Pianificazione e controllo: l’approccio di Macos Srl secondo Marius Neagu nei progetti edilizi

Nell’approccio sviluppato da Marius Neagu all’interno di Macos Srl, pianificazione e controllo rappresentano, due funzioni operative integrate, pensate per rendere il progetto leggibile, prevedibile e misurabile dall’avvio alla consegna.

Questo metodo nasce da un’esperienza concreta: senza una pianificazione strutturata e un controllo continuo, anche i progetti tecnicamente corretti rischiano di perdere coerenza e affidabilità.

Pianificazione come costruzione preventiva del progetto

Nel modello Macos, pianificare significa definire il progetto prima che il cantiere abbia inizio. Ogni intervento viene analizzato e scomposto in fasi operative, con sequenze chiare, responsabilità assegnate e obiettivi intermedi verificabili.

Questa impostazione consente di:

individuare criticità potenziali prima dell’avvio,

valutare l’impatto delle decisioni sulle tempistiche,

impostare un percorso realistico, coerente con la complessità dell’intervento.

La pianificazione diventa così uno strumento di riduzione dell’incertezza, non una formalità preliminare.

Il controllo come presidio quotidiano del progetto

Accanto alla pianificazione, il controllo rappresenta una funzione continua. In Macos Srl, il controllo non è inteso come verifica a posteriori, ma come monitoraggio costante dell’avanzamento rispetto a quanto pianificato.

Questo presidio quotidiano permette di:

intercettare scostamenti nelle fasi iniziali,

intervenire prima che i ritardi si consolidino,

mantenere allineamento tra programma e realtà operativa.

Nel project management edilizio, la tempestività dell’intervento è spesso più determinante della correzione stessa.

Tempo e prevedibilità come variabili di governo

Il controllo dei tempi non riguarda esclusivamente il rispetto delle scadenze, ma la capacità di mantenere il progetto governabile nel suo insieme. Quando il tempo non è monitorato in modo strutturato, ogni imprevisto tende a propagarsi sull’intero intervento.

L’approccio promosso da Marius Neagu punta a rendere il tempo una variabile integrata nel processo decisionale, soprattutto in contesti in cui la prevedibilità del percorso rappresenta un requisito essenziale, come nei progetti corporate o per la pubblica amministrazione.

Integrazione tra pianificazione e controllo

Nel metodo adottato da Macos Srl, pianificazione e controllo operano come parti integrate di un unico sistema di governo del progetto. La pianificazione definisce il percorso e gli obiettivi iniziali; il controllo verifica in modo continuo la coerenza dell’avanzamento, consentendo interventi tempestivi in caso di scostamenti.

Come sottolinea Marius Neagu:

«Un progetto è realmente sotto controllo quando pianificazione e monitoraggio sono integrate in modo strutturale, non gestite come fasi separate.»

Questa integrazione consente di ridurre le incertezze e di mantenere continuità lungo tutto il ciclo del progetto.

Pianificazione e controllo come fattori di affidabilità

Nel modello operativo di Macos Srl, pianificazione e controllo rappresentano dunque strumenti concreti di affidabilità. Governare il progetto significa assumersi la responsabilità del percorso, non solo del risultato finale.

Attraverso questo approccio, la complessità viene trasformata in un processo strutturato, controllabile e coerente, in cui ogni fase contribuisce in modo misurabile alla qualità dell’esito finale.