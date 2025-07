Dopo che tutti gli stranieri sono stati banditi da una piscina svizzera a Porrentruy, al confine con la Francia, a causa di episodi di violenza, molestie sessuali e continui disturbi, i visitatori svizzeri della piscina e i dipendenti si sono dichiarati generalmente soddisfatti della decisione.

Il divieto è stato imposto dopo che “giovani francesi con un background migratorio” hanno causato ripetuti problemi in piscina e nei bagni, comprese molestie sessuali nei confronti di ragazze giovani. La situazione ha persino fatto notizia a livello internazionale, sino a che le autorità hanno preso la decisione draconiana: niente più stranieri, tranne che non siano turisti pernottanti.

Dopo la decisione ,il quotidiano svizzero 20 Minuten ha riferito di un aumento delle vendite di abbonamenti stagionali dopo l’introduzione del divieto.

“È andata molto bene. I cittadini hanno riscoperto lo stabilimento balneare con la tranquillità che lo caratterizza”, ha dichiarato Lionel Maître, assessore comunale al turismo e al tempo libero di Porrentruy. “Abbiamo registrato un aumento delle vendite di abbonamenti stagionali, poiché i cittadini hanno finalmente ritrovato il tanto atteso senso di sicurezza. Da allora non ci sono stati problemi né nuovi divieti di balneazione“.

Maître ha affermato che era diventato sempre più evidente che gli autori dei reati avevano nomi arabi.

Apollo News ha anche riferito che, dopo il divieto di accesso agli stranieri, la necessità di sicurezza è improvvisamente scomparsa.

”La gente scavalcava la recinzione. Non rispettavano nessuno, nemmeno le guardie di sicurezza”, ha affermato Luna Lando, bagnina della piscina all’aperto di Porrentruy. Ha affermato che la sua routine quotidiana è ora completamente cambiata.

“Ora è molto più tranquillo”, ha dichiarato Luna in un’intervista. “Non c’è più bisogno di servizio di sicurezza”.

“Non saremmo più potuti venire qui se non fossero state introdotte le misure”, ha dichiarato Vieira da Silva Aurelie, istruttrice di nuoto di un’altra piscina in Svizzera, al quotidiano tedesco Welt .

Secondo Welt, in quella zona si verificavano ripetuti furti, le donne venivano fischiate e i ragazzi e gli uomini toccavano le ragazze in modo inappropriato. Una madre ha dichiarato di aver proibito alla figlia di frequentare la piscina per motivi di sicurezza. Ora i problemi sono risolti.

Persino Bild ha inviato un giornalista in piscina per documentare le reazioni al divieto , sottolineando quanto fosse diventata importante la vicenda.

Prima del divieto, la piscina aveva già emesso 20 “divieti di accesso” nei confronti di specifici individui, ma ciò si è rivelato insufficiente a mantenere l’ordine. Il problema? La piscina si trova a pochi chilometri dal confine francese e dalla città di Belfort. Sebbene la città stessa sia descritta come un classico villaggio svizzero, con dolci colline ricoperte di mucche al pascolo, la periferia di Belfort è popolata da giovani stranieri problematici che causano costantemente problemi nel vicino villaggio svizzero.

Alexi, uno studente diciassettenne, ha dichiarato al quotidiano Bild che ora la situazione è tranquilla e i furti sono cessati.

“È meglio così. A volte noi svizzeri non potevamo entrare affatto. Ora è più tranquillo, si può nuotare e non ci sono più furti, non poteva continuare così, non potevamo più andare nella nostra piscina”, ha affermato.

Chantalle, una pensionata di 68 anni, è d’accordo: “C’erano molti problemi con i quindicenni che causavano stress. La polizia era lì quasi ogni giorno”.

Gli stranieri possono ancora accedere alla piscina, ma solo se hanno un permesso di lavoro in Svizzera o se sono ospiti di un hotel locale che fornisce tessere per la piscina ai propri ospiti. Tuttavia, devono pagare il doppio del prezzo rispetto ai cittadini svizzeri, il che serve anche a limitare il numero di ospiti stranieri.

Sebbene il divieto sia rivolto a tutti gli stranieri, Bild indica che il vero obiettivo erano i giovani francesi che rovinavano l’atmosfera tranquilla della piscina e partecipavano a vari reati.

Melanie, un’insegnante di 51 anni, ha dichiarato a Bild: “Il problema è che la gente ha semplicemente paura dei grandi gruppi che non rispettano le regole in piscina. Provengono dalla periferia di Belfort, in Francia. Sono persone che causano problemi anche lì. Naturalmente, è un peccato per tutti gli altri che non possono più entrare, che non sono criminali”.

Tuttavia, Said, un addetto alle pulizie di 38 anni con un passato da migrante, ha dichiarato: “Questo discrimina le nostre famiglie. Ora stanno stereotipando tutti i francesi. Si tratta di una minoranza che a volte ha fatto un po’ di scalpore qui. Non va bene. Sono qui da molto tempo e non ho mai avuto particolari problemi”. Potremmo dire che il problema non sono le persone, ma l’incapacità di applicare misure disciplinari a chi non rispetta le regole. Alla fine tutti pagano il prezzo del lassismo delle normative di ordine pubblico.

Una donna svizzera, Marie, ha dichiarato di non gradire il divieto. “Vado in piscina tutti i giorni e mi dispiace per questa decisione. Ho visto molti francesi qui e non ho mai notato alcun problema. Penso che la decisione sia stata presa perché spesso c’era molta gente. Forse troppa. Ma non si dovrebbe risolvere il problema in questo modo”, ha detto al quotidiano Bild.

Tuttavia, la polizia di Porrentruy racconta una versione diversa, riferendo al quotidiano Bild che dall’inizio della stagione a metà maggio è stata chiamata più volte in piscina, anche in casi in cui è dovuta intervenire «a volte due o tre volte all’ora».

Non sono mai state registrate denunce penali, solo reclami verbali. Ma da quando è entrato in vigore il divieto, la polizia non è stata chiamata una sola volta, anche se è in vigore solo da poco tempo.

La polizia non ha voluto commentare le accuse della comunità secondo cui alcuni giovani migranti francesi avrebbero molestato delle ragazze. “Non siamo autorizzati a parlarne”. Ha detto al giornalista che l’attenzione dei media sull’argomento era diventata eccessiva e che si stava cercando di “mettere un bavaglio alla comunità”.

Questo tipo di divieto potrebbe funzionare altrove?

La realtà è che i giornali tedeschi sono così interessati a questo divieto di balneazione a causa della crisi delle piscine tedesche, dove negli anni si sono verificati numerosi casi di aggressioni sessuali e molestie ai danni di ragazze giovani. Inoltre, come riportato più volte da Remix News, sono stati frequenti furti, aggressioni e disordini in generale.

Tuttavia, mentre alcune piscine con il problema specifico riscontrato a Porrentruy potrebbero applicare un divieto di questo tipo agli stranieri, il problema diffuso in Germania non scomparirà con un divieto del genere. Questo perché il problema della criminalità e delle molestie proviene da persone che hanno già la cittadinanza tedesca, concessa con generosità negli scorsi anni.

La fine dei problemi che coinvolgono le piscine tedesche comporterebbe una riduzione del personale di sicurezza, il che abbasserebbe i prezzi dei biglietti e contribuirebbe a creare un’atmosfera tranquilla e rilassata all’interno delle piscine. Inoltre, scomparirebbe anche la presenza di squadre di polizia di emergenza nelle piscine, come si è visto a Berlino. La polizia sarebbe quindi libera di occuparsi della criminalità in altre zone delle città tedesche. Però nessuno in Germania ha il coraggio di prendere nessuna decisione, per cui le piscine restano insicure, soprattutto per i cittadini di origine tedesca.

Solo cambiamenti radicali a livello federale in materia di immigrazione e lotta alla criminalità potranno rendere le piscine europee nuovamente luoghi tranquilli e adatti alle famiglie.