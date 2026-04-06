PNRR, carbon tax e bilancio UE: la grande mistificazione del “fondo perduto” europeo

Non è un equivoco. È un meccanismo. La polemica sulla possibile introduzione di una “carbon tax” europea su benzina e riscaldamento domestico è stata archiviata con troppa disinvoltura come una forzatura propagandistica. Errore. È vero che, allo stato, non esiste una decisione formalmente approvata che destini tali proventi al bilancio dell’Unione; ma è altrettanto vero che quella prospettiva è emersa nel dibattito preparatorio sul nuovo quadro finanziario pluriennale, cioè nel cuore della discussione su come coprire il fabbisogno che si aprirà con l’avvio del rimborso del debito comune contratto per il NextGenerationEU. Il punto non è la notizia. Il punto è ciò che rivela.

Ed è qui che crolla la più grande manipolazione semantica degli ultimi anni: quella dei fondi PNRR descritti come “a fondo perduto”. Non lo sono. Punto. Possono esserlo, in apparenza, per il beneficiario immediato; ma non lo sono mai sotto il profilo macrofinanziario, né sotto quello giuridico-contabile. La realtà è molto più semplice: la quota di sovvenzioni del NextGenerationEU deve essere rimborsata dal bilancio dell’Unione negli anni successivi. E poiché il bilancio europeo non dispone di una sovranità fiscale piena, né di una capacità autonoma di deficit, quel rimborso potrà avvenire solo attraverso tre canali: maggiori contributi degli Stati membri, introduzione di nuove risorse proprie, oppure compressione di altre voci di spesa. Qualunque strada si scelga, paga il contribuente.

Questo è il nodo che la propaganda europeista ha cercato di occultare: l’Unione europea vuole apparire come dispensatrice di risorse, ma in realtà redistribuisce denaro che preleva dagli stessi Stati e cittadini cui poi pretende di offrirlo come beneficio. La formula del “fondo perduto” è politicamente utile, ma economicamente ingannevole. Prima incassi il consenso. Poi presenti il conto.

Il problema è strutturale. L’Unione non è uno Stato federale con un vero Tesoro e una potestà tributaria generale; ma pretende di esercitare funzioni tipiche di uno Stato. I Trattati impongono che il bilancio UE sia in pareggio. Ciò significa che Bruxelles non può finanziare con disavanzo la propria espansione. Deve coprire ogni nuova spesa con nuove entrate. Ma queste entrate derivano ancora in larga parte dai contributi nazionali, soprattutto dalla risorsa basata sul reddito nazionale lordo. Altro che autonomia: è dipendenza travestita.

Ecco perché l’ipotesi di utilizzare i meccanismi ambientali è così rivelatrice. L’eventuale ricorso al gettito dell’ETS2 non sarebbe un incidente, ma una conseguenza logica: una volta esaurita la leva dei contributi visibili, si cercano basi imponibili meno trasparenti. Dal punto di vista tecnico, il prelievo colpisce gli operatori a monte; ma dal punto di vista economico si trasferisce a valle, sui prezzi. E a valle ci sono famiglie, lavoratori, piccole imprese. Chi non può evitare, paga. È per questo che si tratta di un’imposta regressiva: non colpisce il superfluo, ma i consumi essenziali — mobilità, riscaldamento, lavoro.

L’aspetto più problematico è la narrazione. Il prelievo non viene presentato come tale, ma come strumento eticamente giustificato dalla finalità climatica. Non è tassazione: è “transizione”. Così si nasconde la funzione fiscale e si neutralizza il dissenso. Ma qui non è in discussione l’ambiente: è in discussione un sistema di imposizione sempre più esteso, opaco e scarsamente controllabile.

Il paradosso è evidente. Bruxelles presenta le nuove risorse come emancipazione dai contributi nazionali; ma in realtà moltiplica i canali attraverso cui il prelievo ricade sugli stessi soggetti. Se le entrate non bastano, aumentano i versamenti nazionali; se bastano, riducono lo spazio fiscale interno. Il risultato non cambia. Cambia solo la percezione.

Per l’Italia, la questione è ancora più rilevante. Il nostro Paese è tra i principali contribuenti netti al bilancio europeo. Ciò significa che una parte significativa delle risorse redistribuite proviene anche dall’Italia stessa. Si versa, si negozia per riavere, si accetta la condizionalità. Non è trasferimento: è redistribuzione vincolata.

Il punto conclusivo è limpido. La vicenda della carbon tax non è una polemica contingente, ma il sintomo di una contraddizione strutturale. L’Unione vuole spendere come uno Stato, indebitarsi come uno Stato, pianificare come uno Stato; ma continua a finanziarsi senza esserlo davvero. E allora tassa senza chiamarla tassa, indebita senza dirlo, redistribuisce senza assumersene pienamente la responsabilità.

Il “fondo perduto” è la narrazione. Il debito è la realtà. Il conto arriva sempre. E lo paga chi non può sottrarsi: il contribuente europeo. Insomma è la versione moderna del noto gioco delle tre carte!

Antonio Maria Rinaldi