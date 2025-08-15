Possiedi davvero i Bitcoin che pensi di avere? L’amara verità sugli ETF

Con il dilagare dei wallet cosiddetti “Custodial” forti delle recenti restrittive normative europee, sempre più utenti credono di aver diversificato i propri investimenti lasciando i presunti propri bitcoin sugli exchange dove li hanno acquistati.

Ovviamente questo li espone ad una pluralità di rischi connessi alle sorti degli stessi exchange che per quanto regolamentati sono molto più incerti delle più incerte banche commerciali.

Ma c’è di peggio.

Dal 10 gennaio 2024, con l’approvazione della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, diversi ETF spot su Bitcoin sono stati lanciati sul mercato, tra cui quelli di BlackRock (iShares Bitcoin Trust), Fidelity (Wise Origin Bitcoin Fund) e Grayscale (Bitcoin Trust convertito in ETF). La notizia è stata accolta come una legittimazione istituzionale della criptovaluta più famosa. Tuttavia, la natura di questo possesso differisce profondamente da quella concepita nel whitepaper originale di Satoshi Nakamoto (2008).

Possesso diretto vs esposizione finanziaria

Il principio fondante di Bitcoin è la disintermediazione: eliminare la necessità di affidarsi a terze parti per custodire e trasferire valore. La regola riassuntiva “Not your keys, not your Bitcoin” — coniata da Andreas M. Antonopoulos nel 2014 — sintetizza il concetto secondo cui solo chi possiede le chiavi private di un conto Bitcoin ha il controllo effettivo di quei fondi.

Con un ETF spot, invece:

di un fondo regolamentato che possiede Bitcoin tramite , ad esempio Coinbase Custody Trust Company LLC. Le chiavi private sono possedute esclusivamente dal custode, non dall’investitore.

La proprietà è indiretta: si ha un diritto legale sul prodotto finanziario, non sull’asset digitale.

Il problema della prova di riserva on-chain:

Alcuni custodi, come Coinbase, dichiarano di mantenere riserve 1:1 e di sottoporsi a audit esterni (fonte: Coinbase Q4 2023 Shareholder Letter), ma non forniscono una prova crittografica pubblica che dimostri in tempo reale il possesso ed il controllo delle chiavi.

La Proof of Reserves on-chain — adottata in forma parziale da alcune piattaforme dopo il collasso di FTX nel novembre 2022 — non è standard nel settore degli ETF, lasciando spazio a un approccio “fiduciario” simile a quello bancario.

Cosa dicono le evidenze disponibili:

, ha affermato chiaramente che , inclusi quelli collegati a BlackRock. Secondo lui, sebbene sia sottoposta ad audit (come quello condotto da Deloitte), BlackRock , nel settembre 2024, ha formalmente modificato il proprio accordo con Coinbase richiedendo che le richieste di prelievo di bitcoin siano eseguite entro massimo 12 ore e inviati a un indirizzo blockchain pubblico. Ciò ha l’obiettivo di aumentare la trasparenza operativa , ma non implica la pubblicazione preventiva degli indirizzi custodi su una piattaforma pubblica.

, nel settembre 2024, ha formalmente modificato il proprio accordo con Coinbase richiedendo che le richieste di prelievo di bitcoin siano eseguite entro massimo 12 ore e inviati a un indirizzo blockchain pubblico. Ciò ha l’obiettivo di aumentare la , ma Nessuna fonte giornalistica affidabile o documento ufficiale riporta la pubblicazione di indirizzi di custodia specifici utilizzati da Coinbase per BlackRock ETF.

Dashboard pubbliche monitorano flussi ETF, ma non confermano identità del custode

Ethereum/BTC dashboard come quelli di Arkham Intelligence tracciano flussi associati a ETF spot, nonostante si riferiscano a indirizzi potenzialmente collegati (e.g. per IBIT circa 33.430 BTC). Tuttavia questi non sono confermati ufficialmente da BlackRock o Coinbase

Parallelo con il mercato dell’oro

Il rischio di una distanza tra asset fisico e strumento finanziario non è nuovo.