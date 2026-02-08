Petrolio Russo: Trump “piega” l’India, ma la Cina ringrazia e fa il pieno. Ennesimo flop delle sanzioni?

Le esportazioni petrolifere della Russia sono state nuovamente oggetto di attenzione all’inizio di febbraio, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington aveva concordato un accordo commerciale con l’India che avrebbe ridotto le tariffe sui prodotti indiani dal 50% al 18% in cambio, oltre ad altre concessioni, della fine delle importazioni di greggio russo. La prospettiva di perdere uno dei maggiori acquirenti di Mosca dopo il 2022 ha suscitato preoccupazioni in Russia per quanto riguarda le entrate da esportazione e la stabilità del bilancio. Tuttavia, i dati commerciali disponibili indicano il contrario.

I numeri parlano chiaro: per la Russia, la speranza ora si chiama Cina. Gennaio 2026 è stato il mese più forte mai registrato per il commercio petrolifero sino-russo, con esportazioni via mare che hanno raggiunto 1,86 milioni di barili al giorno, superando il record già stabilito nel gennaio 2025. Oltre il 50% dei volumi è stato caricato a Kozmino, vicino a Vladivostok, e a Sakhalin. Per la prima volta dal novembre 2024, il 100% delle esportazioni russe di ESPO è stato destinato alla Cina. Anche escludendo le forniture tramite oleodotto di circa 820.000 barili al giorno, le sole spedizioni via mare della Russia sono state superiori del 46% alle esportazioni dell’Arabia Saudita, con Riyadh che ha spedito solo 1,2 milioni di barili al giorno a gennaio, nonostante la sua posizione di lunga data come principale fornitore via mare di Pechino.

Il prezzo rimane il primo e più ovvio fattore trainante. Gli analisti di mercato tendono a sopravvalutare l’entità degli sconti russi, che per l’Urals, a seguito della minore domanda indiana, sembrano ora più vicini ai 7 dollari al barile rispetto all’ICE Brent. Questo margine è sufficiente da solo ad attrarre le raffinerie cinesi verso il petrolio russo, soprattutto quando Mosca assorbe gran parte degli oneri logistici, assicurativi e di sicurezza, una caratteristica familiare del modello commerciale post-sanzioni della Russia. In effetti, la Russia ha internalizzato gran parte del rischio geopolitico, consentendo agli acquirenti cinesi di concentrarsi principalmente sul prezzo e sulla stabilità dell’approvvigionamento.

Considerazioni strategiche rafforzano questa logica commerciale. La politica estera sempre più conflittuale di Washington ha limitato il numero di fornitori affidabili di Pechino. Le esportazioni venezuelane verso la Cina sono state in media di 500.000-600.000 barili al giorno nel 2025, ma rimangono politicamente fragili. Le spedizioni iraniane verso la Cina, che nel 2024 e nella prima metà del 2025 hanno raggiunto una media di circa 1,2 milioni di barili al giorno, sono in calo dal giugno 2025, a seguito degli attacchi agli impianti nucleari iraniani e delle sanzioni sempre più severe imposte dagli Stati Uniti all’ecosistema commerciale petrolifero di Teheran. Per Pechino, queste interruzioni hanno sottolineato quanto velocemente possano sgretolarsi le catene di approvvigionamento esposte a rischi politici. Alla fine, il greggio russo (scontato, geograficamente vicino e non soggetto a interruzioni di natura politica) è diventato una delle poche fonti su larga scala che combina volume e prevedibilità. Inoltre, Kozmino, il più grande terminal per le esportazioni di greggio russo verso la Cina, dista solo 5-6 giorni di navigazione dai principali porti cinesi, rendendolo non solo una delle fonti di greggio più sicure, ma anche la più vicina al mercato cinese.

Lo sviluppo delle infrastrutture ha ulteriormente consolidato questa unione. La nuova raffineria Shandong Yulong, con una capacità di 400.000 barili al giorno, è emersa come un acquirente strutturalmente orientato alla Russia. Le sanzioni imposte dall’UE e dal Regno Unito a metà del 2025, seguite dalle misure statunitensi contro Rosneft e Lukoil, hanno di fatto chiuso la raffineria alla maggior parte dei canali di approvvigionamento occidentali e mediorientali. Con poche alternative, Yulong si è rivolta quasi esclusivamente al greggio russo. A parte due carichi canadesi prima dell’entrata in vigore delle sanzioni, la raffineria ha fatto affidamento esclusivamente sul petrolio russo dall’ottobre 2025. A dicembre e gennaio ha importato in media 240.000 barili al giorno dalla Russia, e due petroliere Aframax cariche di ESPO hanno già scaricato lì nel febbraio 2026.

La crescente interconnessione tra Pechino e Mosca sta anche ridefinendo la visione politica e commerciale dell’India. Un prolungato approfondimento dei legami energetici tra Cina e Russia intensificherebbe le preoccupazioni di Nuova Delhi di essere esclusa da uno dei corridoi di materie prime più importanti dal punto di vista strategico in Asia. Per l’India, le importazioni di petrolio stanno diventando non una questione commerciale, ma piuttosto uno strumento geopolitico. Vedere la Russia scegliere la Cina come suo principale sbocco asiatico potrebbe alla fine spingere l’India a tornare verso i barili russi, indipendentemente dalle pressioni politiche di Washington, spinta non solo dagli incentivi di prezzo, ma anche dal desiderio di evitare l’emarginazione strategica da un partner di lunga data.

Se questa dinamica dovesse mantenersi, il tentativo dell’amministrazione Trump di utilizzare la leva commerciale per frenare i ricavi energetici russi potrebbe rivelarsi controproducente. Anziché isolare Mosca, sta accelerando la formazione di un’alleanza energetica eurasiatica più potente, ancorata alla domanda cinese e all’offerta russa. L’India, invece di uscire da questo sistema, potrebbe alla fine essere risucchiata al suo interno. A tre anni dall’introduzione delle sanzioni occidentali volte a isolare la Russia dai mercati globali, Mosca esporta più greggio che mai al suo principale cliente. In definitiva, il principale beneficiario è il principale rivale strategico di Washington. La Cina si sta assicurando volumi maggiori di greggio a prezzi sempre più competitivi senza assumersi nuovi rischi significativi. Per ora, i flussi record attraverso Kozmino e altrove suggeriscono che la pressione di Washington sta ridefinendo le rotte commerciali, ma non le sta interrompendo.