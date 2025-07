Il 24 luglio, nel cantiere navale Sevmash di Severodvinsk, la Marina Militare Russa ha ufficialmente preso in consegna il sottomarino nucleare lanciamissili balistici (SSBN) K-555 Knyaz Pozharskiy, appartenente alla classe 955A / Borei-A. La cerimonia dell’alzabandiera si è svolta alla presenza del presidente Vladimir Putin, che questa volta ha partecipato di persona, a differenza delle più frequenti presenze in collegamento video per eventi simili.

La visita di Putin al cantiere Sevmash, l’unico impianto russo per la costruzione di sottomarini a propulsione nucleare, sottolinea l’importanza strategica di questo nuovo assetto per la flotta. Il sottomarino prende il nome dal principe Dmitry Pozharsky, una figura storica di rilievo in Russia, leader della rivolta che nel XVII secolo portò alla cacciata delle forze polacco-lituane da Mosca, un evento celebrato oggi come festa nazionale.

Le caratteristiche del quinto sottomarino di classe Borei-A

Il K-555 Knyaz Pozharskiy è il quinto sottomarino del Progetto 955A (Borei-A), una versione migliorata rispetto ai tre esemplari del Progetto 955 iniziale. La sua chiglia è stata posata il 23 dicembre 2016 e il varo è avvenuto il 3 febbraio 2024. Dopo un periodo di prove in mare durato circa un anno, un tempo relativamente breve per un’unità di questa complessità, il sottomarino è ora operativo. È stato assegnato alla 31ª Divisione Sottomarina della Flotta del Nord, con base a Gadzhiyevo.

Sviluppati dall’Ufficio di Progettazione Rubin di San Pietroburgo, i sottomarini della classe Borei-A sono lunghi 170 metri e hanno un dislocamento in immersione di circa 24.000 tonnellate. La propulsione è affidata a un reattore nucleare OK-650V che alimenta un sistema a idrogetto (pump-jet), una soluzione tecnologica avanzata per ridurre la traccia acustica. L’equipaggio è composto da circa 107 persone.

L’armamento principale consiste in 16 missili balistici intercontinentali del sistema D-30 Bulava, ciascuno con 6 testate MIRV. A questi si aggiungono sei tubi lanciasiluri da 533 mm e sistemi per il lancio di contromisure anti-siluro.

Il Knyaz Pozharskiy rappresenta un ulteriore passo nel programma di modernizzazione della componente strategica della marina russa. I sottomarini di classe Borei e Borei-A sono destinati a diventare la spina dorsale della flotta di SSBN, sostituendo progressivamente i più anziani sottomarini del Progetto 667BDRM (classe Dolphin). Altri due sottomarini della stessa classe, il Dmitry Donskoy e il Knyaz Potemkin, sono attualmente in costruzione presso il medesimo cantiere