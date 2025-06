La start-up tedesca Proxima Fusion ha annunciato mercoledì la chiusura di un round di finanziamento di Serie A da 150 milioni di dollari, il più grande investimento privato in Europa nel settore della fusione nucleare. L’obiettivo è raggiungere il traguardo storico di un’energia pulita e illimitata attraverso la fusione.

Il round è stato co-guidato da Cherry Ventures e Balderton Capital, con la partecipazione di altre dodici società d’investimento. Fondata all’inizio del 2023 come primo spin-out dell’Istituto Max Planck per la Fisica del Plasma (IPP) in Germania, Proxima Fusion punta a guidare l’Europa verso una nuova era di energia pulita.

La start-up sottolinea che l’Unione Europea e i governi nazionali, tra cui Germania, Regno Unito, Francia e Italia, riconoscono sempre più la fusione come una tecnologia fondamentale per la sovranità energetica, la competitività industriale e una crescita economica a zero emissioni.

Con questo ultimo finanziamento, Proxima Fusion porta il totale raccolto a oltre 200 milioni di dollari (185 milioni di euro). I fondi saranno utilizzati per sviluppare il primo impianto di energia da fusione commerciale basato su un design a stellarator, una macchina che utilizza campi magnetici per confinare il plasma in una forma a ciambella.

Stellarator vs Tokamak: Una Scelta Strategica

Rispetto al più comune tokamak, su cui si concentrano molte start-up e progetti di fusione, lo stellarator è più complesso da costruire ma offre un plasma più stabile, secondo Proxima Fusion. Questa caratteristica lo rende più adatto per l’uso in un impianto energetico commerciale.

Grazie ai nuovi fondi, Proxima Fusion prevede di completare la dimostrazione hardware della Stellarator Model Coil (SMC) entro il 2027.

Inoltre, la società sta negoziando con diversi governi europei per selezionare il sito di Alpha, il suo stellarator dimostrativo, che dovrebbe entrare in funzione nel 2031. Questo progetto rappresenta un passo cruciale per dimostrare un guadagno netto di energia e aprire la strada al primo impianto di fusione commerciale.

Un Futuro di Energia Illimitata

“Sosteniamo fondatori che affrontano i problemi più difficili dell’umanità, e pochi sono più grandi dell’energia pulita e illimitata”, ha dichiarato Filip Dames, socio fondatore di Cherry Ventures. Con il sostegno di investitori e governi, Proxima Fusion si pone come leader nella corsa verso la fusione nucleare, una tecnologia che potrebbe rivoluzionare il panorama energetico globale.