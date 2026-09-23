Pnrr: Foti, conseguiti tutti gli obiettici della decima rata, una vittoria del governo Meloni

“Il conseguimento dei 156 obiettivi della decima e ultima rata del Piano rappresenta un grande risultato per l’Italia ma anche una vittoria del Governo Meloni”.

Lo ha affermato il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, al termine della Cabina di regia PNRR che si è riunita oggi per l’esame dell’ottava Relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la verifica del conseguimento dei 156 obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata, per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro. L’importante riunione, convocata e presieduta dal Ministro Foti, si è svolta alla presenza dei Ministri, dei Sottosegretari competenti e dei rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

“Con la decima e ultima rata del PNRR sono stati portati a compimento, superando i target fissati dalla Commissione europea, numerosi obiettivi strategici che hanno interessato i principali ambiti della vita economica e sociale della Nazione. Con il conseguimento di tutti i 576 obiettivi del Piano, che continuerà a produrre effetti positivi nei prossimi anni, portiamo a compimento un percorso che va oltre sia il positivo incremento della spesa – che al netto degli strumenti finanziari ha superato quota 133 miliardi di euro – sia la realizzazione delle singole opere, consegnando all’Italia interventi strutturali in sanità, infrastrutture, transizione ecologica, istruzione, digitalizzazione, cultura, occupazione e inclusione sociale, per una maggiore competitività, modernizzazione e coesione della Nazione” ha dichiarato il Ministro Foti che ha colto l’occasione per ringraziare la Struttura di missione PNRR, i Capi di Gabinetto e tutte le Unità di missione PNRR presso i ministeri per l’importante lavoro svolto al servizio della Nazione.

“Smentendo le consuete previsioni catastrofiche – prosegue il Ministro Foti – l’Italia ha saputo trasformare il PNRR in una straordinaria occasione di crescita e modernizzazione, facendo della capacità di attuazione, del coordinamento tra le istituzioni e della collaborazione con i territori e il sistema produttivo un modello riconosciuto a livello internazionale. Il Piano, più volte allineato dal Governo Meloni alle esigenze di famiglie e imprese, non è stato un mero contenitore di opere pubbliche, ma un intervento strutturale e profondo per rendere l’Italia più credibile in Europa e nel mondo”.

Tra le riforme completate con la decima rata, vi sono interventi destinati a produrre effetti strutturali e duraturi sulla competitività e sull’efficienza dell’Italia che interessano diversi ambiti strategici: dalla Pubblica Amministrazione alla giustizia, dalla concorrenza alle semplificazioni, dagli incentivi alle imprese alla riforma del sistema degli appalti pubblici, fino all’istruzione e alla ricerca.

Alle riforme si aggiungono numerosi e importanti investimenti tra i quali: l’attivazione di 1.270 Case di Comunità e 327 Ospedali di Comunità, di oltre 6.000 nuovi posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e di circa 3.200 grandi apparecchiature sanitarie, l’alimentazione nel Fascicolo Sanitario Elettronico di oltre il 99% dei documenti clinici digitali e l’assistenza di oltre 566.000 persone tramite la telemedicina. Ed ancora, sono stati realizzati circa 1.700 km di ciclovie, potenziati circa 4.000 km di linee ferroviarie e riqualificate 73 stazioni, immatricolati oltre 3.200 autobus a emissioni zero. Sono stati inoltre creati oltre 153.000 nuovi posti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, realizzate o riqualificate più 1.100 mense e 360 palestre, demolite e ricostruite 176 scuole e messi in sicurezza 1.600 plessi scolastici, sono stati superati i 40.000 nuovi studenti iscritti agli ITS e assicurati oltre 60.000 nuovi posti letto negli alloggi universitari, di cui 30.000 saranno realizzati attraverso lo strumento finanziario.

L’83% delle scuole e dei Comuni ha rinnovato siti e servizi digitali, oltre 2,5 milioni di cittadini hanno partecipato a percorsi di formazione digitale, 284 PA centrali e oltre 12.000 istituzioni pubbliche sono migrate verso infrastrutture cloud sicure, circa 3 milioni di numeri civici sono stati digitalizzati, circa 20.000 sedi scolastiche e strutture sanitarie sono state connesse alla fibra ultraveloce e 23.000 km² di territorio sono stati coperti dal 5G. Sono stati resi accessibili 674 siti culturali, valorizzati 4.200 beni, riqualificati 21 borghi, realizzati circa 3.300 interventi nei piccoli borghi e circa 730 interventi per la sicurezza sismica e la tutela delle opere d’arte nei luoghi di culto.

Oltre 882.000 persone hanno partecipato ai percorsi del programma GOL, sono stati potenziati più di 270 Centri per l’impiego, circa 3.200 persone con disabilità hanno intrapreso percorsi di autonomia e oltre 12.000 persone senza dimora hanno beneficiato di interventi di accoglienza e contrasto alla povertà. Infine, sono state potenziate oltre 1.500 farmacie rurali ed è stato finanziato l’efficientamento energetico di circa 2.000 edifici di edilizia residenziale pubblica.

L’ottava Relazione sullo stato di attuazione del PNRR sarà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento per i conseguenti adempimenti e, contestualmente, saranno espletate tutte le attività propedeutiche alla trasmissione alla Commissione europea, entro il prossimo 30 settembre, della richiesta di pagamento della decima e ultima rata del Piano.fai un pezzo evidenziando i meriti del governo meloni a cominciare dal lavoro dell’ex monistro Fitto che ha impostato illavoro poi continuato egregiamanete da Foti