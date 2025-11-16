Seguici su

REGALI DI NATALE: il libro di economia spiegata facile in super sconto

Pubblicato

1 ora fa

il

Libro di economia spiegata facile 6a edizione - 2025, Costantino Rover - Gingko Edizioni

Evita il traffico postale del periodo natalizio. Fai e fatti il regalo più utile!

Acquista oggi la nuova edizione del libro di Economia Spiegata Facile con lo sconto natalizio del 15%, per i tuoi regali di Natale: a soli 23, 80, anziché 28€, quindi di ben il -15%. Anticipiamo le feste per consentire ai lettori di evitare gli ingorghi postali che in passato hanno causato disagi e ritardi nelle consegne. Ecco perché ti conviene approfittarne subito: 1) più lasci passare i giorni e più corri il rischio di incontrare le solite disfunzioni tecniche di Poste Italiane; 2) l’offerta è valida solo per i prossimi 37 ordini.

Riconoscimenti e successi raggiunti dal libro di ECONOMIA SPIEGATA FACILE

Ti basterà inserire il CODICE PROMOZIONALE, NAT25 all’interno dell’apposito campo all’interno del carrello appena prima del pagamento, per ricevere lo sconto del 15%. Libro di economia spiegata facile 6a edizione - 2025, Costantino Rover - Gingko EdizioniACQUISTALO SUBITO

