di questi progetti hanno portato alla produzione, il che è considerato un risultato prezioso”, ha dichiarato mercoledì Paknejad, come riportato dall’agenzia di stampa iraniana Islamic Republic News Agency, IRNA.

Alcuni di questi giacimenti di petrolio e gas hanno avviato la produzione, hanno affermato i funzionari.

Commentando i colloqui di questa settimana tra Iran e Russia, un alto funzionario del ministero del Petrolio iraniano ha affermato che la quota dei giacimenti sviluppati dalla Russia nella produzione petrolifera iraniana è destinata a raddoppiare nei prossimi anni.

La Russia sta attualmente investendo in sette giacimenti petroliferi iraniani, che rappresentano circa il 6% della produzione totale di petrolio dell’Iran, ha affermato Mostafa Barzegar, direttore generale per l’Europa, l’America e la Comunità degli Stati Indipendenti presso il Dipartimento Affari Internazionali del Ministero del Petrolio.

Le aspettative sono che la quota potrebbe salire al 12% nei prossimi anni, ha affermato Barzegar.

Nel settore energetico, il funzionario ha affermato che la cooperazione nel campo del petrolio e del gas è uno dei pilastri delle relazioni tra Iran e Russia, secondo quanto riportato dall’Iran News Daily.

L’Iran e la Russia hanno anche firmato un memorandum d’intesa da 25 miliardi di dollari per la costruzione di nuove centrali nucleari su larga e piccola scala nella regione di Sirik, nel sud dell’Iran.

Il problema è che questa collaborazione rischia di non portare da nessuna parte, dato che il petrolio russo, come quello iraniano, è pesantemente sanzionato. Il rischio è di aprire nuovi giacimenti che poi non possono incrementare le vere risorse finanziarie o, in assenza di investimenti, energetiche.