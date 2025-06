Come appariva già dagli exit pool, il candidato di centro-destra Karol Nawrocki ha battuto di misura il centrista Rafał Trzaskowski al ballottaggio delle elezioni presidenziali polacche, ottenendo il 50,89% dei voti contro il 49,11%, secondo la commissione elettorale . . L’affluenza alle urne è stata del 71,6%.

Nonostante l’incertezza, dei primi exit poll, Nawrocki era sicuro della vittoria che si è realizzata a tarda notte . “Vinceremo stasera”, aveva detto in precedenza ai suoi sostenitori. “Vinceremo e salveremo la Polonia!”.

“Vinceremo, la differenza è davvero minima”, ha detto mentre i suoi sostenitori scandivano: ‘Karol Nawrocki, presidente della Polonia’.

Nawrocki, sostenuto dal partito nazionalista Diritto e Giustizia (PiS) e dall’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mira a allontanare la Polonia dal mainstream europeo in una direzione più populista. PiS fa parte dello stesso gruppo europeo ECR di Fratelli d’Italia del Presidente del Consiglio italiano Giorgia Melone, che ne esce rinforzato.

Una vittoria di Nawrocki rappresenterebbe un duro colpo per il governo Tusk. Molti dei suoi sforzi legislativi sono stati bloccati dall’attuale presidente Andrzej Duda, allineato con il PiS, e questa tendenza probabilmente continuerà sotto Nawrocki.

Nel suo discorso subito dopo la chiusura delle urne, quando il risultato era ancora incerto, Nawrocki ha dichiarato: “Salveremo la Polonia, non permetteremo che il potere di Donald Tusk sia completo”.

I liberal europeisti di Tusk sotto pressione

“La presidenza di Nawrocki significa un conflitto di alto livello tra il presidente e Tusk”, ha affermato Joanna Sawicka, analista politica di Polityka Insight, un think tank con sede a Varsavia. ‘Ma è chiaro che sarà difficile per il governo attuare le riforme chiave perché il presidente può porre il veto sulla maggior parte di esse’.

La presidenza polacca è una funzione prevalentemente cerimoniale e il governo è responsabile della politica estera, ma il presidente può porre il veto sulle leggi o rinviarle per una revisione giudiziaria. La coalizione guidata da Tusk non ha i voti necessari in parlamento per superare il veto, quindi un presidente Nawrocki renderà molto difficile il governo del primo ministro.

“Il campo dell’opposizione, ora guidato da Nawrocki, potrebbe anche puntare a elezioni parlamentari anticipate, anche se non è chiaro se questa strategia possa avere successo. In caso contrario, è comunque probabile un cambio di potere nel 2027”, ha aggiunto Sawicka.

Il fatto che abbia prevalso il candidto di PiS sulla coalizione centrista ed europeista di Tusk indica come le ultime elezioni legislative non sono un risultato acquisito per gli europeisti e che il popolo polacco non è assolutamente voltato a sinistra, anzi guarda ancora con forza al sovranismo.

Nawrocki ha dovuto affrontare una serie di rivelazioni sul suo passato, tra cui l’accusa di aver aiutato a procurare prostitute agli ospiti di un hotel di lusso mentre lavorava come guardia di sicurezza di essere stato ul ultrà calcistico, ma questo, alla fine, non lo ha danneggiato.

Nawrocki ha basato la sua campagna elettorale sulla promessa di riportare la Polonia alla “normalità”, lasciando intendere chiaramente che avrebbe combattuto le tendenze federaliste dell’UE, si sarebbe opposto alla politica climatica e avrebbe affossato i tentativi di concedere maggiori diritti alle persone LGBTQ+ o di allentare le severe leggi polacche sull’aborto.

Ha anche promesso di bloccare la richiesta dell’Ucraina di entrare nella NATO.

Trzaskowski come sindaco di Varsavia, dove ha sostenuto i diritti LGBTQ+ e si è trovato in contrasto con la potente gerarchia della Chiesa cattolica romana, e con questa ha perso due elezioni presidenziali. Evidentemente il fatto di essere sbilanciato a sinistra non è per nulla gradito ai polacchi.

La Polonia resta legata alle proprie radici tradizionali e agrarie, con solo un nucleao cittadino che svolta a sinistra, mentre il resto del paese resta strettamente legato alle proprie tradizioni cattoliche.