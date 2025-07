Porto Rico rischia di rimanere al buio, completamente, ma non per un uragano. Molto più semplicemente perché New Fortress Energy, che avrebbe il controllo delle forniture di GNL, ha tagliato l’invio di energia. Bloomberg riferisce che l’isola ha posto in inattità le centrali elettriche temporanee dopo che la società ha interrotto improvvisamente una spedizione di gas fondamentale, aumentando il rischio di interruzioni di corrente nel periodo di picco della domanda estiva.

Il responsabile dell’energia di Porto Rico, Josue Colon, ha criticato la cancellazione della spedizione di GNL definendola “ingiustificata” e contestando le affermazioni di New Fortress secondo cui le sarebbero dovuti milioni di dollari dal 2020. Con 10 dei 14 generatori temporanei fuori servizio e gli altri alimentati da diesel costoso e inquinante, Colon ha avvertito che l’isola è ora esposta a un elevato rischio di blackout.

Ha affermato che le navi metaniere avrebbero dovuto attraccare a San Juan nei giorni scorsi, ma non sono arrivate in porto, aggiungendo che le condizioni meteorologiche di sabato avrebbero consentito loro di attraccare, “ma improvvisamente, e senza alcuna valida ragione, dal punto di vista contrattuale, la nave è stata dirottata”.

Colon ha descritto l’attuale produzione di energia elettrica sull’isola come sufficiente, ma con un margine di errore minimo. Ha avvertito che le interruzioni di corrente “sono una possibilità… e ogni megawatt disponibile è necessario”.

Il contratto di fornitura di GNL di New Fortress con Porto Rico sarebbe dovuto scadere a giugno, ma è stato temporaneamente prorogato. Tuttavia, i piani per assegnare al produttore di gas statunitense un contratto di 15 anni del valore stimato di 20 miliardi di dollari sono stati sospesi la scorsa settimana dopo che un’autorità di vigilanza federale ha avvertito che questo contratto avrebbe imposto un monopolio energetico sull’isola, eventualità contraria alla legge.

“Tale esclusiva è stata creata con un contratto approvato nel 2018 dall’organismo di vigilanza, che ha concesso a New Fortress l’esclusiva sull’unico porto della zona settentrionale dove è possibile importare gas naturale”, ha dichiarato Colon ai giornalisti alla fine della scorsa settimana. “Tali condizioni preesistenti non sono responsabilità di questa amministrazione”.

La cancellazione è l’ultima battuta d’arresto per il produttore di gas statunitense, alle prese con un debito crescente e con le azioni che hanno toccato i minimi storici, in calo di circa il 73% dalla quotazione in borsa nel 2019.

Secondo gli ultimi dati di Bloomberg, il titolo è fortemente venduto allo scoperto, con circa 58 milioni di azioni vendute allo scoperto, pari a circa il 32,5% del flottante.

New Fortress ha un pagamento di 270 milioni di dollari in scadenza a settembre nell’ambito di una linea di credito revolving, con il resto in scadenza nei prossimi due anni, secondo un rapporto di Fitch Ratings. Un’ulteriore obbligazione di 510 milioni di dollari è in scadenza il prossimo anno. Il blocco di queste forniture rischia non solo di creare blackout a Puerto Rico, ma anche di mandare in default New Fortress. Un’Authority ha preso una decisione che rischia di danneggiare tutti.