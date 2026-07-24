Raffinerie USA al limite del 100% e scorte prosciugate: il mercato dei carburanti sull’orlo del baratro

Gli USA non possono rifornire il mondo maggiormente di carburante. Da settimane il tasso di utilizzo delle raffinerie statunitensi si attesta quasi al massimo della capacità, con le esportazioni americane di carburante che hanno raggiunto livelli record a causa della contrazione dell’offerta mondiale, in seguito alla guerra con l’Iran e alla chiusura dello Stretto di Hormuz.

Il tasso medio di utilizzo della capacità delle raffinerie negli Stati Uniti era pari al 96,2% al 17 luglio, l’ultima settimana di riferimento disponibile, in aumento rispetto al 94,7% registrato nella stessa settimana del 2025, secondo i dati dell’U.S. Energy Information Administration (EIA).

Sebbene la media nazionale sia appena superiore al 96%, le regioni del Midwest e delle Montagne Rocciose, rispettivamente PADD2 e PADD4, hanno registrato un utilizzo del 100% alla fine della scorsa settimana, come evidenziato mercoledì dall’ultimo Rapporto settimanale sulla situazione petrolifera dell’EIA. Non possono produrre di più, sono al limite. Possono solo calare l’offerta.

Allo stesso tempo, le scorte commerciali di petrolio degli Stati Uniti rimangono del 6% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell’anno, nonostante un aumento registrato la scorsa settimana, mentre le scorte a Cushing, in Oklahoma, e nella Riserva strategica di petrolio (SPR) si trovano rispettivamente ai minimi pluriennali e ai minimi degli ultimi quattro decenni.

L’esaurimento delle scorte, le esportazioni ai massimi storici e il funzionamento a pieno regime delle raffinerie rendono il mercato statunitense dei carburanti più esposto a interruzioni improvvise, come uragani o fermi imprevisti delle raffinerie.

A testimonianza della contrazione dei mercati dei carburanti, i futures all’ingrosso sul gasolio negli Stati Uniti hanno registrato un balzo del 26% finora nel mese di luglio, secondo i dati raccolti dal Financial Times .

A livello globale, i margini di raffinazione per benzina e diesel hanno raggiunto nuovi massimi storici a seguito della recrudescenza delle tensioni in Medio Oriente, del divieto russo sulle esportazioni di diesel e del crollo delle scorte globali di carburante.

Inoltre, le raffinerie asiatiche che avevano scommesso su un’ondata di approvvigionamenti di greggio dal Medio Oriente nel mese di agosto si trovano ora a dover affrontare potenziali ritardi nelle consegne a causa della recrudescenza delle ostilità, il che potrebbe vanificare i loro piani di aumentare i tassi di lavorazione del greggio nelle prossime settimane. Questa capacità produttiva rischia quindi di rimanere puramente teorica.

Le raffinerie negli Stati Uniti e in Europa stanno operando quasi al massimo della capacità, ma quelle asiatiche potrebbero non registrare l’aumento previsto della produzione, ora che i programmi di carico e consegna di luglio e agosto sono stati stravolti dalla nuova escalation del conflitto in Medio Oriente.