La produzione industriale dell’Eurozona è aumentata del 2,6% mese su mese nel marzo 2025, segnando il più forte incremento dal novembre 2020 e accelerando rispetto al +1,1% di febbraio.

Il risultato ha battuto facilmente le aspettative del mercato che prevedevano un aumento dell’1,8%. L’impennata è stata trainata principalmente dal rimbalzo della produzione di beni di consumo durevoli (3,1% contro il -2,0% di febbraio).

Inoltre, la produzione ha accelerato per i beni strumentali (3,2% contro 0,8%) e per i beni di consumo non durevoli (2,3% contro 2,1%), mentre la produzione di beni intermedi ha continuato a crescere allo stesso ritmo (0,6%).

Per contro, la produzione di energia è diminuita dello 0,5%, invertendo il guadagno dello 0,6% del mese precedente. Su base annua, la produzione industriale è aumentata del 3,6%, rispetto al +1,0% di febbraio.

Ecco il relativo grafico, dopo di che cercheremo di dare qualche interpretazione al dato:

La produzione di beni durevoli può essere legata all’invio di auto e beni di consumo e d’investimento complessi prodotti e inviati oltreoceano, prima dei dazi che erano stati minacciati peer il due aprile e che poi, per fortuna, si sono realizzati solo in forma minima.

Appare curioso che sia calata la produzione energetica a fronte di un aumento della produzione ingenerale. Anche se vi è sempre una ricerca dell’efficienza nei processi produttivi, il calo della produzione d’energia sembra andare controcorrente rispetto agli altri dati.