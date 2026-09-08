Quel lampo atomico nel nulla che la Casa Bianca tentò di cancellare: la verità sull’incidente Vela e Israele

Nelle prime ore del 22 settembre 1979, il buio dell’Oceano Indiano meridionale fu squarciato da un bagliore improvviso. A rilevarlo fu un vecchio satellite militare americano, che inviò al Pentagono un tracciato inequivocabile: la firma ottica di una detonazione nucleare che normalmente si manifesta con un doppio flash. Quell’allarme improvviso scatenò il panico a Washington, minacciando di far crollare gli equilibri mondiali nel momento peggiore della Guerra Fredda.

La notizia arrivò dritta sul tavolo dello Studio Ovale. Se quel lampo era davvero un’esplosione atomica clandestina, trattati internazionali cruciali stavano andando in fumo, con il rischio di innescare una reazione a catena devastante sui mercati delle materie prime e sulla sicurezza globale.

Il battito di ciglia dell’atomo: cos’era il satellite Vela

Il satellite protagonista della vicenda era il Vela 6911. Faceva parte di una costellazione messa in orbita dagli Stati Uniti per vigilare sul rispetto del trattato del 1963 che vietava gli esperimenti nucleari nell’atmosfera e sotto i mari.

A bordo montava due sensori ottici speciali, chiamati “bhangmetri”. Questi strumenti avevano un solo compito: riconoscere il cosiddetto “doppio lampo“. Quando esplode un ordigno nucleare, il primo bagliore dura pochissimi millisecondi; poi l’onda d’urto raffredda momentaneamente l’aria rendendola opaca; infine, la palla di fuoco si allarga e genera un secondo lampo, più lungo e luminoso.

I sensori registrarono esattamente questa sequenza. La potenza stimata era compresa tra i due e i tre chilotoni, circa un quinto della bomba di Hiroshima, quindi relativamente piccolo, sia perché, magari, apparteneva a un’arma tattica, sia perché magari si cercava di nascondere l’esperimento. Prima di quel giorno, i satelliti Vela avevano registrato quarantuno doppi lampi: ogni singola volta si era trattato di un test nucleare reale condotto da nazioni come Francia o Cina.

L’esplosione avrebbe avuto luogo in un’area dell’Oceano Atlantico meridionale e Indiano meridionale fra l’arcipelago di Crozet, che appartiene alla Francia ed è quasi disabitato, e l’Isola Principe Edoardo, che appartiene al Sud Africa

La frettolosa scusa del “sassolino spaziale”

Per il presidente Jimmy Carter l’evento fu una tegola disastrosa. In pieno autunno 1979, la Casa Bianca stava negoziando la ratifica del trattato SALT II con l’Unione Sovietica e festeggiava la fragile pace in Medio Oriente dopo gli accordi di Camp David. Ammettere un test clandestino avrebbe fatto crollare l’intera impalcatura diplomatica.

La presidenza istituì rapidamente una commissione scientifica presieduta da Jack Ruina, docente del MIT. Le conclusioni del comitato arrivarono nel 1980 e lasciarono di stucco gli addetti ai lavori: secondo gli esperti, non c’era stata alcuna bomba. Il sensore era stato probabilmente ingannato dall’impatto di un micrometeorite che, staccando un frammento della copertura del satellite, ne aveva riflesso la luce solare simulando un doppio lampo.

All’interno dell’intelligence americana scoppiò la bufera. Jack Varona, vicedirettore della Defense Intelligence Agency (DIA), definì pubblicamente quell’indagine una “copertura politica” basata su prove inconsistenti. I tecnici dei laboratori di Los Alamos, che avevano progettato e calibrato i satelliti, confermarono senza esitazione che lo strumento aveva funzionato alla perfezione.

Le tracce fisiche che la politica non poté cancellare

Con il passare del tempo e la progressiva declassificazione degli archivi, la tesi dell’incidente naturale è andata in pezzi. Gli elementi fisici registrati in quell’ora da altri centri di ascolto indipendenti raccontavano una storia completamente diversa. La prova non era solo nel doppio lampo registrato dal satellite, ma una serie di rilevazioni sismiche e radiologiche avvertite da diversi osservatori:

Fonte / Rilevamento Fenomeno registrato Significato Idrofoni MILS (Ascension) Segnali acustici sottomarini anomali Tipici di un’onda d’urto da detonazione in mare aperto Osservatorio di Arecibo Onda anomala nella ionosfera Spostamento d’aria compatibile con una grande esplosione Pecore in Australia (Victoria) Tracce di iodio-131 nella tiroide Ricaduta radioattiva a breve emivita trasportata dai venti Satellite NASA Nimbus-7 Perturbazione locale dello strato di ozono Compatibile con l’onda d’urto atmosferica di un ordigno

A questi dati si sono aggiunti studi moderni nel 2017 e nel 2018, condotti da ricercatori come Christopher Wright e Lars-Erik De Geer. I fisici hanno dimostrato che il modello del meteorite era insostenibile, mentre i tracciati corrispondevano in tutto e per tutto a un test nucleare a bassa quota.

I due indiziati: l’alleanza segreta tra Tel Aviv e Pretoria

La zona dell’esplosione fu circoscritta attorno alle Isole del Principe Edoardo, territorio sudafricano nell’Oceano Indiano australe. A condurre il test non poteva essere stata una superpotenza tradizionale. Gli indiziati principali erano due: Israele e il Sudafrica dell’apartheid.

All’epoca il Sudafrica gestiva un programma militare segreto, ma le indagini dell’AIEA stabilirono successivamente che Pretoria non possedeva abbastanza uranio arricchito per fabbricare una bomba prima del novembre 1979. Israele, al contrario, disponeva già della tecnologia e del materiale fissile ricavato dal reattore di Dimona, ma necessitava di convalidare sul campo un ordigno tattico compatto, forse una testata d’artiglieria o una bomba al neutrone.

I due Paesi avevano stretto una fitta collaborazione militare e industriale per superare l’isolamento diplomatico. Il Sudafrica offriva basi navali remote e uranio naturale grezzo; Israele forniva progetti avanzati e assistenza scientifica.

Negli anni successivi, conferme indirette sono arrivate da più parti:

Lo stesso Jimmy Carter annotò nei propri diari riservati la convinzione che si fosse trattato di un test israeliano in mare aperto.

La spia sovietica Dieter Gerhardt, che all’epoca comandava la base navale sudafricana di Simon’s Town, dichiarò dopo la scarcerazione che l’operazione congiunta era denominata in codice “ Operation Phoenix “.

“. Funzionari della CIA in pensione, come Tyler Drumheller, hanno confermato nei loro memoriali l’esistenza di prove certe sul test atomico congiunto.

La ragion di Stato e l’impatto economico nascosto

Perché Washington si affannò tanto a nascondere la verità dietro la storiella del meteorite? La risposta risiede nelle conseguenze economiche e geopolitiche che una conferma ufficiale avrebbe scatenato nel 1979.

L’economia occidentale stava già affrontando una crisi inflattiva gravissima causata dal secondo shock petrolifero dopo la rivoluzione iraniana. Il prezzo del greggio era alle stelle e i tassi di interesse americani stavano salendo vertiginosamente. Riconoscere che Israele aveva violato i trattati di non proliferazione avrebbe costretto il governo americano, per legge, a interrompere gli aiuti finanziari e militari a Tel Aviv.

Tagliare i ponti con Israele o imporre sanzioni rigide sul Sudafrica, fornitore critico di platino, cromo, oro e carbone per l’industria occidentale, avrebbe provocato un terremoto nelle catene di fornitura globali. La Casa Bianca scelse il male minore dal punto di vista pratico: sacrificare la verità scientifica sull’altare della stabilità diplomatica e finanziaria.

La colpa venne data allo Spazio che, nel caso specifico, era probabilmente innocente. Però la ragione di Stato ebbe la meglio. Oggi ci facciamo tanti scrupoli sullo sviluppo di armi nucleari, quando in passato se ne sono fatti ben pochi.