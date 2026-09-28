Siamo sicuri che il blocco del petrolio saudita sia quasi totale, come vogliono molte fonti? Le esportazioni di greggio saudita hanno registrato un’impennata a settembre, raggiungendo il livello più alto dall’inizio della guerra tra Iran e Stati Uniti, quasi sette mesi fa, con un aumento dell’80% rispetto ad agosto, secondo i dati forniti da Kpler, società specializzata in informazioni sul commercio e sui flussi energetici, come riportato da Al Arabiya.net.

Secondo i dati, l’Arabia Saudita ha esportato circa 6 milioni di barili al giorno a settembre, riportando le proprie spedizioni di greggio a livelli vicini alla media mensile registrata nel 2025.

L’aumento delle esportazioni si è verificato nonostante la chiusura precauzionale da parte del Regno dell’oleodotto Est-Ovest avvenuta questo mese. L’Arabia Saudita ha reindirizzato parte delle proprie esportazioni di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz in seguito all’apertura di una rotta marittima da parte delle forze armate statunitensi lungo la costa dell’Oman.

I dati di Kpler hanno mostrato che le esportazioni medie di petrolio attraverso lo Stretto di Ormuz nell’arco di sette giorni si sono attestate a circa 13,2 milioni di barili al giorno fino a mercoledì scorso, rispetto ai circa 17 milioni di barili al giorno prima che la guerra interrompesse le spedizioni.

Il CEO di Saudi Aramco, Amin Nasser, ha confermato la scorsa settimana che la società dispone della flessibilità operativa e delle capacità logistiche necessarie per onorare i propri impegni nei confronti dei clienti anche in un contesto di turbolenze geopolitiche. Ha sottolineato che Aramco continua a esplorare ulteriori rotte di esportazione e ad ampliare la propria capacità di stoccaggio al di fuori del Regno per garantire forniture ininterrotte ai mercati globali.

In un’intervista a Nikkei Asia, Nasser ha aggiunto che il progetto dell’oleodotto Est-Ovest non consiste in un’unica linea, ma in un sistema multifase che offre una notevole flessibilità nel trasporto di greggio e prodotti petroliferi. Ha sottolineato che la società è in grado di resistere e gestire gravi interruzioni, grazie alle sue infrastrutture avanzate e alla competenza operativa.

Ha spiegato che Aramco sta inoltre valutando opportunità per espandere la propria capacità di stoccaggio all’estero, rafforzando ulteriormente la propria capacità di soddisfare la domanda globale e mantenere forniture affidabili in varie circostanze.

Quindi se i prezzi del petrolio sono anocra, tutto sommato, stto contyrollo è perché i flussi sono attivi. Purtroppo questo non comprende i prodotti raffinati che un tempo erano lavorati nel golfo persico.