Russia: le entrate petrolifere continuano a calare, secondo la AIE

Secondo i dati diffusi martedì dall’Agenzia internazionale per l’energia (AIE), a settembre le entrate russe derivanti dall’esportazione di greggio e combustibili hanno subito un nuovo calo, poiché la contrazione delle spedizioni di prodotti raffinati non è riuscita a compensare l’aumento delle esportazioni di petrolio greggio.

Secondo le stime dell’ agenzia riportate nel suo rapporto mensile, le entrate russe derivanti dal greggio e dai prodotti petroliferi sono scese a 13,35 miliardi di dollari a settembre dai 13,58 miliardi di agosto.

“I continui attacchi alle infrastrutture energetiche russe hanno ridotto la lavorazione del greggio russo di circa 500 kb/g, causando una carenza di carburante sul mercato interno e un calo delle esportazioni di prodotti”, ha affermato l’ AIE.

“Il calo delle esportazioni russe di distillati medi ha avuto ripercussioni a livello globale, poiché gli acquirenti abituali si sono affrettati a garantire forniture alternative, facendo aumentare i prezzi del diesel e del carburante per aerei. I margini di raffinazione del greggio leggero dolce hanno raggiunto i massimi degli ultimi due anni in Europa e i massimi degli ultimi 18 mesi sulla costa del Golfo degli Stati Uniti e a Singapore a settembre”, ha osservato l’agenzia.

L’AIE ha stimato che le esportazioni russe di greggio e prodotti petroliferi sono aumentate di 210.000 bpd a 7,4 milioni di barili al giorno (bpd) a settembre, grazie a un aumento di 370.000 bpd delle esportazioni di greggio, il più alto in 16 mesi, poiché la capacità di raffinazione della Russia è stata paralizzata dagli attacchi dei droni ucraini. Tuttavia, i ricavi derivanti dal greggio, a prezzi più bassi, non sono riusciti a compensare il calo dei ricavi delle esportazioni di carburante.

Gli attacchi con droni ucraini alle raffinerie russe hanno paralizzato sia la produzione che le esportazioni di carburante della Russia, con le spedizioni via mare a settembre in calo del 17,1% rispetto ad agosto, secondo le stime di Reuters basate sui dati provenienti da fonti del settore.

Nel mese di luglio la Russia ha esteso il divieto di esportazione di benzina e ha introdotto il divieto per i non produttori di esportare diesel entro la fine dell’anno.

Le esportazioni russe di diesel e gasolio sono inferiori alla media stagionale, con le esportazioni di settembre pari a 760.000 bpd, il livello stagionale più basso dal 2017, secondo le stime di Vortexa all’inizio di questo mese.

“Le restrizioni parziali alle esportazioni e le interruzioni delle raffinerie hanno ridotto l’offerta nel bacino atlantico, ma le esportazioni dovrebbero iniziare a recuperare alla fine del quarto trimestre, quando le raffinerie usciranno dalla manutenzione stagionale”, ha affermato l’analista di mercato di Vortexa Mick Strautmann. “Tuttavia, ciò potrebbe essere limitato da eventuali danni di lunga durata causati dagli attacchi dei droni”. Un problema che sta impedendo a Mosca di sfruttare in modo totale le proprie capacità industriali.

Domande e Risposte per il lettore

1) Perché le entrate della Russia diminuiscono se sta esportando più greggio? La ragione è la differenza di valore tra il petrolio greggio e i prodotti raffinati. Il greggio è una materia prima con un prezzo relativamente basso. I prodotti derivati dalla sua lavorazione, come diesel, benzina o carburante per aerei, hanno un valore aggiunto e un prezzo di vendita molto più alto. A causa degli attacchi alle sue raffinerie, la Russia non riesce a trasformare il greggio in questi prodotti più redditizi. È quindi costretta a vendere sul mercato internazionale più materia prima a basso costo, incassando complessivamente meno di quanto farebbe vendendo meno prodotto finito.

2) Quali sono le conseguenze di questa situazione per i consumatori in Europa? L’impatto principale è l’aumento dei prezzi dei carburanti, in particolare del diesel. La Russia era un fornitore chiave di diesel per il mercato europeo. La drastica riduzione delle sue esportazioni ha creato un vuoto nell’offerta che gli altri produttori faticano a colmare rapidamente. Questa scarsità spinge i prezzi al rialzo, poiché gli acquirenti competono per assicurarsi le forniture alternative. Di conseguenza, i costi di trasporto aumentano e il prezzo finale alla pompa per automobilisti e aziende tende a salire.

3) Gli attacchi dei droni sono quindi una strategia militarmente ed economicamente efficace? Sì, dal punto di vista ucraino si sta rivelando una strategia molto efficace. Economicamente, colpisce direttamente la principale fonte di finanziamento della macchina bellica russa, riducendo le entrate statali. Militarmente, crea problemi logistici interni alla Russia, causando carenze di carburante che possono avere ripercussioni anche sulle operazioni delle sue stesse forze armate. Inoltre, dimostra la capacità ucraina di colpire obiettivi strategici in profondità nel territorio nemico, con un impatto psicologico e un costo economico per la Russia di gran lunga superiore al costo dei droni impiegati.