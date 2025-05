Romania: Simion domina il primo turno presidenziale, è testa a testa per il ballottaggio. La rivincita contro l’establishment?

I risultati quasi definitivi del primo turno delle elezioni presidenziali in Romania, con il 96% delle schede scrutinate, delineano uno scenario politico scosso da un’onda populista e anti-sistema. È fondamentale sottolineare che si tratta di dati reali provenienti dallo spoglio, non di exit poll, confermando la portata del fenomeno.

Ecco i risultati. Numero assoluto di voti

Percentuali:

George Simion, leader del partito nazionalista AUR (Alleanza per l’Unione dei Romeni), ha ottenuto una vittoria schiacciante, distanziando nettamente tutti gli avversari. Con 3.490.623 voti, pari al 40,06% delle preferenze, Simion si assicura con ampio margine l’accesso al secondo turno.

Questo risultato appare come una rivincita del “popolo” contro le istituzioni e i media tradizionali, che avevano fortemente criticato Simion (assente dai dibattiti televisivi) e che, l’anno precedente, avevano ostacolato la candidatura di Călin Georgescu, figura vicina ad AUR e percepita come fortemente anti-establishment.

Lo stesso Simion, in un’intervista al Financial Times subito dopo il voto, ha confermato l’intenzione, in caso di vittoria finale, di nominare proprio Georgescu come Primo Ministro, nonostante il divieto di candidatura imposto a quest’ultimo. La vittoria di Simion arriva nonostante le accuse persistenti di “estremismo”, cavalli di battaglia dei media e dei partiti tradizionali anche a urne chiuse. Interessante notare anche un apparente cambio di stile comunicativo da parte di Simion, che ha annunciato il risultato in modo più pacato rispetto al passato, cercando di trasmettere un’immagine di maggiore sicurezza e controllo.

La vera incertezza riguarda chi sfiderà Simion al ballottaggio. La lotta per il secondo posto è serratissima tra George-Crin-Laurențiu Antonescu (sostenuto dai partiti tradizionali PNL e PSD, oltre che dall’UDMR) e Nicușor Dan (attuale sindaco di Bucarest, sostenuto da USR e alleati). Antonescu si attesta al 20,75% con 1.808.054 voti, mentre Dan lo tallona al 20,52% con 1.788.418 voti. Un margine di appena 20.000 voti che lascia aperta ogni possibilità e prefigura trattative e potenziali colpi di scena nelle prossime ore, man mano che arriveranno i dati definitivi, specialmente quelli dall’estero.

Il risultato di Antonescu, nonostante il supporto di tre partiti e di parte dell’apparato statale, viene interpretato da alcuni analisti come un segno di debolezza e logoramento per le forze politiche tradizionali come PSD e PNL. D’altro canto, il piazzamento di Nicușor Dan, figura considerata divisiva e poco carismatica da molti, solleva interrogativi sulla reale consistenza del suo supporto politico, visto da alcuni come più mediatico che radicato. La sua eventuale qualificazione al ballottaggio viene vista con preoccupazione da chi critica la sua amministrazione della capitale. Più staccato, al quarto posto, si piazza l’ex premier Victor Ponta con il 13,71%.

In conclusione, il primo turno consegna un quadro chiaro: in sistema europeista non funziona più neanche in Romania. George Simion, l’alternativa, è nettamente in testa, e ci sarà una battaglia sino all’ultimo voto nel secondo turno. Ma la sua posizione parte molto forte.