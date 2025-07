Un’emozionante scoperta archeologica in Polonia ha portato alla luce due monumentali tombe megalitiche, risalenti a oltre 5.500 anni fa, che gettano nuova luce sulle enigmatiche pratiche funerarie e sulle sorprendenti capacità ingegneristiche di una delle prime società agricole d’Europa.

Queste imponenti strutture, affettuosamente soprannominate “piramidi polacche” o “tombe dei giganti” per la loro forma triangolare e la loro mole, sono state scoperte nel tranquillo villaggio di Wyskoć, immerso nel Parco Paesaggistico del Generale Dezydery Chłapowski, nella provincia della Wielkopolska.

La rivelazione è avvenuta grazie all’incessante lavoro degli archeologi dell’Università Adam Mickiewicz di Poznań, durante un’indagine sul campo condotta con l’ausilio di sofisticate tecnologie di telerilevamento. Le tombe, la cui esistenza è stata confermata da scavi approfonditi, furono erette dalla Cultura dei Vasi a Imbuto, una società neolitica distintasi per la sua ceramica e le sue monumentali sepolture. Questi nuovi ritrovamenti rappresentano la seconda identificazione di questo tipo nella regione della Wielkopolska, con la prima scoperta avvenuta nel 2019.

Ingegneria Antica e Misteri Simbolici

Immagine dello scavo in corso fonte Facebook

Lunghe fino a 200 metri e con un’altezza che raggiunge i quattro metri, le tombe presentano una caratteristica forma trapezoidale allungata, con fronti orientali ampi e alti che si assottigliano in “code” occidentali più basse e affusolate.

Gli archeologi ipotizzano che tale disposizione potesse avere un profondo significato simbolico, indicando una comprensione avanzata del design spaziale. L’allineamento delle strutture con i punti cardinali suggerisce inoltre una sofisticata conoscenza dell’astronomia.

Queste maestose tombe erano delimitate da pietre ciclopiche, alcune delle quali pesavano fino a 10 tonnellate. Nonostante l’assenza di attrezzature moderne, gli antichi costruttori riuscirono a trasportare questi massi, probabilmente utilizzando metodi a bassa tecnologia, ma incredibilmente efficienti, come slitte e la pura forza umana. L’organizzazione delle popolazioni neolitiche è qualcosa di ancora misterioso e affascinante.

Purtroppo, la maggior parte di queste pietre è andata perduta o è stata spostata nel corso dei secoli, riutilizzata dalle popolazioni circostanti. “Gli esseri umani hanno avuto bisogno di pietre per migliaia di anni, quindi naturalmente le prendevano e le spaccavano,” ha spiegato Artur Golis, specialista capo per la conservazione della natura e del paesaggio del Complesso dei Parchi Paesaggistici della Provincia della Wielkopolska, all’agenzia PAP. “Di conseguenza, gli oggetti sono stati piuttosto pesantemente degradati.”

Società Egalitarie e Sepolture Elitarie

Sebbene il popolo della Cultura dei Vasi a Imbuto sembri aver vissuto in comunità abbastanza egualitarie, all’interno delle tombe venivano sepolti individui di significativa importanza sociale o spirituale, come capi tribali, sciamani o sacerdoti.

Ogni tomba conteneva probabilmente un singolo corpo, deposto sulla schiena con le gambe estese verso est, accompagnato da ricchi corredi funerari: ceramiche, asce in pietra, ornamenti in rame e persino vasi per l’oppio.

“In questo caso, lo scheletro probabilmente non sopravvive più, ma le offerte funerarie potrebbero,” ha aggiunto Golis.

Prospettive Future e un Passato Ingegno

Durante la loro indagine, gli archeologi hanno individuato cinque probabili siti, due dei quali hanno rivelato le strutture delle tombe. Finora, uno solo di questi è stato scavato, ma i ricercatori sperano che le restanti località possano fornire ulteriori informazioni sulla vita sociale e la spiritualità della Polonia neolitica.

La maggior parte dei monumenti di questo tipo è stata trovata nella regione della Kuyavia, nel nord-ovest della Polonia. Pertanto, la scoperta nella Wielkopolska è eccezionalmente significativa per la storia regionale. Queste “piramidi polacche” rappresentano alcune delle più grandi strutture funerarie preistoriche in Polonia e sono una rara testimonianza della primissima costruzione monumentale europea.

Per ora, il sito rimane chiuso al pubblico mentre gli scavi proseguono. Eventuali piani futuri per l’accesso pubblico dipenderanno dalle valutazioni di conservazione e dai risultati archeologici. Questi antichi monumenti ci ricordano una società che, pur vivendo nell’Età della Pietra, era straordinariamente ingegnosa, socialmente organizzata e profondamente rispettosa dei suoi defunti.

Comunque resta il mistero di queste culture neolitiche di cui sappiamo pochissimo, ma che erano in grado di costruire monumenti maestosi. Cosa hanno lasciato alla nostra cultura?