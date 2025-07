Trump ha minacciato dazi secondari a chi acquista petrolio russo, in caso di mancato accordo di paace, ma questa minaccia, per ora, non sembra colpire molto i clienti di Mosca.

L’India non è preoccupata dalla minaccia del presidente di imporre restrizioni sulle esportazioni di petrolio russo e di applicare sanzioni secondarie o dazi doganali agli acquirenti di greggio russo se non verrà raggiunto un accordo di pace sull’Ucraina entro 50 giorni.

“Non sono affatto preoccupato.

Se dovesse succedere qualcosa, lo affronteremo”, ha dichiarato giovedì il ministro indiano del Petrolio e del Gas naturale, Hardeep Singh Puri, durante un evento di settore a Nuova Delhi.

Dall’invasione russa dell’Ucraina e dal divieto di importare petrolio russo in Occidente, l’India è diventata uno dei principali acquirenti di greggio russo, insieme alla Cina. La Russia, dal canto suo, è diventata il principale fornitore di petrolio dell’India, fornendo circa un terzo di tutto il greggio importato dal Paese.

La quota di mercato dell’OPEC in India è scesa al minimo storico, sotto il 50% delle importazioni indiane di petrolio greggio nell’anno fiscale 2024-2025, mentre i flussi di petrolio russo hanno continuato ad aumentare e a intaccare la quota dei produttori mediorientali.

Per ora, l’India sembra imperterrita e minimizza la minaccia, affermando di aver diversificato le fonti di approvvigionamento e che presto sarà disponibile più petrolio sul mercato.

“L’India ha diversificato le fonti di approvvigionamento e siamo passati, credo, da circa 27 paesi da cui acquistavamo a circa 40 paesi attualmente”, ha affermato il ministro Puri.

“C’è molto petrolio disponibile sul mercato… Molti paesi, tra cui Brasile, Canada e altri, stanno aumentando la produzione. Al momento non sono eccessivamente preoccupato per le forniture. Abbiamo diversificato le nostre fonti”, ha affermato Puri.

L’India non avverte “alcuna pressione” e dispone di opzioni di approvvigionamento sufficienti per garantire flussi ininterrotti di greggio, ha aggiunto il ministro.

L’India è il terzo importatore mondiale di petrolio greggio e la crescita della sua domanda sta già superando l’aumento della domanda di petrolio in Cina, dove i veicoli elettrici (EV), i camion elettrici e i veicoli pesanti alimentati a GNL stanno riducendo il consumo di benzina e diesel.