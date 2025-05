Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) ha annunciato lunedì la decisione di sciogliersi e di porre fine alla lotta armata, a seguito dell’appello lanciato a febbraio dal suo leader imprigionato Abdullah Ocalan.

Il gruppo armato curdo, che conduce una guerra contro la Turchia dagli anni ’80, ha dichiarato di aver completato la sua “missione storica” e di aver portato la questione curda a un punto tale da poter essere risolta attraverso la politica democratica.

Il gruppo ha affermato che Ocalan dovrebbe essere autorizzato a gestire il processo di scioglimento. Ha inoltre chiesto garanzie legali solide e integrate per assicurare il successo della decisione.

“In questa fase, è importante che la Grande Assemblea Nazionale della Turchia svolga il suo ruolo con responsabilità storica”, si legge nella dichiarazione del PKK.

“Allo stesso modo, chiediamo a tutti i partiti politici rappresentati in parlamento, in particolare al governo e al principale partito di opposizione, e alle organizzazioni della società civile di assumersi la responsabilità e di partecipare al processo di pace e di società democratica”.

Questo storico annuncio è arrivato dopo un conflitto di 40 anni tra la Turchia e il PKK. Il gruppo inizialmente cercava l’indipendenza curda, ma in seguito ha spostato il suo obiettivo verso l’autonomia e maggiori diritti per i curdi all’interno della Turchia. Un’evoluzione verso la democrazia e la politica che significa molto sia per il popolo curdo sia per la Turchia.

Nel corso dei decenni, vari governi, tra cui quello del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, hanno tentato di risolvere la questione attraverso accordi legali, ma questi sforzi sono stati infruttuosi e hanno causato la perdita di decine di migliaia di vite umane.

Dal 2016, Ankara è riuscita a mettere all’angolo il PKK nel nord dell’Iraq impiegando tecnologie sofisticate come droni e capacità di intelligence dei segnali, oltre a stabilire decine di avamposti militari che limitano la libertà di movimento e di infiltrazione del gruppo attraverso il confine.

Una fonte che ha familiarità con la questione ha riferito a Middle East Eye che l’annuncio del PKK era inizialmente previsto per venerdì, dato che il governo aveva fatto alcuni preparativi, ma la burocrazia interna del PKK ha ritardato il rilascio.

Ocalan, 76 anni, ha dichiarato nel suo discorso di febbraio che la lotta armata è un prodotto di un’epoca passata e che i curdi devono cercare i loro diritti partecipando a società democratiche all’interno di Stati nazionali.

In seguito al suo appello, le Forze Democratiche Siriane, un gruppo armato dagli Stati Uniti e guidato da propaggini del PKK in Siria, hanno stretto un accordo con il nuovo governo di Damasco, promettendo di restituire il controllo delle istituzioni statali all’amministrazione centrale.

L’appello di Ocalan è arrivato dopo che il leader nazionalista turco e alleato chiave di Erdogan, Devlet Bahceli, l’anno scorso aveva chiesto al leader del PKK di sciogliere il suo gruppo, potenzialmente in cambio della liberazione dagli arresti domiciliari.

Colloqui con il partito curdo DEM

Da allora, Bahceli ha promesso una maggiore democratizzazione in Turchia attraverso colloqui telefonici con il partito filo-curdo DEM. I colloqui del governo con i gruppi di opposizione curdi hanno diviso anche l’opposizione del Paese, poiché avvengono quando il popolare sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato incarcerato e le proteste anti-Erdogan sono state represse.

Gli addetti ai lavori di Ankara si aspettano che il PKK e l’intelligence turca annuncino le modalità con cui il gruppo restituirà le armi e si scioglierà formalmente. All’inizio dell’anno, alcuni funzionari turchi, parlando a condizione di anonimato, hanno dichiarato a MEE che erano in corso studi legali per consentire ai membri del PKK che non hanno partecipato ad attacchi armati di essere riaccolti nel Paese.

Alcuni funzionari ipotizzano che la leadership del PKK rimarrà nel nord dell’Iraq, potenzialmente a Sulaymaniyah, oppure potrà trasferirsi in Europa in esilio.

Il partito DEM si aspetta inoltre che il governo rilasci migliaia di suoi membri imprigionati con accuse non violente e che ponga fine alla pratica di destituire i sindaci eletti dal popolo. Una richiesta fondamentale è il rilascio di Selahattin Demirtas, un politico curdo-turco in carcere dal 2016. Il problema è vedere se Erdogal lo farà veramente, dopo aver dimostrato di interessarsi piuttosto poco dell’apparenza legalitaria, con l’arresto del principale oppositore Imamoglu.