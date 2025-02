Rimborsi spese analiticamente riaddebitati al committente: dubbi interpretativi alla luce degli obblighi di tracciabilità

Le novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024

Il D.Lgs. 192 del 2024 ha profondamente mutato le disposizioni fiscali che regolano i redditi da lavoro autonomo, sia nell’impianto di base che in aspetti più specifici.

In passato, il reddito da lavoro autonomo era identificato in modo puntuale.

Ora si adotta un’ottica omnicomprensiva .

. Sono state introdotte piccole rivoluzioni normative riguardo alle spese di trasferta.

Cosa prevede il nuovo articolo 54 del TUIR

Il nuovo articolo 54, comma 2 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192 del 2024, interviene sui rimborsi analitici, prevedendo che:

“Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.”

Inoltre, il comma 3 stabilisce che:

“Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.”

In sintesi:

Queste somme diventano non imponibili .

. Si passa da un sistema di imponibilità dei rimborsi e deducibilità dei costi a uno in cui i rimborsi non sono imponibili e i costi non sono deducibili.

L’introduzione dell’articolo 54-ter e le nuove limitazioni

Il nuovo articolo 54-ter, al comma 1, afferma che:

“Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.”

Le eccezioni previste riguardano:

Soggetti in crisi d’impresa .

. Esecuzione forzata infruttuosa .

. Credito prescritto .

. Spese non rimborsate entro un anno dalla fatturazione (se l’importo complessivo è inferiore a 2.500 euro).

Conclusione:

Questi costi diventano non deducibili, salvo le specifiche eccezioni sopra citate.

Deducibilità delle spese di trasferta e obbligo di tracciabilità

Gli ultimi giorni del 2024 hanno portato un’ulteriore novità: l’articolo 1, comma 81 della Legge di Bilancio 2025.

Questa modifica stabilisce che:

La deducibilità fiscale delle spese di trasferta riaddebitate analiticamente è subordinata al pagamento tracciabile .

è subordinata al . Un lavoratore autonomo potrà dedurre spese per alberghi, ristoranti e trasporti non di linea solo se pagate con strumenti tracciabili.

Possibili scenari interpretativi

L’interpretazione della norma lascia aperti alcuni interrogativi:

Come conciliare la tracciabilità con l’indeducibilità delle spese riaddebitate? Il nuovo articolo 54-ter, comma 1 stabilisce che le spese sostenute e riaddebitate analiticamente sono indeducibili , salvo eccezioni.

stabilisce che le spese sostenute e riaddebitate analiticamente , salvo eccezioni. Questo significa che, nella maggior parte dei casi, le spese non potranno essere dedotte, a prescindere dal metodo di pagamento. Possibili interpretazioni della norma: Prima ipotesi: La tracciabilità diventa rilevante solo se il committente è in crisi o insolvente.

La tracciabilità diventa rilevante solo se il committente è in crisi o insolvente. Seconda ipotesi: Un professionista può dedurre le spese rimborsate analiticamente da un altro professionista solo se quest’ultimo ha usato metodi di pagamento tracciabili.

