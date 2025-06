Da notizie filtrate ttraverso i social media e riprese da TWZ, la Russia utilizza un nuovo sistema laser cinese per abbattere droni ucraini: tecnologia avanzata in azione

Secondo fonti di canali Telegram filorussi, la Russia sta impiegando un innovativo sistema laser cinese per neutralizzare i droni ucraini. Un post pubblicato sul canale Telegram MilitaryRussia.ru mostra un sistema che sembra estremamente simile a quelli laser anti drone già forniti dalla Cina all’Iran

Un filmato, diffuso dal canale Telegram Military Informant, mostra militari all’interno di un veicolo che azionano interruttori e monitorano schermi pixelati. Successivamente, il sistema laser emerge dal veicolo, orientato tramite un joystick da un soldato. Le immagini evidenziano fori incandescenti su una piastra metallica, con quattro buchi visibili, presumibilmente creati dal laser.

🇷🇺📹 Russian sources have released footage showing the use of the Chinese Low-Altitude Laser Defending System (LASS) to shoot down Ukrainian drones in the combat zone.

These appear to be the first documented visuals of the Chinese laser system in operational use in Ukraine. pic.twitter.com/CPMMQ7263b

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 31, 2025