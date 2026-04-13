Rivoluzione nei cieli USA: via libera della FAA alle armi laser contro i droni. Una difesa “low cost” per l’economia

Negli Stati Uniti si consuma una piccola, ma significativa, rivoluzione tecnologica e difensiva. Per la prima volta, la Federal Aviation Administration (FAA) ha dato luce verde al dispiegamento di armi laser ad alta energia (sistemi ad energia diretta) all’interno dello spazio aereo nazionale. L’obiettivo? Creare un nuovo livello di protezione, finalmente a basso costo, contro la minaccia sempre più insidiosa dei droni kamikaze.

La decisione giunge al termine di un braccio di ferro burocratico durato due mesi. Il timore principale delle agenzie federali era che questi sistemi potessero rappresentare un pericolo per l’aviazione civile e commerciale. Un timore non del tutto infondato, se si pensa al curioso incidente dello scorso febbraio: nei cieli del Texas la Border Patrol ha aperto il fuoco contro un “pericolosissimo” oggetto non identificato, rivelatosi poi un banale pallone metallico, costringendo alla chiusura temporanea dello spazio aereo di El Paso.

Tuttavia, il pragmatismo ha prevalso. Come riportato dal New York Times, l’amministratore della FAA ha confermato che le valutazioni di sicurezza hanno escluso l’aumento dei rischi per i voli di linea, sbloccando di fatto la situazione.

La minaccia asimmetrica e il nodo economico

Da un punto di vista strettamente economico, l’introduzione di laser nella classe di potenza tra i 20 e i 35 kilowatt rappresenta una risposta razionale a un grave problema di asimmetria dei costi. Fino ad oggi, abbattere un drone commerciale da poche centinaia di dollari – modificato dai cartelli della droga o da attori ostili – richiedeva spesso l’impiego di missili dal costo di centinaia di migliaia di dollari. Il sistema laser, al contrario, riequilibra il bilancio: il costo per singolo “colpo” si riduce essenzialmente all’energia elettrica necessaria per generarlo. Un risparmio enorme per la spesa pubblica, che ottimizza le risorse difensive statali in un’ottica di pura efficienza.

Le aree di impiego previste riflettono le attuali priorità di sicurezza nazionale:

Il confine meridionale: per neutralizzare i droni utilizzati dai cartelli della droga nelle loro operazioni illecite.

per neutralizzare i droni utilizzati dai cartelli della droga nelle loro operazioni illecite. I centri urbani sensibili: il Pentagono valuta il dispiegamento a Washington, D.C., contro i vettori aerei a basso costo.

il Pentagono valuta il dispiegamento a Washington, D.C., contro i vettori aerei a basso costo. Le infrastrutture critiche: il vero tallone d’Achille della nostra economia.

La difesa dei gangli vitali dell’economia

Come avevamo già evidenziato valutando le tensioni nel Golfo Persico e l’uso dei droni da parte dell’Iran, la vera vulnerabilità degli Stati Uniti (e dell’Occidente in generale) è l’assenza di una difesa anti-drone economica e stratificata attorno alle infrastrutture civili.

Data center, centrali elettriche, reti idriche e sottostazioni di trasmissione sono i nodi vitali della modernità. Un’interruzione in questi settori, anche se limitata e condotta con droni a bassissimo costo, non causa solo disagi, ma può innescare veri e propri shock economici regionali, paralizzando la produzione, i servizi cloud e la logistica. La corsa per colmare questo gap difensivo è ufficialmente iniziata. Ora, superati gli ostacoli burocratici, è il momento di blindare il sistema economico, sperando che i palloni metallici smettano di causare falsi allarmi.