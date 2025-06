Recupero crediti: l’importanza di agire con tempestività

Il contesto economico attuale è particolarmente incerto e complesso e i dati più recenti relativi al primo quadrimestre 2025 indicano che, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, si registrano un calo della puntualità nei pagamenti e un aumento dei ritardi oltre i 90 giorni.

Più specificamente, la puntualità nei pagamenti relativa al primo quadrimestre 2025 è del 44,7%, un dato non particolarmente positivo.

Considerando anche questo semplice dato, è facile intuire che il recupero crediti è una soluzione che vale la pena di considerare per garantire la stabilità della propria impresa. Quando i crediti che un’azienda vanta non vengono saldati nei tempi previsti, viene infatti messo a rischio il suo equilibrio economico: diminuiscono le risorse liquide a disposizione e si compromettono le possibilità di investimenti, per non parlare del rischio di essere a propria volta ritardatari nei confronti dei propri fornitori.

È per questi motivi che molte aziende scelgono di affidarsi a una società di recupero crediti, vale a dire un’azienda di servizi specializzata nella gestione e nella riscossione dei crediti insoluti o deteriorati (NPL, Non-Performing Loans) sia a livello nazionale che internazionale. Di seguito alcune considerazioni al riguardo.

Recupero crediti: l’importanza della tempestività

Nell’ambito del recupero dei crediti, agire con tempestività è il modo migliore per aumentare le probabilità di recuperare il proprio credito.

A questo riguardo, le statistiche sono piuttosto chiare; agendo entro i primi 30 giorni dalla scadenza del credito, le probabilità di recupero si aggirano attorno al 93%. Agendo dopo 90 giorni, le probabilità scendono al di sotto del 75%; trascorso più di un anno, la percentuale è inferiore al 30%, mentre se si oltrepassano i due anni, le possibilità di recupero sono molto scarse (inferiori al 10%).

Le ragioniche portano al progressivo calo delle possibilità di recupero sono diverse: con il passare del tempo, infatti, aumentano le probabilità che il debitore abbia a che fare con pignoramenti da parte di altri creditori, che cessi l’attività o che fallisca.

È quindi fondamentale agire il più rapidamente possibile e il ricorso a professionisti è una possibilità che vale la pena di prendere in considerazione.

Società di recupero crediti: come funzionano?

Le società di recupero crediti sono, come accennato, aziende di servizio che si occupano di recuperare somme di denaro dovute da debitori, per conto di aziende, professionisti, enti o altri soggetti che comunque vantano un credito verso terzi.

La procedura di recupero delle somme dovute prevede diverse fasi, i cui obiettivi principali sono sostanzialmente quelli di ridurre le tempisticheal minimo indispensabile, ottimizzare i costi e massimizzare le probabilità di successo.

Di norma, queste società agiscono per via stragiudiziale, vale a dire senza ricorrere all’intervento di un giudice o di un tribunale, una strategia “bonaria” che cerca di salvaguardare, qualora sia possibile, il rapporto commerciale fra le due parti in causa.

Una volta che il credito è stato affidato alla società di recupero, la fase iniziale è quella dell’avvio dei contatti: invio di lettere, PEC o telefonate per informare il debitore dell’incarico ricevuto dal creditore e per richiedere il pagamento.

Inizia poi la fase della negoziazione; la società può per esempio proporre un piano di pagamento personalizzato per facilitare il debitore nella restituzione di quanto dovuto.

Quella della negoziazione è una fase piuttosto delicata perché si deve cercare di conciliare le esigenze delle due principali parti in causa, vale a dire il creditore e il debitore.

Se la prima negoziazione non va a buon fine, è possibile che la società proponga un piano di rientro più agevole rispetto a quello prospettato inizialmente.

Infine, se tutte le azioni bonarie non danno l’esito sperato, la società di recupero potrà assistere il creditore anche in fase legale, ovvero con il recupero crediti per via giudiziale.