Pirati Spaziali! La criminalità può avere nel mirino anche satelliti e basi spaziali

Pirati Spaziali! Non stiamo parlando di un libro di fantascienza , am di un reale A proposito di “alti crimini” e misfatti. Il fatto che lo spazio sia anche una risorsa commerciale porta con sé la prospettiva di misfatti, corruzione, pirateria e guerra.

Il Center for the Study of Space Crime, Policy, and Governance (CSCPG) sta esaminando i rischi della pirateria nello spazio e le soluzioni a questo problema economico e legale potenzialmente devastante.

“È il momento di iniziare a pensare e a parlare di come mitigare la minaccia della pirateria nello spazio”, ha dichiarato Marc Feldman, direttore esecutivo del CSCPG. “Come ci piace dire, e ti prego di perdonarmi, Leon Trotsky, ma forse tu non sei interessato alla pirateria spaziale, ma i pirati spaziali sono interessati a te…”.

Feldman, imprenditore spaziale e professionista della finanza, è coautore, insieme a Hugh Taylor, specialista in sicurezza informatica, tecnologia e conformità, di “Space Piracy: Preparing for a Criminal Crisis in Orbit” (Wiley, 2025). Taylor è direttore del CSCPG.

Come scrivono nel loro libro appena pubblicato, “pensiamo che il fenomeno si verificherà” e offrono suggerimenti per mitigare il rischio. Ci riferiamo ai nostri contenuti come “saggistica speculativa””, aggiungono.

Attacchi: fisici e digitali

Se qualcosa c’è di sicuro nel settore, è che succederà, se non è già successo. “Sosteniamo che sia già iniziato, in fasi molto iniziali, con tentativi di hackeraggio dei satelliti”, ha dichiarato Taylor a Space.com. “Tuttavia, riteniamo che la natura sempre più commerciale dello spazio porterà ad attacchi, fisici e digitali, alle risorse spaziali, probabilmente iniziando con l’interruzione delle risorse spaziali basate sulla Terra, come le strutture di lancio o le stazioni di terra”.

Per quanto riguarda le misure concrete per contrastare la minaccia della pirateria spaziale, Taylor ha affermato che ci sono un paio di entità diverse che devono “affrontare” il problema.

“Dal punto di vista degli Stati Uniti, il nostro pensiero è che ci debba essere un’agenzia leader che riunisca le diverse parti interessate. Potrebbe essere la U.S. Space Force, anche se al momento non sembra essere strutturata per questo o incaricata di farlo”, ha detto Taylor, ignorando anche i problemi politici che una simile scelta verrebbe a comportare in questo momento.

Diverse parti interessate

In alternativa, potrebbe essere necessaria un’agenzia (o una sotto-agenzia) dedicata alla sicurezza spaziale all’interno della comunità dell’intelligence statunitense, ha affermato Taylor.

La Marina degli Stati Uniti è un ottimo candidato, visti i suoi 250 anni di esperienza nella lotta ai pirati, “ma non ha la carta legale per essere coinvolta, se capisco gli statuti federali”, ha detto Taylor.

A livello mondiale, l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio Extra-atmosferico (UNOOSA) è probabilmente la sede migliore per riunire le diverse parti interessate che devono impegnarsi su questo tema, ha aggiunto Taylor.

“La gente non ama le Nazioni Unite, ma probabilmente è l’unica sede in cui tutti possono riunirsi e parlare. Potrebbe essere il punto di partenza”, ha detto Taylor.

Cartelli e rapitori

Il Centro si concentra sulla criminalità nello spazio, dall’hacking spaziale agli standard e alle pratiche di cybersicurezza esistenti nello spazio, alle leggi e ai trattati rilevanti per la criminalità spaziale, nonché ai cartelli e ai rapitori. Un recente webinar del CSCPG ha affrontato il tema dello spazio come prossima frontiera del riciclaggio di denaro.

Secondo Feldman, i primi episodi di pirateria spaziale potrebbero comprendere, ad esempio, l’acquisizione di un satellite di trasmissione nell’orbita geosincrona della Terra, per interrompere un importante evento mediatico globale, come la Coppa del Mondo.

L’ordine dei pirati spaziali potrebbe essere: “O pagate una somma molto alta per assicurare l’evento televisivo, o si oscura… e seguiranno altri blackout”, prevede Feldman. “Guardate anche ai satelliti coinvolti nelle spedizioni. Sono molto vulnerabili”. Insomma una vera operazione da anonima rapimenti, ma effettuata nello spazio, con modalità e finalità però poi non diverse da quelle delle azioni estorsive che accadono sulla terra.

Risposta rapida

Feldman sottolinea la necessità di sviluppare nuove armi e vettori di risposta rapida per far fronte a eventi come la presa di ostaggi in una stazione spaziale commerciale. “Al momento non c’è modo di rispondere rapidamente”.

Disporre di mezzi di trasporto nello spazio piccoli, agili, veloci e adeguatamente armati potrebbe fornire opzioni per affrontare un evento come questo, ha dichiarato Feldman a Space.com.

Feldman ha detto che le azioni criminali sono una fonte importante di innovazione tecnologica.

“I pirati sono stati determinanti nel costringere la cantieristica coloniale dal New England alle Caroline a costruire navi su misura per i loro clienti pirati. Queste navi erano eleganti, veloci e progettate per immagazzinare saccheggi e ostaggi”, ha detto Feldman.

La prima cosa da fare, suggerisce Feldman, è che la Comunità di Intelligence degli Stati Uniti e la Forza Spaziale degli Stati Uniti devono riconoscere che gli attori non statali, come i pirati e i criminali, sono e saranno una minaccia importante per le nostre risorse spaziali militari.

“In questo momento l’attenzione, che è corretta, è rivolta alle nazioni sovrane, come Cina, Russia, Iran e Corea del Nord. Noi diciamo che l’attenzione deve essere allargata agli attori non statali”, ha detto Feldman. “Una volta assimilata questa comprensione, seguiranno risposte creative per prevenire e mitigare queste minacce”, ha concluso Feldman. Anche perché, per mettere fuori uso un satellite o “Prendere ostaggi” spaziali non è necessario essere nello spazio: basta avere dei buoni hacker e degli infiltrati sulla terra, e la criminalità organizzata può averne a bizzeffe di queste figure.