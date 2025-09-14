MetricaULISConvertitore a Semiponte Commerciale All’Avanguardia
Tensione nominale (V)12001200
Corrente nominale (A)400400
Temp. massima di giunzione (°C)175175
Induttanza di loop (nH)0.716.7
Resistenza di stato attivo (mΩ)2.52.6
Resistenza di gate (Ω)0.32.5
Frequenza di commutazione max pratica (kHz)20020-25
Dimensioni (mm)Ø50*H20L80W53H18.5

In parole povere, ULIS permette di “spremere” molta più potenza utile dalla stessa fornitura elettrica. I vantaggi principali possono essere riassunti così: