Quanti sport ci sono alle Olimpiadi? Scopri tutte le discipline dei Giochi Olimpici
Un po’ di cultura: quali sono gli sport olimpici ?
Le Olimpiadi, come il culmine del successo dello sport mondiale, richiamano ciclicamente, ogni quattro anni, nazioni, atleti e pubblico sotto il segno della competizione e dello spirito di rispetto e di coraggio. Ma, se ti domandi quante siano le discipline da praticare per concorrere nei Giochi Olimpici, avvertirai che la domanda non è da subito risolvibile, perché il numero può fluttuare di essa ad ciascuna edizione, secondo una somma di cause controrivoluzionarie fra decisioni del Comitato Olimpico Internazionale e di innovazioni sportive e di proposte dello Stato ospitante.
Nel prossimo articolo si è cercato di indagare in modo sistematico quante e quali siano le discipline che rientrano nella fase attuale del complesso olimpico, attraverso quali vicende esse si sono formate, quali addizioni e quali sottrazioni subite e, in aggiunta, quali di esse si accingono ad entrare in tal complesso in piro.
La Struttura dei Giochi Olimpici: Sport, Discipline e Eventi
Per comprendere appieno il numero di sport dei Giochi Olimpici bisogna chiarire la distinzione tra sport, disciplina e specialità :
Sport: massima categoria riconosciuta dal CIO (ad esempio, atletica leggera, nuoto, ciclismo).
Disciplina o specialità: suddivisione interna specifica a uno sport (ad esempio il ciclismo può includere pista, strada, BMX, mountainbike).
Evento: singola competizione ad attribuzione di medaglie (ad esempio, 100 m piani femminili, salto con l’ asta maschile).
Un medesimo sport può comprendere varie discipline e decine di manifestazioni separate. Da ciò il numero abnorme di eventi olimpici che vi si svolge, superiore infinitamente a quello degli sport stessi.
Olimpiadi Estive: Quanti Sport Ci Sono?
Alle Olimpiadi estive di Tokyo 2020 (svolte nel 2021) sono stati disputati:
- 33 sport
- 50 discipline
- 339 eventi medagliati
Olimpiadi Invernali: Quanti Sport Ci Sono?
Alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono stati inclusi:
- 7 sport principali
- 15 discipline
- 109 eventi medagliati
Elenco degli Sport Olimpici Invernali
- Sci
- Sci alpino
- Sci di fondo
- Sci freestyle
- Combinata nordica
- Salto con gli sci
- Snowboard
- Pattinaggio
- Pattinaggio artistico
- Pattinaggio di velocità
- Pattinaggio short track
- Hockey su ghiaccio
- Curling
- Biathlon
- Slittino
- Bob (bob a due, a quattro, skeleton)
I Criteri del CIO per l’Inclusione di Nuovi Sport
Il Comitato Olimpico Internazionale adotta una serie di criteri per approvare un nuovo sport:
- Diffusione globale (numero di nazioni partecipanti)
- Tradizione e storia sportiva
- Attrattività per il pubblico giovanile
- Parità di genere
- Sostenibilità logistica e ambientale
Ad esempio, l’introduzione di discipline come lo skateboard e il surf ha lo scopo di catturare l’interesse di fasce giovanili diverse, mentre attorno a sport consolidati come il baseball si registrano appassionate simpatie in[anche in?] specifiche aree geografiche come il continente americano del Nord, il Giappone e la Corea del Sud.
Sport Olimpici che Potrebbero Essere Aggiunti in Futuro
Tra le discipline più discussi per possibili future introduzioni:
- Breakdance: sarà presente a Parigi 2024.
- Squash: più volte candidato, escluso finora.
- eSports: in forte crescita, ma ancora controversi per la definizione di “sport”.
- Parkour: richiesto dalla FIG (Federazione Ginnastica).
- Cricket: molto diffuso nel Commonwealth, si sta valutando per Los Angeles 2028.
Sport Eliminati o Rimossi nel Tempo
Non tutti gli sport hanno avuto lunga vita olimpica. Alcuni esempi:
- Polo (1900–1936)
- Croquet (1900)
- Tiro alla fune (1900–1920)
- Motonautica (1908, unica edizione)
- Baseball e softball (presenti fino al 2008, tornati nel 2020, assenti a Parigi 2024)
L’eliminazione può dipendere da variabili politiche, costi organizzativi o scarso interesse internazionale.
Differenza tra Olimpiadi Estive e Invernali
|Caratteristica
|Olimpiadi Estive
|Olimpiadi Invernali
|Frequenza
|Ogni 4 anni
|Ogni 4 anni
|Numero sport (media)
|33–36
|7–8
|Numero eventi
|300+
|~100
|Partecipazione Paesi
|200+
|~90
|Sport di punta
|Atletica, nuoto, calcio
|Sci, pattinaggio, hockey su ghiaccio
Curiosità Olimpiche: Sapevi che…
- Il primo atleta a vincere medaglie in Olimpiadi sia estive che invernali fu Eddie Eagan (boxe e bob).
- Tokyo 2020 ha avuto il maggior numero di eventi della storia olimpica.
- L’Italia ha vinto medaglie in più di 30 discipline diverse nella sua storia olimpica.
Perché il Numero di Sport Cambia?
Il numero delle discipline olimpiche è fluttuante. Il CIO consente al paese ospitante di proporre, purché con moderazione, discipline “appenclenti”, sottoposte ad approvazione. Da questa regola deriva il carattere eccentrico della festa e il difiìcile problema di dira quanti sport entrino effedivamente nei Giochi.
Conclusione: Quanti Sport Ci Sono alle Olimpiadi?
Alla luce di quanto analizzato, possiamo concludere che:
- Alle Olimpiadi estive ci sono mediamente 33–36 sport.
- Alle Olimpiadi invernali, il numero è più contenuto: 7–8 sport principali.
- Il numero totale di discipline ed eventi può superare i 400, con centinaia di medaglie in palio.
Le Olimpiadi sono un evento in continua evoluzione, che riflette non solo l’eccellenza sportiva ma anche l’equilibrio tra tradizione, innovazione e rappresentanza globale.
