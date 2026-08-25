Petrolio, trappola nello Stretto di Ormuz: l’India travolta dal caro noli e assicurazioni alle stelle

Il costo delle importazioni di petrolio greggio dell’India è salito alle stelle da quando la guerra in Iran ha bloccato le forniture petrolifere dal Medio Oriente, fatto salire i prezzi di riferimento del greggio, quadruplicato le tariffe di nolo e spinto i premi assicurativi per una singola traversata dello Stretto di Ormuz a livelli mai visti prima. Una situazione che mette sotto tensione l’economia indiana.

L’India sta pagando prezzi elevati per importare greggio dal Medio Oriente non solo a causa dell’impennata dei prezzi del petrolio, ma anche a causa dell’aumento vertiginoso dei costi necessari per rifornirsi dalla regione più vicina da cui può importare greggio.

Le tariffe di nolo sulla rotta principale da Ras Tanura, sul Golfo Persico in Arabia Saudita, verso l’India sono aumentate di oltre il 400% dal 28 febbraio, quando è iniziata la guerra e l’Iran ha chiuso lo Stretto di Ormuz. Secondo i dati raccolti dal quotidiano indiano Financial Express ,

la tariffa per il trasporto di greggio su una superpetroliera (VLCC) da Ras Tanura all’India è aumentata del 411%, passando a 4,34 dollari al barile ad agosto, rispetto ai soli 0,85 dollari al barile prima della guerra. Anche il costo del trasporto di merci non provenienti dal Medio Oriente è salito alle stelle a causa dell’impennata della domanda di greggio che non necessita di transitare dallo Stretto di Ormuz per raggiungere l’India. Le tariffe di nolo da Corpus Christi all’India sono aumentate del 150%, passando da 6,35 dollari al barile prima della guerra a 15,86 dollari al barile, mentre il costo per il trasporto di greggio dal porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico, su petroliere Suezmax è più che raddoppiato, passando da 8,40 dollari al barile a febbraio a 19,90 dollari al barile.

Anche l’assicurazione contro i rischi di guerra è balzata da un quarto di milione di dollari USA per un viaggio attraverso lo Stretto di Hormuz prima della guerra, fino a 10 milioni di dollari per un singolo passaggio attraverso lo stretto attualmente.

I costi in forte aumento del trasporto marittimo e dell’assicurazione contro i rischi di guerra si aggiungono ai prezzi già elevati delle importazioni indiane, poiché i prezzi del greggio Brent sono aumentati di circa il 25% dall’inizio della guerra in Iran, con picchi che hanno sfiorato i 100 dollari in diverse occasioni.

Nel trimestre aprile-giugno l’India ha pagato il 60% in più per le importazioni di greggio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, poiché l’impennata dei prezzi del petrolio non è riuscita a compensare i volumi di importazione leggermente inferiori.

L’aumento è proseguito all’inizio del terzo trimestre, con la fattura delle importazioni di luglio maggiore del 41% rispetto a un anno prima. Questo aumento dei costi rischia di avere pesanti ricadute sull’economia indiana che, per ora, se l’è cavata solo da un lato per l’ampiezza delle proprie riserve petrolifere, dall’altro perché ha incrementato le importazioni di petrolio russo.