Quasi Fantascienza: la Cina sta costruendo una Base di ricerca sottomarina permanente, per fini di ricerca energetica

La Cina sta costruendo la prima stazione di ricerca sottomarina permanente al mondo per studiare gli idrati di gas, una potenziale fonte di energia che potrebbe superare le riserve di petrolio del Golfo Persico.

L’habitat in acque profonde sarà costruito in zone “cold seep” ricche di metano, dove sei ricercatori vivranno per missioni di un mese per analizzare queste formazioni cristalline di metano intrappolate nel ghiaccio. Pechino ha confermato ufficialmente il progetto il 1° marzo 2025.

Con una stima di 80 miliardi di tonnellate di energia equivalente al petrolio – che supera notevolmente le riserve accertate di petrolio del Golfo, pari a 50 miliardi di tonnellate – questi enormi depositi di idrati hanno il potenziale per rimodellare le dinamiche energetiche globali.

Questa stazione in acque profonde, che dovrebbe entrare in funzione entro il 2030, rappresenta il tentativo più ambizioso della Cina di mappare questa frontiera.

Espansione strategica nel Mar Cinese Meridionale

Da un punto di vista militare, questo progetto va oltre la ricerca: è una manovra strategica in una regione contesa.

Il Mar Cinese Meridionale è un punto caldo dal punto di vista militare . La linea a nove linee, tracciata per la prima volta nel 1947, si sovrappone alle rivendicazioni territoriali di Vietnam, Filippine, Malesia e Brunei. Il Vietnam rivendica le isole Paracel e Spratly e si è scontrato con la Cina nel 1974 e nel 1988.

Le Filippine contestano le rivendicazioni della Cina, in particolare intorno alla secca di Scarborough e a parti delle isole Spratly.

Nel 2016, la Corte permanente di arbitrato ha stabilito che la linea a nove linee di demarcazione della Cina non ha alcuna base legale, una decisione che Pechino ha respinto. Nonostante la sentenza, le navi cinesi continuano a esercitare pressione in queste aree.

Anche gli Stati Uniti svolgono un ruolo importante in questa regione. Non rivendicano nulla, ma inviano navi da guerra nel Mar Cinese Meridionale, chiamandolo “libertà di navigazione” per contrastare le rivendicazioni della Cina.

Per la Cina, il Mar Cinese Meridionale rappresenta un’ancora di salvezza strategica ed economica. Le rotte di navigazione all’interno di questa regione trasportano ogni anno circa 3,4 trilioni di dollari di merci, comprese risorse critiche come il petrolio e il gas naturale. Il controllo di queste acque conferisce alla Cina un’influenza significativa sul commercio globale e rafforza la sua influenza geopolitica.

Sicurezza energetica e forza militare

L’energia fa funzionare un esercito. La Cina, il più grande consumatore di energia al mondo, dipende dal carbone per la maggior parte della sua energia e dal petrolio spedito dal Medio Oriente per alimentare le sue forze armate.

Il carbone domina in patria, ma il petrolio importato mantiene in funzione navi, aerei e basi. Questa dipendenza lascia la Cina esposta e richiede forniture sicure per mantenere la prontezza militare.

La stazione di ricerca in acque profonde nel Mar Cinese Meridionale mira agli idrati di gas, il metano bloccato nel ghiaccio sotto il fondo dell’oceano.

Il metano brucia in modo più pulito del carbone, producendo circa la metà delle emissioni di anidride carbonica, e potrebbe ridurre gradualmente la dipendenza della Cina dalle importazioni di petrolio. Questo è particolarmente importante per la sua marina, che dipende da una fornitura costante di carburante per operare.

Attualmente, fino all’85% delle importazioni di petrolio della Cina passa attraverso lo Stretto di Malacca, un punto di strozzatura stretto e vulnerabile tra Malesia e Indonesia che avversari come gli Stati Uniti potrebbero bloccare in caso di conflitto. Assicurarsi una fornitura interna di metano dal Mar Cinese Meridionale potrebbe ridurre questa vulnerabilità strategica.

Se la Cina ci riuscisse, la sua marina potrebbe spostare l’attenzione dalla protezione delle lontane rotte di approvvigionamento petrolifero all’affermazione del controllo su queste acque contese. In passato, il petrolio del Golfo Persico ha alimentato l’ascesa di potenze globali come gli Stati Uniti. Il metano potrebbe fare lo stesso per la Cina, fornendole energia dal giardino di casa.

Ma l’estrazione non è facile: per estrarre il metano dai fondali marini ci vogliono tempo e precisione. La stazione proposta dalla Cina è un modo per realizzarla.

Il professor Wang Shuhong, geologo marino presso l’Accademia cinese delle scienze, lo dice chiaramente: “Si tratta di proteggere gli oceani. Speriamo che venga costruito presto”. Da un punto di vista militare, ciò significa garantire le risorse per mantenere la sicurezza nazionale.

Tecnologia e avanguardia tattica

Equipaggiati con sommergibili avanzati come il Jiaolong e l’Haima, i team di ricerca tracceranno le emissioni di metano, valuteranno le tecniche di estrazione e catalogheranno una vita marina unica, tra cui pesci e crostacei incandescenti ricoperti di “avorio freddo” ricco di minerali.

Spesso definiti “ghiaccio in fiamme”, gli idrati di gas possono immagazzinare metano per 160 volte il loro volume quando sono allo stato congelato. Wang stima che le riserve globali contengano il doppio del potenziale energetico di tutti i depositi di combustibili fossili conosciuti messi insieme.

Tuttavia, questi idrati sono altamente sensibili alle variazioni di temperatura e pressione. L’estrazione è stata paragonata alla manipolazione di un ordigno esplosivo, poiché metodi impropri potrebbero causare l’acidificazione degli oceani o frane sottomarine.

Con la creazione della stazione di ricerca in acque profonde, gli scienziati potranno estendere in modo significativo i periodi di osservazione, passando dall’attuale limite di 15 ore a un periodo senza precedenti di 45 giorni, ha osservato Wang. La conoscenza dei fondali marini è potere. La stazione mapperà le infiltrazioni fredde e i depositi di metano, descrivendo nei dettagli il fondo del Mar Cinese Meridionale. Questo aiuta a nascondere le difese, a piazzare trappole o a individuare le minacce.

Leva e rischi geopolitici

I fondali marini profondi non sono solo una frontiera scientifica, ma anche una risorsa strategica. Con oltre 300 sorgenti fredde ricche di metano, il Mar Cinese Meridionale contiene vaste riserve energetiche e depositi di minerali cruciali per le applicazioni militari, tra cui missili, droni e tecnologia navale.

Stabilendo una stazione di ricerca in acque profonde, la Cina ottiene un vantaggio diretto nella mappatura e nello studio di queste risorse, rafforzando le sue rivendicazioni territoriali.

Se la Cina riuscisse a sfruttare questi 80 miliardi di tonnellate di riserve di gas idrato, potrebbe ridurre significativamente la sua dipendenza dal petrolio mediorientale.

Ciò modificherebbe la geopolitica energetica, proprio come un tempo la ricchezza petrolifera del Golfo Persico ha plasmato le dinamiche del potere globale. Invece di affidarsi a rotte di approvvigionamento lontane, la marina cinese potrebbe concentrarsi sulla sicurezza delle acque vicine, rafforzando la propria influenza regionale.

Tuttavia, i rischi sono notevoli. L’estrazione degli idrati di metano è molto complessa e le emissioni accidentali potrebbero avere gravi conseguenze.

Il metano è 25 volte più potente dell’anidride carbonica come gas serra, il che significa che perdite incontrollate potrebbero accelerare il riscaldamento globale, innescare frane sottomarine o persino interrompere le operazioni navali.

Sebbene i flussi di metano siano strettamente monitorati, qualsiasi errore di calcolo potrebbe ritorcersi contro, indebolendo la posizione della Cina e offrendo alle forze navali statunitensi l’opportunità di riaffermare la propria presenza.

A differenza del boom petrolifero del Golfo Persico, l’estrazione del metano rimane tecnicamente difficile e le dispute geopolitiche potrebbero rallentare i progressi.

Se la Cina riuscirà nel suo intento, otterrà un grande vantaggio per assicurarsi l’energia, far progredire la propria tecnologia ed espandere il proprio controllo sul Mar Cinese Meridionale. Tuttavia, per il momento, questa mossa rappresenta una competizione ad alta posta in gioco, attentamente osservata dalle potenze militari mondiali.