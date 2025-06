Ormai è molto ben noto che la Russia sia sempre più coinvolta nel programma nucleare iraniano, e ciò è particolarmente interessante in un momento in cui Mosca si è offerta di mediare tra Washington e Teheran sulla questione dell’arricchimento dell’uranio e di un nuovo accordo sul monitoraggio nucleare.

Lunedì, con un annuncio a sorpresa data la portata massiccia e ambiziosa dell’iniziativa, fonti statali iraniane hanno dichiarato che la Russia costruirà otto centrali nucleari in Iran, due delle quali sono già in fase di costruzione.

“La Russia ha firmato un contratto per la costruzione di otto centrali nucleari in Iran, di cui quattro nella città meridionale di Bushehr”, ha annunciato lunedì Ebrahim Rezaei, portavoce del comitato per la sicurezza nazionale e la politica estera.

Si tratta di un passo avanti epocale nelle relazioni tra Iran e Russia, dopo che i due paesi hanno approfondito la cooperazione militare in relazione alla guerra in Ucraina (dove le forze russe hanno fatto ampio ricorso ai droni iraniani Shahed), considerando che solo pochi anni fa Mosca non era nemmeno disposta a vendere combustibile nucleare all’Iran.

ben otto centrali (o reattori?) Alcuni critici hanno denunciato questa mossa come una semplice operazione di pubbliche relazioni e un disservizio nei confronti del popolo iraniano, dato che, secondo alcune stime, la Russia avrebbe già prelevato oltre un miliardo di dollari dall’Iran per la ricostruzione di un solo sito nucleare a Bushehr, senza che siano stati compiuti progressi significativi.

Ad esempio, una fonte del settore ha descritto i problemi precedenti e i gravi ritardi nella tabella di marcia:

L’Iran ha un reattore nucleare in funzione, un’unità VVER da 1.000 MW di progettazione russa nella città portuale meridionale di Bushehr, sulla costa del Golfo Persico. Due ulteriori unità VVER-1000 sono in costruzioneal sito. I lavori sull’unità 2 sono iniziati nel 2019 e l’entrata in funzione commerciale è ora prevista per il 2029, dopo che precedenti rapporti avevano indicato che l’unità avrebbe potuto essere messa in funzione lo scorso anno . I media iraniani hanno riferito che l’installazione delle attrezzature di sicurezza nell’unità 2 è iniziata all’inizio di febbraio, insieme ai lavori di scavo per le pompe di raffreddamento ad acqua di entrambe le unità.

Anche i media statali russi sembrano confermare l’annuncio e l’accordo estremamente ambizioso, poi dall’annuncio alla costruzione vedremo come andrà a finire.

Secondo un quadro più ampio sulla cooperazione energetica tra Iran e Russia fornito dall’ Arms Control Association :

Il 27 febbraio, il direttore dell’Agenzia federale russa per l’energia atomica Alexander Rumyantsev ha annunciato che Teheran e Mosca hanno finalmente firmato un accordo per la fornitura di combustibile per il reattore vicino alla città di Bushehr, nel sud dell’Iran, per un periodo di 10 anni. Sebbene gli Stati Uniti si siano opposti a lungo al progetto del reattore , l’amministrazione Bush non ha criticato pubblicamente l’accordo.

L’Iran non dispone di impianti noti per il ritrattamento del combustibile nucleare esaurito al fine di ottenere plutonio, anche se Teheran ha condotto esperimenti in tal senso.

Negli ultimi anni la Russia e l’Iran hanno rafforzato la loro cooperazione bilaterale in materia di energia, con il presidente Putin che ha vantato il raggiungimento di un “partenariato strategico globale” che fissa “obiettivi ambiziosi e delinea le linee guida per approfondire la cooperazione bilaterale a lungo termine”.

Iran is expanding its Bushehr nuclear power plant by building the second and third units of the facility.

The reactor is designed in accordance with the standards of the International Atomic Energy Agency.

