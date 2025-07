Il 4 luglio 2025 ha segnato una svolta cruciale per la sicurezza marittima del Regno Unito. La Royal Navy ha infatti introdotto il sistema SWEEP, una soluzione autonoma per lo sminamento navale che promette di rivoluzionare il modo in cui le mine vengono neutralizzate, mantenendo il personale lontano da pericoli immediati.

Era dal 2005 che il Regno Unito aveva perso la propria capacità di sminamento dei mari,. Con questo sistema a guida autonoma la Marina riacquista la capacità di controllare il proprio mare dalle mine navali.

Una Nuova Era per la Sicurezza Marittima

Il SWEEP (Surface Vessel Equipped for Explosive Ordnance Protection) è molto più di una semplice imbarcazione senza equipaggio. Si tratta di un sistema complesso composto da una nave di superficie senza pilota e sofisticati carichi utili.

La sua forza risiede nella capacità di essere controllato da remoto, permettendo di cacciare e far detonare le mine in tempi rapidi e, soprattutto, in sicurezza. Il Comandante Dan Herridge, Ufficiale Comandante del Mine & Threat Exploitation Group della Royal Navy, ha sottolineato l’importanza di questa tecnologia: “La capacità di contrastare da remoto mine sofisticate, più difficili da rilevare con il sonar, è una pietra miliare cruciale. Poterlo fare senza mettere in pericolo il personale è un principio chiave del programma Mine Hunting Capability.”

Tecnologia Innovativa per Minacce Moderne

Sviluppato e prodotto nel Regno Unito da TKMS Atlas UK Ltd, il sistema SWEEP è il risultato di un contratto da 25 milioni di sterline. La sua tecnologia all’avanguardia è in grado di neutralizzare le moderne mine marine digitali, che possono rilevare e colpire navi e sottomarini di passaggio.

Ciò che lo rende particolarmente efficace è la sua capacità di “sentire ed evitare”, che gli consente di operare in sinergia con altri sistemi autonomi, come il Maritime Mine Counter Measures (MMCM) e i veicoli sottomarini senza equipaggio SeaCat. L’obiettivo? Garantire la libertà di manovra alle navi della Royal Navy e rendere le acque internazionali più sicure.

Jonathan Reed-Beviere, Direttore del Programma Mine Hunting Capability per la Royal Navy, ha evidenziato come il sistema possa “replicare la firma di una nave, ingannando le mine marine e facendole detonare in sicurezza.” Questo sistema portatile e flessibile è fondamentale per proteggere le navi dalle moderne minacce, operando da terra o dal mare e mantenendo i marinai fuori pericolo.

Implicazioni Strategiche e Geopolitiche

L’introduzione del SWEEP non è solo un avanzamento tecnologico, ma ha anche profonde implicazioni strategiche. Questa capacità è destinata a rimodellare la postura della Royal Navy nelle zone marittime contese, rafforzando il contributo del Regno Unito alla sicurezza collettiva della NATO e rassicurando gli alleati che dipendono da rotte marittime sicure. “Dimostra l’impegno della Royal Navy nella modernizzazione della sua flotta e nell’adozione di tecnologie all’avanguardia che rispondano alle minacce di attori statali e non statali”, ha aggiunto Reed-Beviere.

L’investimento di 25 milioni di sterline sottolinea l’ambizione del governo britannico di mantenere una forza navale di livello mondiale. Con tre sistemi SWEEP già consegnati e altri in arrivo, la Royal Navy sta rafforzando la sua capacità di difesa, dimostrando come una combinazione equilibrata di innovazione locale,