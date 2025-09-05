Ritorno di Exxon in Russia: il piano segreto legato alla pace in Ucraina

Ci sono sempre più segnali di una discussione, dietro le quinte, sul ritorno delle società enegetiche americane nel grande mercato russo e queste voci provengono dalle stesse autorità di Mosca. Ad esempio l governatore di Sakhalin Valery Limarenko ha dichiarato a Reuters, un potenziale ritorno della multinazionale statunitense ExxonMobil nelle operazioni russe sarebbe vantaggioso per la regione di Sakhalin nell’Estremo Oriente russo e aiuterebbe il settore energetico russo.

Prima dell’incontro tra Trump e Putin a metà agosto, Russia e Stati Uniti avrebbero discusso del ritorno di Exxon al progetto di sviluppo petrolifero e gasiero Sakhalin-1. Alti funzionari statunitensi e russi hanno discusso accordi bilaterali in materia di energia a margine dei colloqui per il raggiungimento di un accordo di pace in Ucraina ad agosto. I potenziali accordi energetici tra Stati Uniti e Russia sono stati proposti come incentivo per Putin ad accettare la pace in Ucraina e come percorso da seguire per gli Stati Uniti per allentare le sanzioni contro Mosca.

Nelle settimane successive al vertice Trump-Putin, non è stato raggiunto alcun progresso verso la pace e il presidente Trump ha nuovamente espresso la sua frustrazione nei confronti di Putin.

Exxon ha abbandonato il progetto Sakhalin-1 dopo l’invasione russa dell’Ucraina, che ha provocato un esodo di compagnie petrolifere e fornitori di servizi stranieri.

In concomitanza con l’incontro tra Trump e Putin, il presidente russo Vladimir Putin ha modificato il suo decreto del 2022 che attribuiva la piena proprietà russa a Sakhlain-1 e ha aperto la porta al ritorno delle compagnie straniere al progetto petrolifero e gasiero.

Nel 2022, Putin aveva firmato un decreto per appropriarsi del progetto Sakhalin-1, in cui Exxon deteneva una quota del 30%.

Un potenziale ritorno di Exxon aiuterebbe l’estrazione di petrolio e gas in Russia, ha detto Limarenko a Reuters. “Guardi, è importante che vogliano tornare”, ha aggiunto il governatore.

“Abbiamo bisogno di svilupparci ulteriormente e, in questo senso, sarebbe più efficiente svilupparci ulteriormente insieme”, ha detto Limarenko a Reuters.