A seguito dell’attacco con droni a lungo raggio sferrato dall’Ucraina il 1° giugno, denominato “Operazione Spiderweb” e che ha provocato la distruzione di almeno diversi velivoli, tra cui bombardieri strategici, la Russia ha trasferito decine di bombardieri strategici in basi aeree remote, come mostrano nuove immagini satellitari.

L’Ucraina aveva affermato che durante l’audace operazione erano state colpite le basi aeree di Murmansk, Irkutsk, Ryazan e Ivanovo, danneggiando o distruggendo completamente fino a 41 velivoli, tra cui Tu-95, Tu-22M3 e A-50. Tuttavia, fonti dei media russi hanno ripetutamente affermato che questi numeri sono esagerati e, in alcuni casi, hanno sostenuto che sono stati colpiti aerei dismessi e inattivi.

Comunque l’esercito russo sta cercando di ridurre la vulnerabilità e l’esposizione dei velivoli più avanzati e costosi del Paese, poiché i droni ucraini continuano ad attraversare il confine ogni notte, a volte in ondate di centinaia.

È probabile che anche la flotta di bombardieri dell’aeronautica militare venga fatta ruotare più spesso, anche verso aeroporti remoti o precedentemente inattivi.

Secondo l’analisi delle nuove immagini satellitari pubblicate dal quotidiano Moscow Times con sede ad Amsterdam:

Le immagini satellitari analizzate dal gruppo di ricerca OSINT AviVector mostrano che tutti i bombardieri Tu-160 precedentemente di stanza nella base aerea di Belaya a Irkutsk e nella base aerea di Olenya a Murmansk avevano lasciato le loro posizioni all’inizio di giugno.

Due di questi bombardieri sono stati rischierati ad Anadyr, nella regione di Chukotka, tre a Yelizovo, nella regione di Kamchatka, e altri tre alla base aerea di Borisoglebskoye, nella Repubblica del Tatarstan.

Anche gli aerei Tu-22M3 e Tu-95MS sono stati trasferiti da Murmansk alle basi del Tatarstan e delle regioni di Amur e Saratov, nonché a Mozdok, nella Repubblica dell’Ossezia del Nord, una struttura che non era stata utilizzata attivamente dall’esercito russo negli ultimi anni.

Esempio delle nuove immagini satellitari valutate da AviVector…

Un altro esempio di quella che sembra una decisione di Mosca di spostare queste preziose risorse militari il più lontano possibile dall’Ucraina è il seguente :

Situato nella desolata penisola di Chukotka, l’aeroporto si trova a circa 410 miglia dall’Alaska ed è stato costruito durante la Guerra Fredda.

I bombardieri supersonici Tu-160 possono trasportare armi nucleari e sono di gran lunga i più costosi dell’inventario russo, con un prezzo di circa 500 milioni di dollari per unità. In confronto, il B-52 Stratofortress, il pilastro della flotta di bombardieri degli Stati Uniti, ha un valore stimato di circa 94 milioni di dollari.

La ricollocazione di questi bombardieri in un’area isolata e lontata viene a diminuire la possibiità di attacchi a sopresa e sabotaggi, anche perché fisicamente lontani da installazioni civili.

“Spider’s Web” ha aggiunto ulteriore beffa al danno, dato che in alcuni casi alcuni dei velivoli più costosi della Russia sono stati colpiti da “droni economici” che erano stati prima spediti in Russia “proprio sotto il naso” delle forze di sicurezza russe.

I droni erano stati attivati una volta vicino agli obiettivi della base aerea mentre si trovavano su cabine di legno modificate montate sul retro di camion. Sembra che in molti casi gli stessi autisti dei camion non fossero a conoscenza del loro ruolo nell’elaborata operazione segreta. Il fatto di essere spostati in regioni remone viene a ridurre queste possibilità.