Riscaldamento Globale: l’ONU Abbassa le Stime a +2,8°C con gli USA fuori dall’accordo

Le Nazioni Unite, tramite il loro Programma per l’Ambiente (UNEP), hanno pubblicato il consueto rapporto sul divario delle emissioni, portando notizie che sembrano moderatamente positive. Le attuali politiche climatiche globali, secondo l’ONU, ci stanno portando verso un riscaldamento di +2,8 gradi Celsius entro la fine del secolo (rispetto ai livelli preindustriali).

Sembra un miglioramento, considerando che la previsione dell’anno scorso era di +3,1°C. Il tutto senza fare niente visto che solo l’Europa applica misure per il controllo della CO2, e il resto del mondo va sempre più a carbone.

Tuttavia, come spesso accade leggendo i rapporti tecnici, il diavolo si nasconde nei dettagli. L’UNEP spiega candidamente che parte di questo “miglioramento” è frutto di aggiustamenti, fra cui:

Un -0,1°C è dovuto a “cambiamenti metodologici” nei calcoli.

Un +0,1°C (in negativo) è causato dal ritiro degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi.

Significativo che un banale cambiamento metodologico venga a pesare quanto l’uscita di tutti gli USA dall’accordo di Parigi relativo alla riduzione delle emissioni, a significare che le varie norme non hanno un grosso influsso e si riducono a una correzione statistica.

L’obiettivo di 1,5°C: un ricordo del passato

Il rapporto conferma quello che ormai era chiaro a molti: l’obiettivo feticcio di 1,5°C, concordato a Parigi, è di fatto defunto. L’ONU afferma che è “molto probabile” che venga superato già entro il prossimo decennio.

Secondo l’ONU l’anno 2024 sarebbe il più caldo mai registrato, segnando l’inutilità del limite prefissato . Gli autori del rapporto usano un linguaggio diplomatico per descrivere la sconfitta: “La sfida principale che ci attende è mantenere questo superamento temporaneo e minimo”. Un modo elegante per dire che l’obiettivo è fallito e si spera di non peggiorare troppo.

La dura realtà dei numeri

Il Segretario Generale dell’ONU, António Guterres, usa toni decisamente meno diplomatici e parla apertamente di “collasso climatico”. Il motivo è semplice:

Obiettivo 1,5°C : Richiederebbe un taglio delle emissioni del 55% entro il 2035 (rispetto al 2019).

: Richiederebbe un taglio delle emissioni del 55% entro il 2035 (rispetto al 2019). Obiettivo 2,0°C : Richiederebbe un taglio del 35%.

: Richiederebbe un taglio del 35%. Realtà (Piani Nazionali): La piena attuazione di tutti i piani climatici nazionali (NDC) annunciati porterebbe a una riduzione di appena il 15%, sempre che effettivamente vi sia.

Se i Paesi rispettassero tutti gli impegni presi (scenario ottimistico), il riscaldamento si attesterebbe comunque tra i 2,3°C e i 2,5°C.

I G20: grandi emettitori, piccoli progressi

L’ONU, come di consueto, punta il dito contro i Paesi economicamente più potenti, il G20, che sono responsabili della stragrande maggioranza delle emissioni. Questi Paesi non solo non sono sulla buona strada per raggiungere i loro (già insufficienti) obiettivi al 2030, ma hanno visto le loro emissioni aumentare dello 0,7% nel 2024.

Forse l’ONU si aspetta un suicidio economico/industriale dell’Occidente a favore della Cina e dei paesi di nuova industrializzazione che hanno posto obiettivi a lunghissimo termine, 2050 o oltre, per l’abbandono dei combustibili fossili. Per cui il danno all’industria occidentale va a favore di chi non ha nessun obiettivo climatico.

