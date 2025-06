Dal ritiro dell’ultima bomba nucleare a caduta WE.177 nel 1998, il deterrente nucleare del Regno Unito è stato fornito esclusivamente da missili balistici lanciati da sottomarini (SLBM). Queste bombe a caduta libera, risalenti agli anni ’60, sono state ritirate senza sostituzione diretta dalla Strategic Defence Review (SDR) del 1998. Questo ha fatto si che il deterrente nucleare britannico fosse solo marittimo e strettamente dipendente dagli USA:

Sabato 31 maggio 2025, il Sunday Times ha pubblicato un rapporto che descrive in dettaglio alcuni degli annunci che si prevede verranno fatti con la pubblicazione della Strategic Defence Review 2025 il 2 giugno. Oltre a una marina più grande, a sistemi di difesa missilistica, a una maggiore sorveglianza delle infrastrutture critiche sottomarine (CUI), a un rafforzamento delle scorte e a un ringiovanimento del reclutamento, il documento suggerisce che il governo indicherà il desiderio di procurarsi la variante F-35A.

Sebbene non garantisca direttamente l’acquisizione di armi nucleari lanciate dall’aria, l’F-35A è l’unica variante dell’F-35 autorizzata a utilizzare la bomba nucleare B61 in servizio con l’aeronautica statunitense e gli alleati della NATO attraverso il programma di condivisione nucleare.

A differenza del Tornado che lo ha preceduto, l’Eurofighter Typhoon non ha avuto queste armi nucleari integrate. Per questo motivo, altri operatori di Typhoon come la Germania sono stati costretti ad aggiungere l’F-35A al loro arsenale o a dire addio al loro ruolo nucleare. Anche le varianti F-35B e F-35C non sono state autorizzate a utilizzare le bombe. Quindi, per fare un’esempio, l’Italia può portare bombe nucleari con l’aviazione (F-35A) ma non con la Marina (F-35B)

L’adesione al programma di condivisione nucleare esistente sarebbe la via più rapida e diretta per il Regno Unito per attivare una forza d’attacco nucleare a lancio aereo. Anche se, a differenza del deterrente sottomarino, le armi non sarebbero sotto il diretto controllo del Regno Unito, ciò consentirebbe a quest’ultimo di rafforzare il proprio contributo alla forza nucleare complessiva della NATO. A lungo termine, se si desidera una capacità sovrana, si potrebbero progettare nuovi missili di precisione a lungo raggio con l’aspettativa di essere equipaggiati con un carico nucleare.

Storicamente il Regno Unito ha fatto parte di accordi di condivisione nucleare con gli Stati Uniti, anche se questo non ha mai incluso la bomba B61 nello specifico. Invece, il Regno Unito ha ospitato e gestito missili balistici lanciati da terra come il PGM-17 Thor e l’ MGM-52 Lance equipaggiati con testate statunitensi. Anche le bombe nucleari a caduta libera B28, B43 e B57 sono state posizionate per essere utilizzate dai bombardieri della Royal Air Force e dagli aerei di pattugliamento marittimo.

Logistica del ritorno all’attacco nucleare

RAF Marham sarebbe il candidato più probabile per ospitare tali armi, essendo la sede dell’attuale flotta di F-35B del Regno Unito. Inoltre, la base è l’unica stazione gestita dal Regno Unito e una delle uniche due basi del Regno Unito, insieme alla RAF Lakenheath, gestita dagli Stati Uniti, che è stata dotata di camere di sicurezza Weapons Storage and Security System (WS3), progettate specificamente per lo stoccaggio sicuro di armi nucleari vive pronte per una rapida dispersione. Queste camere di sicurezza sono costruite nei pavimenti dei rifugi aerei protetti (HAS), dove possono essere sollevate e caricate rapidamente sui velivoli in attesa senza essere esposte alla sorveglianza o agli attacchi dall’alto.

I caveau di RAF Lakenheath sono vuoti dal 2008, anche se recenti attività hanno suggerito che le B61 torneranno alla base per un potenziale utilizzo da parte degli F-15E Strike Eagles e degli F-35A Lightning II dell’US Air Force.

I caveau di Marham sono stati installati per conservare le bombe WE.177 precedentemente utilizzate dalla RAF, ma il loro stato attuale non è chiaro. Alcuni suggeriscono che i caveau siano stati smantellati o addirittura riempiti completamente. Se così fosse, la rimessa in funzione di un sistema di stoccaggio nucleare nella base comporterebbe spese significative. Anche se i sotterranei sono più intatti di quanto suggerito da questi rapporti, l’intervallo di 27 anni dal loro utilizzo significa che quasi certamente sarà necessario un intenso sforzo di ristrutturazione e modifica.

Se dovessero essere necessarie nuove strutture di stoccaggio, si aprirebbe la possibilità di utilizzare altre basi, ma sembra più probabile che la flotta di F-35 venga centralizzata in un’unica stazione.

Il futuro della forza dei fulmini del Regno Unito

Nell’articolo del Sunday Times non viene specificato se l’acquisto degli F-35A si aggiungerà o andrà a scapito degli ordini già in corso per gli F-35B. Il Regno Unito ha ordinato 48 F-35B, ma con la perdita di un velivolo il totale della flotta sarà di 47 unità. Questa cifra non è sufficiente per mantenere l’ attacco delle portaerei al livello previsto dai precedenti piani di difesa, anche se se gli F-35B dovessero essere incrementati da piattaforme d’attacco senza equipaggio, ciò potrebbe contribuire a colmare il divario.

Tuttavia, la conversione dei restanti F-35B alla variante F-35A sarebbe considerata un duro colpo per la Royal Navy, che ha trascorso la maggior parte dei due decenni a prepararsi specificamente per consentire l’attacco alle portaerei con le sue enormi portaerei della classe Queen Elizabeth, a costo di molte altre capacità. Le Queen Elizabeth sono un investimento enorme, ma senza una sessantina di F-35B sono sottoutilizate. Se si sottraggono questi caccia imbarcati, le navi sono state una pessima spesa.

Verrebbero sollevati dubbi sulla sostenibilità finanziaria dell’acquisto di un F-35A in aggiunta a una flotta completa di F-35B, soprattutto mentre il Regno Unito rimane impegnato a schierare il GCAP, altrimenti noto come Tempest, a partire dalla metà degli anni 2030 . Altri sostengono che un tale aumento dei velivoli da combattimento della RAF sia atteso da tempo, dato che la forza è rimasta a lungo indietro rispetto agli alleati in termini di massa complessiva. Circa 140 aerei da combattimento sono attualmente in servizio nella RAF, rispetto ai circa 230 di Germania e Francia.

A complicare le cose c’è l’incompatibilità dell’F-35A con la flotta di aerocisterne di rifornimento del Regno Unito. Gli A330 MRTT, designati Voyager nel servizio britannico, utilizzati dalla RAF non hanno il braccio di rifornimento come molti altri in servizio nel mondo. Al contrario, gli aerei si affidano a tubi flessibili montati sull’ala e a unità droghe e, su alcuni velivoli, a un’unità centrale con una portata elevata progettata per aerei più grandi come l’Airbus A400M Atlas C1.

Il retrofit dei Voyager con booms è stato suggerito da molti analisti per diversi anni, diventando sempre più diffuso con l’aumento del numero di velivoli per il solo rifornimento con boom gestiti dalla RAF. Gli RC-135 Rivet Joints, i C-17 Globemaster III e i P-8A Poseidon sono tutti velivoli della RAF che non possono rifornirsi dalle aerocisterne della RAF, e l’E-7A Wedgetail si aggiungerà presto a questo elenco. Il regno Unito ha sagliato qualcosa…

Spostamento delle priorità

Il Segretario di Stato alla Difesa John Healey, parlando con il Sunday Times, ha dichiarato: “Il mondo sta diventando sicuramente più pericoloso. I rischi nucleari sono in aumento. Per la prima volta dalla fine della Guerra Fredda, ci troviamo di fronte a rischi sempre maggiori di conflitto tra Stati”.

È chiaro che il Regno Unito si trova ad affrontare, probabilmente per la seconda volta in poco più di un decennio, la prospettiva di un massiccio riallineamento delle proprie forze armate a causa della maggiore instabilità in Europa provocata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Una forza armata che, dopo la Guerra Fredda, si è spostata drasticamente a contrastare gli attori non statali, ha lentamente tentato, negli anni 2010, di riorganizzarsi in una struttura che permettesse operazioni globali e indipendenti che si estendessero all’Indo-Pacifico con gruppi d’attacco di portaerei e gruppi di risposta litoranea . Ora l’attenzione si sta rivolgendo nuovamente alla messa in sicurezza di aree operative della Guerra Fredda come il Mare di Barents, il GIUK gap e l’Oceano Atlantico settentrionale.

Le portaerei della classe Queen Elizabeth, progettate per proiettare la potenza del Regno Unito in tutto il mondo, potrebbero presto finire per replicare il ruolo per cui era stata progettata la classe Invincible che le aveva precedute: un centro galleggiante per la guerra antisommergibile e antisuperficie per dispiegamenti relativamente locali. L’attuale governo statunitense, cambiando politica rispetto all’amministrazione Biden, ha segnalato la sua preferenza per il Regno Unito, che dovrebbe concentrare le sue forze in Europa, permettendo agli Stati Uniti e ad altri paesi di soddisfare i requisiti del Pacifico. Quindi la Queen Elizabeth, e il suo grande gruppo di volo, sembra risultare piuttosto inutile.

Il Regno Unito ne sostituirà una parte con gli F-35A e ricostituirà le sue capacità aeree nucleari? Comunque non saranno più autonome come negli anni ottanta, ma saranno semplicmente un’estensione della capacità nucleare USA.