Quando l’Intelligenza Artificiale dà voce agli animali: vera innovazione o bolla?

Nell’epoca in cui l’Intelligenza Artificiale promette di rivoluzionare ogni comparto produttivo, il mercato guarda con crescente interesse all’economia degli animali domestici. La startup cinese Meng Xiaoyi, con sede a Hangzhou, ha lanciato in prevendita un collare traduttore basato sull’IA, scatenando un animato dibattito tra gli entusiasti della tecnologia e gli scettici del web. Ma dietro a quello che molti definiscono con spietata sagacia un “test d’intelligenza per umani”, si nascondono dinamiche macroeconomiche e finanziarie che meritano un’analisi attenta.

Il dispositivo, proposto a 799 yuan (circa 109 euro o 118 dollari), promette di tradurre miagolii e abbaia in un linguaggio umano perfettamente comprensibile. L’azienda dichiara un’impressionante accuratezza del 95% nel riconoscimento di vocalizzazioni, emozioni e linguaggio comportamentale. I numeri, dal punto di vista strettamente commerciale, sembrano dare ragione ai fondatori: in pochi giorni, oltre 10.000 unità sono state prenotate da padroni desiderosi di poter finalmente scambiare due chiacchiere con i propri compagni a quattro zampe.

La base tecnologica dell’operazione si poggia su un’architettura apparentemente solida:

L’infrastruttura di calcolo: Il collare sfrutta le capacità di comprensione multimodale del modello linguistico Tongyi Qianwen (Qwen), sviluppato da Alibaba Cloud.

L’elaborazione dei dati: Il sistema afferma di aver immagazzinato milioni di “impronte vocali” e dati comportamentali per addestrare i propri algoritmi predittivi.

La sensoristica: Oltre ai microfoni ambientali, i sensori di movimento integrati dovrebbero contestualizzare fisicamente il verso dell’animale per restituire un risultato affidabile.

Tuttavia, l’assenza totale di test di laboratori indipendenti o report di validazione di terze parti ha fatto sollevare più di un sopracciglio. Sui social media asiatici non è mancata la consueta ironia: molti utenti hanno ribattezzato il gadget non come un traduttore, bensì come un efficiente misuratore dell’ingenuità dei padroni. La critica è legittima: chi certifica che il cane stia davvero dicendo “ho fame” e non stia semplicemente abbaiando a una mosca? Nessuno, a parte l’algoritmo stesso, in un cortocircuito logico perfetto per il marketing aziendale.

L’azienda, fondata appena nel mese di gennaio di quest’anno, ha rapidamente raccolto un milione di dollari in finanziamenti seed. Questo ci porta alla domanda centrale: siamo di fronte a un’impresa possibile o all’ennesima bolla speculativa? Oggi basta applicare un microfono e un’API a un Large Language Model per attrarre assegni milionari, gonfiando le valutazioni di mercato. I venture capitalist sono anche fin troppo pronti a seminare denari in progetti più o meno realistici.

Se il prodotto si rivelerà un fallimento milioni di dollari saranno bruciati in un gadget inutile. Anche se fosse funzionante, quanti lo compreranno per far parlare il proprio animale domestico? Però, alla fine, questa è l’imprenditoria: un rischio continuo, che viene premiato solo in rari casi.