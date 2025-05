La Russia ha avviato esercitazioni navali su larga scala nel Mar Baltico, che vedono la partecipazione di almeno 20 navi da guerra e 3.000 soldati, oltre al supporto aereo, come confermato dalla Flotta Baltica .

“Nell’ambito delle esercitazioni, gli equipaggi delle navi della flotta svolgeranno compiti antisommergibili in aree di addestramento al combattimento, si eserciteranno nella difesa contro imbarcazioni senza equipaggio e condurranno esercitazioni pratiche di fuoco di artiglieria contro bersagli marittimi e aerei”, indica un comunicato militare russo.

Questa sembra essere una risposta speculare alle provocatorie esercitazioni NATO attualmente in corso in Finlandia, vicino al confine russo.

Queste esercitazioni includono anche fregate, corvette, piccole navi missilistiche e antisommergibili, nonché dragamine, secondo quanto riportato dai media regionali. È prevista anche la copertura aerea, con la partecipazione di fino a 25 aerei ed elicotteri.

“Attualmente, le navi hanno lasciato le loro basi e si sono dispiegate in aree designate del Mar Baltico per svolgere missioni di addestramento al combattimento”, ha aggiunto la flotta russa del Baltico.

Il Mar Baltico è rimasto un punto caldo marittimo regionale a causa della guerra ancora in corso in Ucraina, e l’anno scorso i paesi del Mar Baltico sono stati colpiti dalla distruzione di cavi sottomarini per le telecomunicazioni, che sono stati prontamente attribuiti alla Russia, ma in alcuni casi sono stati dichiarati incidenti . Inoltre, in almeno un caso è stata anche accusata una nave cinese.

Le tensioni nel Mar Baltico si sono ulteriormente inasprite dopo che i paesi scandinavi Finlandia e Svezia hanno abbandonato la loro storica neutralità e sono diventati i nuovi membri della NATO.

Il rischio di ulteriori incidenti di taglio dei cavi sottomarini rimane elevato, tra le crescenti preoccupazioni di potenziali sabotaggi da parte di agenti cinesi e/o russi, che fanno temere tattiche di guerra ibrida mirate alle infrastrutture di telecomunicazione occidentali in tutto il mondo.

Recentemente la NATO ha anche condotto esercitazioni sia nelle acque regionali che lungo il confine russo con la Scandinavia. La Finlandia è entrata nell’alleanza nordatlantica solo nell’aprile 2023.

È significativo che il Paese condivida un confine di 1.340 chilometri con la Russia e che Mosca abbia già avvertito che ciò potrebbe portare a una maggiore militarizzazione della regione baltica. Nel 2023 il presidente Putin aveva liquidato l’ingresso della Finlandia e della Svezia nella NATO come una mossa “priva di significato” che alla fine avrebbe solo danneggiato i loro interessi nazionali.

Entrambi i Paesi avevano precedentemente beneficiato economicamente delle loro relazioni positive con la Russia, ma ora la chiusura delle frontiere e il deterioramento delle relazioni sono diventati la norma.

Inutile dire che le esercitazioni militari speculari in queste regioni baltiche e nord europee non contribuiscono certo a favorire i colloqui di pace e il dialogo in Ucraina. Le parti in conflitto stanno attualmente subendo pressioni da parte dell’amministrazione Trump affinché continuino i negoziati “diretti” sulla scia dell’ultimo incontro di Istanbul.

Ricordiamo che recentemente una petroliera partita dall’sEtonia è stata fermata dalla flotta russa, dopo una simile mossa contro una petroliera russa da parte della flotta estone.