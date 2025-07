La riforma della giustizia, che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, rappresenta un momento cruciale per l’Italia, un passo atteso da decenni e fondamentale per garantire un sistema giudiziario più equo, trasparente ed efficiente. Il recente voto favorevole al Senato, con 106 voti a favore, 61 contrari e 11 astenuti, segna un progresso significativo in questa direzione. Però, siamo realisti, è solo un primo passo, perché c’è tanta strada ancora da fare, e altre riforme sono ancora necessarie prima di giungere a una giustizia giusta, efficiente e che garantisca i cittadini.

Un Percorso Storico e Ineludibile

Per comprendere appieno la portata di questa riforma, è essenziale inquadrarla nel contesto della “guerra dei trent’anni” che ha contrapposto politica e magistratura in Italia. Il nostro sistema giudiziario è stato a lungo considerato “anomalo” rispetto alle altre democrazie occidentali, dove la magistratura risponde, direttamente o indirettamente, alla sovranità popolare. Negli Stati Uniti, ad esempio, i procuratori distrettuali sono eletti dai cittadini, mentre in Francia il magistrato inquirente dipende dall’esecutivo, che è a sua volta espressione del voto popolare. Questa “anomalia” italiana ha portato alla creazione di un modello di “autocontrollo della magistratura“, un sistema che, sebbene nato per cautela dopo l’esperienza fascista, ha finito per rendere il potere giudiziario eccessivamente autoreferenziale, prigionero delle proprie correnti politiche, rispetto alla sovranità del popolo.

La separazione delle carriere non è una novità improvvisa, ma l’attuazione di un principio auspicato da tempo. Silvio Berlusconi ne ha fatto un punto programmatico centrale per decenni, e la sua visione è finalmente in via di realizzazione. Non si tratta di un “atto rivoluzionario o eversivo”, come affermato da Mariastella Gelmini di Noi Moderati, ma di un atto dovuto da quando, nel 1999, è stato introdotto in Costituzione il “giusto processo”. Anche figure di spicco come Giuliano Vassalli, le Camere penali, e persino Massimo D’Alema con la sua bicamerale, hanno a loro modo contribuito a questa discussione.

I pilastri della riforma: verso un equilibrio necessario

La riforma introduce cambiamenti strutturali volti a ripristinare un sano equilibrio tra i poteri dello Stato. I suoi elementi chiave sono:

Separazione delle Carriere per Magistrati: Questo è il cuore della riforma. Pubblici ministeri (PM) e giudici avranno percorsi di carriera distinti. Questo significa che un magistrato non potrà più passare indifferentemente dal ruolo di accusa a quello di giudizio e viceversa. Tale distinzione è fondamentale per garantire la terzietà del giudice, un principio cardine di un giusto processo. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sottolineato come questo sia un “balzo gigantesco verso l’attuazione del processo accusatorio”. Antonio Tajani ha evidenziato che la riforma “innalza il ruolo del giudice terzo, che sarà la figura più importante del processo, perché dovrà valutare su quale piatto pendono le prove”.

Benefici concreti per i cittadini e il sistema

I sostenitori della riforma vedono in essa numerosi benefici tangibili:

Giustizia più equa e trasparente: L’obiettivo primario, come dichiarato dalla Premier Giorgia Meloni, è dare all’Italia un “sistema giudiziario sempre più efficiente, equo e trasparente”. La separazione delle carriere garantisce che l’accusa e la difesa siano sullo stesso livello, con un giudice imparziale a valutare le prove.

L’obiettivo primario, come dichiarato dalla Premier Giorgia Meloni, è dare all’Italia un “sistema giudiziario sempre più efficiente, equo e trasparente”. La separazione delle carriere garantisce che l’accusa e la difesa siano sullo stesso livello, con un giudice imparziale a valutare le prove. Efficienza processuale: La riforma si propone di contrastare i “processi lumaca” e di portare a una maggiore efficienza. Eliminando le derive correntizie e rendendo più chiari i ruoli, si auspica una giustizia più celere e prevedibile.

La riforma si propone di contrastare i “processi lumaca” e di portare a una maggiore efficienza. Eliminando le derive correntizie e rendendo più chiari i ruoli, si auspica una giustizia più celere e prevedibile. Rafforzamento della democrazia: Ribilanciare il rapporto tra potere giudiziario e potere politico, senza che il primo agisca come un “contropotere” in grado di sfidare le assemblee elettive, è cruciale per la salute della democrazia liberale. Si tratta di permettere alla politica di “recuperare almeno una parte dello spazio che le è stato sottratto dagli anni Settanta a oggi”.

Ribilanciare il rapporto tra potere giudiziario e potere politico, senza che il primo agisca come un “contropotere” in grado di sfidare le assemblee elettive, è cruciale per la salute della democrazia liberale. Si tratta di permettere alla politica di “recuperare almeno una parte dello spazio che le è stato sottratto dagli anni Settanta a oggi”. Valorizzazione del merito e parità di genere: Il nuovo sistema del CSM, basato anche sul sorteggio, è atteso per favorire l’emersione di talenti e competenze, slegandole dalle dinamiche di corrente. Inoltre, potrebbe promuovere una “vera parità di genere”, dato che, sebbene il 56% dei magistrati sia donna, solo 3 capi su 4 sono uomini.

Rispondere alle critiche: un dibattito necessario

La riforma ha suscitato, come prevedibile, una forte opposizione, in particolare dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM). Giuseppe Conte ha parlato di un disegno che “realizza il sogno di Licio Gelli e della P2”, mentre i senatori del PD hanno esposto la Costituzione rovesciata e i deputati del M5S hanno mostrato cartelli con le immagini di Falcone e Borsellino, affermando “non nel loro nome”. L’ANM ha definito la riforma “un fatto grave, triste e preoccupante”, sostenendo che “indebolirà, quasi cancellerà, l’essenza del Consiglio superiore della magistratura” e porterà a una “magistratura addomesticata e subalterna”.

Tuttavia, queste critiche possono essere viste come parte di una reazione ideologica piuttosto che come un’analisi oggettiva. L’accusa di voler “addomesticare” la magistratura è infondata, soprattutto se si considera che modelli simili di separazione delle carriere esistono in democrazie consolidate come la Francia, senza che ciò comprometta l’indipendenza dei giudici. Il “sogno della P2” è un’espressione forte, ma serve più a galvanizzare l’opposizione che a descrivere la realtà di una riforma che mira a modernizzare un sistema ritenuto obsoleto. Il vero problema, come sottolinea Alessandro Sallusti, è che il potere giudiziario non può essere “totalmente autoreferenziale”.

La contestazione secondo cui i magistrati non riescono a lavorare per “carenza di strumenti e mezzi” è un problema distinto che deve essere affrontato, ma non inficia la necessità di una riforma strutturale delle carriere. La riforma non mira a indebolire la magistratura, ma a rafforzarne la credibilità e l’imparzialità, liberandola da quelle dinamiche interne che ne hanno minato la reputazione e la funzionalità.

I prossimi passi e le aspettative

L’iter parlamentare della riforma non è ancora concluso. Il testo, già approvato dalla Camera, dovrà tornare alla Camera e poi nuovamente al Senato per la fase finale, prima di essere sottoposto a referendum costituzionale, previsto per la primavera del 2026. Questo referendum sarà un momento cruciale, un “voto pro o contro il governo Meloni”, come previsto da Dario Franceschini, ma anche un’occasione per gli italiani di esprimersi su un modello di giustizia più rispondente alle esigenze di trasparenza ed equità.

Parallelamente, il governo sta portando avanti un importante “piano carceri”, stanziando 758 milioni di euro per creare 15.000 nuovi posti detentivi entro il 2027 e affrontare il problema del sovraffollamento. Questo piano include anche misure per i detenuti con dipendenze e quelli con pene minori, favorendo percorsi di recupero in comunità e detenzione domiciliare. Questi interventi, insieme alla riforma delle carriere, mostrano un impegno complessivo verso una giustizia che non solo punisca, ma che sia anche più umana ed efficace.

Cosa manca ancora?

Nella giustizia civile, è imperativo valutare subito l’efficienza della riforma sul rito semplificato. Com’è possibile che una causa a Trento impieghi un terzo del tempo rispetto a Cosenza? Questa disparità intollerabile richiede correttivi immediati per garantire equità e rapidità su tutto il territorio nazionale.

Sul fronte penale, è indispensabile rivedere profondamente la punibilità dei reati in età minore. È inaccettabile vedere minori commettere crimini impunemente, nascondendosi dietro la loro età. Serve un’azione decisa.

Allo stesso modo, i concetti di delinquente abituale e recidivo devono essere riconsiderati. Queste figure vanno collegate a un’applicazione stringente del foglio di via o a forme di rieducazione al lavoro più severe.

Infine, è ora di affrontare la questione dell’applicazione della pena nel paese di residenza, tramite accordi bilaterali che riportino i cittadini italiani a scontare le proprie pene in Italia. È una questione di giustizia e dignità.

In conclusione, la separazione delle carriere dei magistrati è una riforma di grande valore, destinata a rafforzare i pilastri della giustizia italiana, ma non può essere la sola e l’unica. Comunque è un inizio che è veramente epocale.