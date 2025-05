Le Forze Terrestri polacche hanno presentato i loro nuovi carri armati K2 Black Panther durante un’esercitazione militare internazionale in Slovacchia, segnando un passo significativo nel programma di modernizzazione delle loro capacità di combattimento terrestre di classe pesante. La 9ª Brigata di Cavalleria Corazzata di Braniewo, uno dei principali operatori della nuova flotta, ha confermato il debutto.

La Polonia, membro della NATO, ha ricevuto circa 110 unità di questi sistemi nell’ambito di un programma avviato a luglio 2022. I primi 10 carri armati, prodotti dal costruttore sudcoreano Hyundai Rotem, sono stati consegnati tre mesi dopo, insieme a 29 obici K9 Thunder acquisiti attraverso lo stesso sforzo. Secondo l’agenzia di stampa locale ZBIAM, le restanti 70 unità delle 180 previste dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno.

I K2 Black Panther saranno distribuiti, oltre che alla 9ª Brigata di Cavalleria Corazzata di Braniewo, anche alla 15ª Brigata Meccanizzata di Gieżycka e alla 20ª Brigata Meccanizzata di Bartoszycka, tutte sotto il comando della 16ª Divisione di Fanteria della Pomerania. Un numero limitato di veicoli è stato trasferito lo scorso anno al Centro di Addestramento dell’Esercito a Poznań per supportare la formazione degli equipaggi.

A marzo, Varsavia ha annunciato il raddoppio dell’acquisizione di K2 dalla Corea del Sud per rafforzare ulteriormente la sua flotta pesante. Questo piano potrebbe estendere le consegne per altri quattro anni, anche se il periodo potrebbe essere ridotto se la Polonia realizzerà il previsto centro di produzione nazionale dedicato a questi sistemi.

Il carro armato K2 Black Panther

Lanciato nei primi anni 2010, il K2 Black Panther è un carro armato dabattaglia di quarta generazione progettato per l’esercito sudcoreano. È equipaggiato con un cannone a canna liscia da 120 mm, una mitragliatrice pesante da 12,7 mm e una mitragliatrice di supporto standard NATO da 7,62 mm.

La sua corazzatura combina acciaio e piastre ceramiche in carburo di silicio. Il carro misura 11 metri di lunghezza, pesa 55 tonnellate ed è gestito da un equipaggio di tre persone. Dotato di un motore da 1.500 cavalli e una trasmissione a sei velocità, raggiunge una velocità massima di 70 km/h e un’autonomia di 450 km.

La scelta strategica della Polonia

La Polonia possiede attualmente il quarto maggior numero di carri armati nella NATO, con un totale di 614 unità, dopo USA, Turchia e Grecia . Per fare una comparazione l’Italia ne ha soli 200. Tuttavia, per sostituire i suoi carri di origine sovietica, Varsavia ha optato per il progetto sudcoreano K2 Black Panther invece del carro tedesco Leopard 2A8, una decisione che riflette la volontà di diversificare le fonti di approvvigionamento e accelerare la modernizzazione delle sue forze corazzate.