Petrolio: tra la “Masterclass” di Trump e il vuoto fisico. Cosa sta succedendo ai mercati

Il calo stagionale della domanda in vista dell’alta stagione estiva e le continue turbolenze in Medio Oriente potrebbero prolungare le violente oscillazioni del prezzo del petrolio per i prossimi mesi, ha dichiarato al Financial Times il massimo dirigente della società di trading petrolifero Gunvor. Quindi bisogna prepararsi a un futuro molto incerto ed alternato.

“Si tratta di un periodo un po’ più difficile e debole, di cui dobbiamo stare attenti,” ha dichiarato Gary Pedersen, presidente e amministratore delegato del Gruppo Gunvor, in un’intervista pubblicata lunedì sul FT.

“Francamente, potrebbe essere molto instabile,” ha commentato Pedersen in merito al mercato petrolifero, dopo aver assunto la guida di uno dei più grandi gruppi mondiali di trading fisico di petrolio a seguito di un management buy-out nel dicembre 2025.

Prima del grande rimpasto all’interno del gruppo, Gunvor era stata accusata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di essere un burattino del Cremlino e le era stata negata la licenza per rilevare le operazioni internazionali del secondo produttore di petrolio russo, Lukoil, che gli Stati Uniti hanno sanzionato lo scorso autunno.

Le recenti violente oscillazioni dei prezzi dei futures sul petrolio sono state in parte attribuite dal nuovo capo di Gunvor, Pedersen, nell’intervista al FT, a una “lezione magistrale” di comunicazione politica da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

I prezzi dei futures sul petrolio hanno subito forti cali diverse volte nelle ultime settimane a seguito di vari commenti del presidente Trump secondo cui un accordo con l’Iran è imminente o la guerra è “molto vicina alla fine”.

Ma i mercati dei futures sul petrolio non hanno ancora pienamente scontato la grave interruzione dell’approvvigionamento fisico causata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz e dalla forte limitazione dell’offerta di greggio e carburante dal Medio Oriente.

L’offerta fisica di greggio rimane molto limitata, poiché gli acquirenti di tutto il mondo si affrettano a trovare un sostituto al petrolio proveniente dal Medio Oriente, ha dichiarato Pedersen di Gunvor al FT.

A dimostrazione del fatto che gli acquirenti si stanno affrettando ad assicurarsi le forniture, superpetroliere vuote hanno lasciato l’Asia dirette verso gli Stati Uniti passando per il Capo di Buona Speranza, formando una delle più grandi code di navi mai viste in mare: navi inviate a caricare greggio statunitense. Gli USa sono visti come uno dei pochi fornitori sicuri di petrolio e lavorati. Con i prezzi in crescita e una domanda in sviluppo vedremo sicuramente un aumento die pozzi attivi e della produzione.